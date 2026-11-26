https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-turkiyede-petrokimya-fabrikasinin-acilisina-katildi-1110613343.html
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Türkiye’de petrokimya fabrikasının açılışına katıldı
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Türkiye’de petrokimya fabrikasının açılışına katıldı
Sputnik Türkiye
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Türkiye’ye gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında Kocaeli’de maleik anhidrit üretecek Rus-Türk tesisinin açılışına... 26.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-26T16:05+0300
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2026-11-26T16:05+0300
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Perşembe günü Kocaeli Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) 330 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen TN Maleik Petrokimya Fabrikası’nın açılış törenine katıldı.Etkinliğe ayrıca Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti lideri Rüstem Minnihanov, Karaçay Çerkesiya Cumhuriyeti lideri Raşid Temrezov, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve diğer devlet yetkilileri ile özel sektör yöneticileri katıldı.Novak yaptığı konuşmada, projenin Rusya lideri Valdimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlılıkla sürdürdüğü uzun vadeli işbirliği politikasının sonucunda hayata geçirildiğine dikkat çekerek, “Üretim tesisinin faaliyete geçmesi, Rus-Türk ilişkilerinin sanayi ve teknoloji alanlarında güçlenmesine katkıda bulunmakta, ayrıca ham maddelerin derinlemesine işlenmesine ve yüksek katma değerli ürünlerin üretimine odaklanan yeni ortak projeler için bir temel oluşturmaktadır” dedi ve şöyle devam etti:Novak, çalışma ziyareti kapsamında ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bir araya geldi. Taraflar, ticaret ve ekonomi alanının yanı sıra enerji sektöründe de işbirliği olanaklarını ele aldı.Maleik anhidrit kompozit malzemeler, boya ve kaplamalar, inşaat kimyasalları, ambalaj ve deterjan üretiminin yanı sıra gıda imalatı ve makine sanayi gibi alanlarda kullanılan, kimya endüstrisinde rağbet gören bir hammaddedir. Rus-Türk ortaklı maleik anhidrit üretim tesisi yıllık 50 bin ton kapasiteye sahip olup, ilk üretim Eylül 2026'da gerçekleştirildi. Ürün, Türk üreticiler tarafından yapılan endüstriyel testlerden başarıyla geçerek, şimdiye kadar müşterilere 3 bin tondan fazla sevkiyat yapıldı. Enerji tasarrufu sağlayan çözümlerin hayata geçirildiği tesiste, üretim süreci sırasında açığa çıkan ısıdan elektrik enerjisi elde ediliyor, böylece tesis, kaynaklarını çok daha verimli bir şekilde kullanabiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/novak-rus-dizel-yakiti-yasaklara-ragmen-avrupaya-ulasiyor-1110036844.html
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rusya, aleksandr novak, türkiye, cevdet yılmaz, rüstem minnihanov, mehmet fatih kacır, ömer bolat, kocaeli, alparslan bayraktar
rusya, aleksandr novak, türkiye, cevdet yılmaz, rüstem minnihanov, mehmet fatih kacır, ömer bolat, kocaeli, alparslan bayraktar
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Türkiye’de petrokimya fabrikasının açılışına katıldı
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Türkiye’ye gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında Kocaeli’de maleik anhidrit üretecek Rus-Türk tesisinin açılışına katıldı.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Perşembe günü Kocaeli Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) 330 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen TN Maleik Petrokimya Fabrikası’nın açılış törenine katıldı.
Etkinliğe ayrıca Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti lideri Rüstem Minnihanov, Karaçay Çerkesiya Cumhuriyeti lideri Raşid Temrezov, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve diğer devlet yetkilileri ile özel sektör yöneticileri katıldı.
Novak yaptığı konuşmada, projenin Rusya lideri Valdimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlılıkla sürdürdüğü uzun vadeli işbirliği politikasının sonucunda hayata geçirildiğine dikkat çekerek, “Üretim tesisinin faaliyete geçmesi, Rus-Türk ilişkilerinin sanayi ve teknoloji alanlarında güçlenmesine katkıda bulunmakta, ayrıca ham maddelerin derinlemesine işlenmesine ve yüksek katma değerli ürünlerin üretimine odaklanan yeni ortak projeler için bir temel oluşturmaktadır” dedi ve şöyle devam etti:
Rus şirketleri bileşen, teknoloji ve üretim deneyimi sunabilir. Türkiye ise gelişmiş bir sanayi sektörüne, nitelikli iş gücüne ve elverişli bir ulaşım altyapısına sahiptir. Bu, iki ülkenin yeteneklerinin birbirini etkin bir şekilde tamamladığı bir işbirliği örneğidir.
Novak, çalışma ziyareti kapsamında ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bir araya geldi. Taraflar, ticaret ve ekonomi alanının yanı sıra enerji sektöründe de işbirliği olanaklarını ele aldı.
Maleik anhidrit kompozit malzemeler, boya ve kaplamalar, inşaat kimyasalları, ambalaj ve deterjan üretiminin yanı sıra gıda imalatı ve makine sanayi gibi alanlarda kullanılan, kimya endüstrisinde rağbet gören bir hammaddedir. Rus-Türk ortaklı maleik anhidrit üretim tesisi yıllık 50 bin ton kapasiteye sahip olup, ilk üretim Eylül 2026'da gerçekleştirildi. Ürün, Türk üreticiler tarafından yapılan endüstriyel testlerden başarıyla geçerek, şimdiye kadar müşterilere 3 bin tondan fazla sevkiyat yapıldı. Enerji tasarrufu sağlayan çözümlerin hayata geçirildiği tesiste, üretim süreci sırasında açığa çıkan ısıdan elektrik enerjisi elde ediliyor, böylece tesis, kaynaklarını çok daha verimli bir şekilde kullanabiliyor.