https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/unlulere-yonelik-uyusturucu-ve-fuhus-sorusturmasinda-yeni-gelisme-24-isim-adliyeye-sevk-edildi-1110581760.html

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan ünlüler adliyeye sevk edildi: Özcan Deniz ve Deniz Çakır da var

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan ünlüler adliyeye sevk edildi: Özcan Deniz ve Deniz Çakır da var

Sputnik Türkiye

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan 24 isim adliyeye gönderildi. 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T14:02+0300

2026-11-25T14:02+0300

2026-11-25T14:36+0300

türki̇ye

özcan deniz

cansu taşkın

deniz çakır

adli tıp kurumu

uyuşturucu operasyonu

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İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan 24 kişi adliyeye sevk edildi. Sevk edilen isimler arasında Özcan Deniz, Deniz Çakır ve Cansu Taşkın da bulunuyor.Uyuşturucu testi verdilerİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "fuhuş", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ile "uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheli dün gece Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi verdi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.Hangi isimler adliyeye sevk edildiBaşsavcılık açıklamasına göre sevk edilen şüphelilerin isimleri şöyle:"Deniz Sözen, Mehmet Can Karcı, Murat Ceylan, Deniz Çakır Baykal, Pınar Bent, Ceylan Kaya, Işıl Işık Demir, İbrahim İzzet Özilhan, Burhan Karaca, Cem Güler, Erdal Bozkuş, İbrahim Yılmaz, Özcan Deniz, Saghar Shojaeı, İlknur Şahin, Burcu Özberk, Meltem Özkayadan, Seher Grothe Sevdişan, Murat Başoğlu, Ufuk Gündoğdu, Onur Yüksel, Cansu Taşkın, Muammer Kapucuoğlu ve Özden Cerrahoğlu"Ne olmuştu?Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "fuhuş", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ile "uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçlarına yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.Açıklamada, "Şüphelilerin savunmaları, bilgi sahiplerinin tanık sıfatıyla alınan beyanları, ele geçirilen cep telefonları ve dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemeleri neticesinde hazırlanan raporlar ile gizli tanık anlatımları doğrultusunda, uyuşturucu madde kullanıldığı ya da bulundurulduğu yönünde edinilen şüphe üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiği kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/aralarinda-ozcan-deniz-ve-deniz-cakirin-bulundugu-35-kisi-gozaltina-alindi-1110565586.html

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özcan deniz, cansu taşkın, deniz çakır, adli tıp kurumu, uyuşturucu operasyonu