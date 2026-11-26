https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/rusya-disisleri-azerbaycani-nahcivana-baglayacak-trump-rotasinin-ayrintilari-belirsiz-1110621069.html
Rusya Dışişleri: Azerbaycan’ı Nahçıvan’a bağlayacak ‘Trump Rotası’nın ayrıntıları belirsiz
Rusya Dışişleri: Azerbaycan’ı Nahçıvan’a bağlayacak ‘Trump Rotası’nın ayrıntıları belirsiz
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Azerbaycan’ı Ermenistan üzerinden Nahçıvan’a bağlaması öngörülen “Trump Rotası” projesinin ayrıntılarının... 26.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-26T20:36+0300
2026-11-26T20:36+0300
2026-11-26T20:36+0300
dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
abd
ermenistan
uluslararası barış ve refah için trump rotası
azerbaycan
rusya
nahçıvan
i̇lham aliyev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/04/1077075519_146:0:3163:1697_1920x0_80_0_0_49610a792849e935d7d365e09d20875e.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında “Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası” (TRIPP) projesinin başlatılmasına ilişkin soruyu yanıtladı.Ermenistan ile ABD’nin 2025’te ortaya koyduğu girişimin yanıtlardan çok soru doğurduğunu söyleyen Zaharova, “Projenin kapsamı ve takvimi, ilgili altyapının nasıl kullanılacağı ve yük taşımacılığına ilişkin beklentiler konusunda tek bir hedef bile kamuoyuna açıklanmadı. Bunların hiçbiri netleştirilmedi” dedi.'Rusya ve İran’ın çıkarları göz ardı edilmemeli'Zaharova, projenin, ulaşım ve ekonomik bağlantıların yeniden açılması için Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan başbakan yardımcılarının eş başkanlığında yürütülen üçlü çalışma grubunun çalışmalarını büyük ölçüde tekrarladığını belirterek, Erivan’ın gruba katılımını 2023’te askıya aldığını hatırlattı.Projeye özellikle İran’dan eleştiriler geldiğini ifade eden Zaharova, Tahran’ın, ülkenin kuzey sınırında ABD’ye ait herhangi bir güvenlik unsurunun fiilen konuşlandırılmasını kabul edilemez bulduğunu söyledi.Zaharova, “Proje uygulanırken ülkemizin ve İran’ın çıkarlarının göz ardı edilmemesini ilkesel olarak önemli görüyoruz. Bu proje bölgede yeni ayrım çizgileri oluşturmamalı. Aksi halde bu ulaşım ve lojistik girişimi başarısızlığa mahkum olur” ifadelerini kullandı.Proje Azerbaycan’ı Nahçıvan’a bağlayacakErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan’ı Ermenistan toprakları üzerinden Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne bağlaması öngörülen projenin başlatıldığını pazartesi günü duyurdu.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Paşinyan’ın 8 Ağustos 2025’te Washington’da Trump’la yaptığı görüşmenin ardından, iki ülke arasında barışın ve devletler arası ilişkilerin tesisine ilişkin üzerinde uzlaşılan anlaşma metninin dışişleri bakanlarınca parafe edilmesine dair bir bildiri kabul edilmişti. Ermenistan, Trump Rotası’nın oluşturulması için ABD ve üçüncü taraflarla iş birliği yapmayı da kabul etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/kremlin-rusyanin-tek-amaci-kendi-ulusal-cikarlarini-guvence-altina-almak-1110603175.html
abd
ermenistan
azerbaycan
rusya
nahçıvan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/04/1077075519_523:0:2786:1697_1920x0_80_0_0_04e54ab9dd5f596e4460c50ad76a04a6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, abd, ermenistan, uluslararası barış ve refah için trump rotası, azerbaycan, rusya, nahçıvan, i̇lham aliyev
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, abd, ermenistan, uluslararası barış ve refah için trump rotası, azerbaycan, rusya, nahçıvan, i̇lham aliyev
Rusya Dışişleri: Azerbaycan’ı Nahçıvan’a bağlayacak ‘Trump Rotası’nın ayrıntıları belirsiz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Azerbaycan’ı Ermenistan üzerinden Nahçıvan’a bağlaması öngörülen “Trump Rotası” projesinin ayrıntılarının açıklanmadığını söyledi. Zaharova, projenin uygulanmasında Rusya ve İran’ın çıkarlarının göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında “Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası” (TRIPP) projesinin başlatılmasına ilişkin soruyu yanıtladı.
Ermenistan ile ABD’nin 2025’te ortaya koyduğu girişimin yanıtlardan çok soru doğurduğunu söyleyen Zaharova, “Projenin kapsamı ve takvimi, ilgili altyapının nasıl kullanılacağı ve yük taşımacılığına ilişkin beklentiler konusunda tek bir hedef bile kamuoyuna açıklanmadı. Bunların hiçbiri netleştirilmedi” dedi.
'Rusya ve İran’ın çıkarları göz ardı edilmemeli'
Zaharova, projenin, ulaşım ve ekonomik bağlantıların yeniden açılması için Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan başbakan yardımcılarının eş başkanlığında yürütülen üçlü çalışma grubunun çalışmalarını büyük ölçüde tekrarladığını belirterek, Erivan’ın gruba katılımını 2023’te askıya aldığını hatırlattı.
Projeye özellikle İran’dan eleştiriler geldiğini ifade eden Zaharova, Tahran’ın, ülkenin kuzey sınırında ABD’ye ait herhangi bir güvenlik unsurunun fiilen konuşlandırılmasını kabul edilemez bulduğunu söyledi.
Zaharova, “Proje uygulanırken ülkemizin ve İran’ın çıkarlarının göz ardı edilmemesini ilkesel olarak önemli görüyoruz. Bu proje bölgede yeni ayrım çizgileri oluşturmamalı. Aksi halde bu ulaşım ve lojistik girişimi başarısızlığa mahkum olur” ifadelerini kullandı.
Proje Azerbaycan’ı Nahçıvan’a bağlayacak
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan’ı Ermenistan toprakları üzerinden Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne bağlaması öngörülen projenin başlatıldığını pazartesi günü duyurdu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Paşinyan’ın 8 Ağustos 2025’te Washington’da Trump’la yaptığı görüşmenin ardından, iki ülke arasında barışın ve devletler arası ilişkilerin tesisine ilişkin üzerinde uzlaşılan anlaşma metninin dışişleri bakanlarınca parafe edilmesine dair bir bildiri kabul edilmişti. Ermenistan, Trump Rotası’nın oluşturulması için ABD ve üçüncü taraflarla iş birliği yapmayı da kabul etmişti.