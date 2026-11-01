https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/novak-rus-dizel-yakiti-yasaklara-ragmen-avrupaya-ulasiyor-1110036844.html

Novak: Rus dizel yakıtı, yasaklara rağmen Avrupa'ya ulaşıyor

Novak: Rus dizel yakıtı, yasaklara rağmen Avrupa'ya ulaşıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, yasaklara rağmen Rus dizel yakıtının Avrupa pazarına çeşitli markalar altında ulaştığını belirtti. 01.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-01T17:41+0300

2026-11-01T17:41+0300

2026-11-01T17:41+0300

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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus medyasına yaptığı açıklamada, “Avrupa, Rus petrolünün ve petrol ürünlerinin satın alınmasını yasakladı, ancak Rus dizel yakıtının çeşitli etiketler altında zaman zaman orada ortaya çıktığını görüyoruz” diye konuştu.Avrupa’daki gaz durumuna da değinen Novak, bölge genelindeki yeraltı gaz tesislerindeki stokun tarihsel olarak en düşük düzeyde olduğunu kaydederek, “Avrupalıların kışı nasıl geçirecekleri ise tamamen ayrı bir hikaye” ifadelerini kullandı.Gas Infrastructure Europe (GIE) verilerine göre, AB'deki yeraltı gaz depolama tesislerinin doluluk oranı ekim sonu itibarıyla 2011'den bu yana yapılan gözlemlere göre o gün için kaydedilen en düşük seviyeye indi. Diğer yandan Cuma günkü borsa gaz fiyatları, 20 Aralık 2022'den bu yana ilk kez bin metreküp başına 1.200 dolar seviyesini aştı.

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