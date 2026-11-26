https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/rus-ordusu-ukraynada-askeri-sanayi-isletmelerine-elektrik-saglayan-trafo-merkezlerini-vurdu-1110616652.html

Rus ordusu, Ukrayna’da askeri sanayi işletmelerine elektrik sağlayan trafo merkezlerini vurdu

Rus ordusu, Ukrayna’da askeri sanayi işletmelerine elektrik sağlayan trafo merkezlerini vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin İHA saldırılarıyla Ukrayna'nın askeri sanayi işletmelerine elektrik sağlayan birkaç trafo merkezini... 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T18:17+0300

2026-11-26T18:17+0300

2026-11-26T18:17+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

ukrayna silahlı kuvvetleri

ukrayna

perşembe

odessa

harkov

dnepropetrovsk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/02/1106941914_0:189:2969:1859_1920x0_80_0_0_91e21956f1dc9687336b21f4dfbeae87.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Perşembe günü yaptığı açıklamada Rus ordusunun gün içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni desteklemeye yönelik enerji altyapı tesislerine, ayrıca askeri malzeme taşımak için kullanılan deniz araçlarına yönelik insansız hava araçlı (İHA) saldırılar düzenlemeye devam ettiğini bildirdi.Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre:▪️ Harkov şehrinde 330 kV kapasiteli trafo merkezi;▪️ Dnepropetrovsk bölgesinde Zelenıy Gay yerleşiminde 150 kV kapasiteli trafo merkezi;▪️ Jitomir bölgesinde yer alan Radomışl yerleşiminde 110 kV kapasiteli trafo merkezi olmak üzere Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerine elektrik sağlayan üç trafo merkezi;▪️ Ayrıca Karadeniz'de, Odessa’nın güneyinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik çift kullanımlı yükleri taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik operasyonların temel amacının ülkenin askeri ve ekonomik potansiyelini zayıflatmak olduğunu bildirmişti. Rus ordusu saldırılar sırasında düşmanın hava savunmasını aşabilen ve hem Kiev'de hem de Ukrayna genelinde herhangi bir hedefi imha edebilen yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/rus-ordusu-ukraynadaki-hedeflere-yonelik-gece-bombardimanlarini-surduruyor-1110123268.html

rusya

ukrayna

perşembe

odessa

harkov

dnepropetrovsk

jitomir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, perşembe, odessa, harkov, dnepropetrovsk, jitomir, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), kuru yük gemisi, trafo