https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/otopsi-raporu-cikti-masterchef-eren-kasikcinin-olum-nedeni-belli-oldu-1110609728.html
Otopsi raporu çıktı: MasterChef Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni belli oldu
Otopsi raporu çıktı: MasterChef Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni belli oldu
Sputnik Türkiye
Şef Eren Kaşıkçı'nın ölüm sebebi netlik kazandı. Kaşıkçı’nın ölümünün kalp damar hastalığı sonucu meydana geldiği belirtildi. Raporda ayrıca Kaşıkçı’nın tiroid... 26.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-26T14:06+0300
2026-11-26T14:06+0300
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Şef Eren Kaşıkçı'nın ölüm sebebi, Adli Tıp Raporu'nun raporunun tamamlanmasıyla netlik kazandı.Katıldığı MasterChef Türkiye programında tanınan Eren Kaşıkçı, evinde ölü bulunmuştu.Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda, Kaşıkçı’nın kalp ve damarlarında çeşitli bulgulara rastlandığı belirtildi. Kalp damarlarında ileri derecede daralmaya yol açan aterom plakları tespit edilirken, kalp kası liflerinde değişiklikler ve fibrozis bulguları saptandı. Raporda ayrıca Kaşıkçı’nın tiroid kanserinin bulunduğu kaydedildi.Alkol ve uyuşturucu tespit edilmediBeyin incelemesinde 1,1 santimetre çapında bir erime alanı görüldüğü, bu bölgedeki bulguların geçirilmiş bir beyin damar hastalığına işaret ettiği aktarıldı. Kimyasal ve toksikolojik incelemelerde ise Kaşıkçı’nın kanında alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelere rastlanmadı. Diyabet hastası olduğu bilinen Eren Kaşıkçı’nın ölümünün kalp damar hastalığı sonucu meydana geldiği kanaatine varıldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/masterchef-birincisi-eren-kasikciya-aci-veda-1107667715.html
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eren kaşıkçı, masterchef, kalp hastalıkları
eren kaşıkçı, masterchef, kalp hastalıkları
Otopsi raporu çıktı: MasterChef Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni belli oldu
Şef Eren Kaşıkçı'nın ölüm sebebi netlik kazandı. Kaşıkçı’nın ölümünün kalp damar hastalığı sonucu meydana geldiği belirtildi. Raporda ayrıca Kaşıkçı’nın tiroid kanseri olduğu ve daha önce beyin damar hastalığı geçirdiğine ilişkin bulgulara rastlandığı kaydedildi.
Şef Eren Kaşıkçı'nın ölüm sebebi, Adli Tıp Raporu'nun raporunun tamamlanmasıyla netlik kazandı.
Katıldığı MasterChef Türkiye programında tanınan Eren Kaşıkçı, evinde ölü bulunmuştu.
Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda, Kaşıkçı’nın kalp ve damarlarında çeşitli bulgulara rastlandığı belirtildi. Kalp damarlarında ileri derecede daralmaya yol açan aterom plakları tespit edilirken, kalp kası liflerinde değişiklikler ve fibrozis bulguları saptandı. Raporda ayrıca Kaşıkçı’nın tiroid kanserinin bulunduğu kaydedildi.
Alkol ve uyuşturucu tespit edilmedi
Beyin incelemesinde 1,1 santimetre çapında bir erime alanı görüldüğü, bu bölgedeki bulguların geçirilmiş bir beyin damar hastalığına işaret ettiği aktarıldı.
Kimyasal ve toksikolojik incelemelerde ise Kaşıkçı’nın kanında alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelere rastlanmadı.
Diyabet hastası olduğu bilinen Eren Kaşıkçı’nın ölümünün kalp damar hastalığı sonucu meydana geldiği kanaatine varıldığı belirtildi.