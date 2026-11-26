https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/otopsi-raporu-cikti-masterchef-eren-kasikcinin-olum-nedeni-belli-oldu-1110609728.html

Otopsi raporu çıktı: MasterChef Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni belli oldu

Otopsi raporu çıktı: MasterChef Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni belli oldu

Sputnik Türkiye

Şef Eren Kaşıkçı'nın ölüm sebebi netlik kazandı. Kaşıkçı’nın ölümünün kalp damar hastalığı sonucu meydana geldiği belirtildi. Raporda ayrıca Kaşıkçı’nın tiroid... 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T14:06+0300

2026-11-26T14:06+0300

2026-11-26T14:06+0300

türki̇ye

eren kaşıkçı

masterchef

kalp hastalıkları

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Şef Eren Kaşıkçı'nın ölüm sebebi, Adli Tıp Raporu'nun raporunun tamamlanmasıyla netlik kazandı.Katıldığı MasterChef Türkiye programında tanınan Eren Kaşıkçı, evinde ölü bulunmuştu.Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda, Kaşıkçı’nın kalp ve damarlarında çeşitli bulgulara rastlandığı belirtildi. Kalp damarlarında ileri derecede daralmaya yol açan aterom plakları tespit edilirken, kalp kası liflerinde değişiklikler ve fibrozis bulguları saptandı. Raporda ayrıca Kaşıkçı’nın tiroid kanserinin bulunduğu kaydedildi.Alkol ve uyuşturucu tespit edilmediBeyin incelemesinde 1,1 santimetre çapında bir erime alanı görüldüğü, bu bölgedeki bulguların geçirilmiş bir beyin damar hastalığına işaret ettiği aktarıldı. Kimyasal ve toksikolojik incelemelerde ise Kaşıkçı’nın kanında alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelere rastlanmadı. Diyabet hastası olduğu bilinen Eren Kaşıkçı’nın ölümünün kalp damar hastalığı sonucu meydana geldiği kanaatine varıldığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/masterchef-birincisi-eren-kasikciya-aci-veda-1107667715.html

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eren kaşıkçı, masterchef, kalp hastalıkları