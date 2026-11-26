https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/kremlin-rusyanin-tek-amaci-kendi-ulusal-cikarlarini-guvence-altina-almak-1110603175.html

Kremlin: Rusya'nın tek amacı kendi ulusal çıkarlarını güvence altına almak

Kremlin: Rusya'nın tek amacı kendi ulusal çıkarlarını güvence altına almak

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen'in enerji ateşkesi çağrısına tepki göstererek ültimatom dilinin Avrupa'nın müzakerelerdeki... 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T10:48+0300

2026-11-26T10:48+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Rusya'nın kış aylarında enerji tesislerine yönelik saldırıları durdurmayı kabul etmesi gerektiği yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.Rus medyasına konuşan Peskov, von der Leyen'in ifadelerine karşılık, "Rusya'nın kimseye bir borcu veya mecburiyeti yok. Rusya kendi ulusal çıkarlarını güvence altına almak zorunda" dedi.Avrupa'nın müzakerelerdeki rolüne eleştiriAvrupa Birliği'nden gelen açıklamaların, Brüksel'in olası bir çözüm müzakerelerindeki rolüne ilişkin Moskova'nın duyduğu endişeleri teyit ettiğini belirten Peskov, şu ifadeleri kullandı:Avrupalı yetkililerin Moskova'ya gelme davetine yanıt verdiklerini aktaran Peskov, ancak bu temasların henüz sürece bir netlik kazandırmadığını kaydetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Kasım'da Çin'in Şenzen kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Moskova'nın Avrupa'nın müzakere masasına hangi önerilerle gelmeye hazır olduğunu anlaması gerektiğini belirtmişti. Putin, Rusya'nın çözüm konusundaki tutumlarını dinlemek üzere diplomatik kanallar aracılığıyla Avrupalıları Moskova'ya davet ettiğini ifade etmişti.

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, avrupa komisyonu, avrupa, avrupa birliği, ursula von der leyen