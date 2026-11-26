https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/fon-sorusturmasinda-kritik-gun-uc-isim-saat-1900da-konusacak-1110598193.html

Fon soruşturmasında kritik gün: Üç isim saat 19.00'da konuşacak

Fon soruşturmasında kritik gün: Üç isim saat 19.00'da konuşacak

Sputnik Türkiye

Fon soruşturması ve tasfiye sürecine ilişkin yeni gelişmeler bugün kamuoyuyla paylaşılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı... 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T07:45+0300

2026-11-26T07:45+0300

2026-11-26T07:49+0300

ekonomi̇

akın gürlek

cevdet yılmaz

mehmet şimşek

cumhurbaşkanlığı külliyesi

başkan

sermaye piyasası kurulu (spk)

bddk

hazine

pusula

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Türkiye'nin finans piyasalarını sarsan fon soruşturmasında gözler bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek ortak basın toplantısına çevrildi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, saat 19.00'da kameraların karşısına geçerek soruşturmanın seyri ve yatırım fonlarının tasfiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulunacak.Toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayacak üç ismin, yatırımcıların zararlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik öngören düzenlemeler hakkında bilgi vermesi bekleniyor.Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 141'e yükseldiEylül ayının ortalarında hız kazanan soruşturma kapsamında 25 Kasım'da bir şüphelinin daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 141'e yükseldi.Soruşturma kapsamında 5 Kasım'da tutuklanan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ise 24 Kasım'da ev hapsi şartıyla tahliye edildi.632 şüpheli, 91 şirkete kayyumAdalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada dosyada 632 şüphelinin bulunduğunu bildirdi.Gürlek'in paylaştığı verilere göre soruşturmada gelinen son durum şöyle:Soruşturma kapsamında ilgili gerçek ve tüzel kişilerin banka hesaplarına yönelik dondurma işlemleri de gerçekleştirildi.Fon krizi nasıl başladı?Finans piyasalarında geniş yankı uyandıran sürecin ilk önemli adımı 28 Ağustos 2026'da atıldı.Bazı yatırım fonlarının fiyatlarının, işlem hacmi düşük hisselerde gerçekleştirilen çapraz işlemlerle sekiz ayda yüzde 3 binden fazla yükselmesinin ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) harekete geçti.Kurul, serbest fonların belirli hisselerde aşırı yoğunlaşmasını engellemek amacıyla BIST 30 dışındaki hisselerde yüzde 5, toplam pozisyonlarda ise yüzde 20 sınırı getirdi. Fonlardan mevcut pozisyonlarını azaltmaları istendi.15 Eylül'de yatırımcıların artan satış talepleri karşısında Pusula Portföy, katılma payı iadeleri ve ödemelerinde temerrüde düştüğünü açıkladı. Fonların ellerindeki hisseleri hızla satmaya yönelmesiyle kriz derinleşti.455 binden fazla yatırımcıyı ilgilendiren tasfiye kararıSPK, 17 Eylül'de Pusula ve Tera'nın da aralarında bulunduğu şirketlerle bağlantılı toplam 131 yatırım fonunun tasfiyesine karar verdi.455 binden fazla yatırımcıyı ilgilendiren kararın ardından, yatırımcıların zararlarını sınırlandırmak amacıyla fonların tasfiye ve nakde dönüştürülme süresi üç aydan altı aya kadar uzatıldı.Aynı dönemde başlatılan adli soruşturma kapsamında çok sayıda fon yöneticisi hakkında gözaltı, tutuklama ve yurt dışına çıkış yasağı kararları verildi.24 Eylül'de ise yaklaşık 1,8 milyar lira değerinde olduğu belirtilen iki özel jet ve bir yata mahkeme kararıyla el konuldu.Fatma Betül Sayan Kaya ve eşine yönelik iddialarSoruşturmanın siyasi boyutu, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın 26 Eylül'de AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden affını istemesiyle gündeme geldi.Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın, bir şirketin hisselerine 163 milyon lira yatırım yaptıkları ve fon krizi öncesinde gerçekleştirdikleri satışlarla 2,17 milyar lira haksız kazanç elde ettikleri ileri sürüldü.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mal varlıklarına tedbir konulmasını talep ettiği Kaya çifti, verdikleri ifadelerde özel bilgi veya yönlendirme almadıklarını belirterek suçlamaları reddetti.Çiftin, gönüllü geri ödeme ve etkin pişmanlık mekanizması kapsamında yaklaşık 1,86 milyar lirayı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından belirlenen hesaba iade ettiği aktarıldı.29 Eylül'de mal varlıkları dondurulan Fatma Betül Sayan Kaya, 5 Kasım'da suç örgütüne üye olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçlamalarıyla tutuklandı. Kaya, 24 Kasım'da ev hapsi şartıyla tahliye edildi.Şüpheli işlemlerde 187,6 milyar liralık kazanç iddiası29 Eylül'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu'nun da bürokratik ihmal iddialarını incelemek üzere devreye alınacağı duyuruldu.Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 Ekim'de fon krizinin hemen öncesinde, 13-16 Eylül tarihleri arasında şüpheli çıkış işlemleri gerçekleştiren 214 gerçek ve tüzel kişinin tespit edildiğini açıkladı.Söz konusu işlemlerden 187,6 milyar lira haksız kazanç sağlandığının değerlendirildiği bildirildi. Tespit edilen 141 gerçek kişi ve 73 tüzel kişiye ilişkin liste TMSF'ye iletildi.Yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ödeme düzenlemesiAK Parti, tasfiye halindeki fonların yatırımcılarına yapılacak geri ödemeleri düzenleyen dokuz maddelik kanun teklifini 9 Ekim'de TBMM Başkanlığı'na sundu.Teklif kapsamında net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılara bu tutara kadar, 1 milyon lira ve üzerinde yatırım yapanlara ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılması öngörüldü.14 Ekim'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen teklifle fon mal varlığından hukuka aykırı biçimde çıkarıldığı tespit edilen değerlerin geri kazanılması ve yatırımcılara aktarılması hedeflendi.66 yatırım fonunun tasfiye işlemleri tamamlandı17 Ekim'de A1 Portföy, Bulls Portföy ve Pardus Portföy yönetimindeki 66 yatırım fonunda bulunan 45 binden fazla yatırımcıya yönelik yaklaşık 40,8 milyar liralık ayni ve nakdi tasfiye işlemlerinin Ziraat Bankası tarafından tamamlandığı açıklandı.Bu gelişmeyle birlikte tasfiye sürecindeki yatırım fonlarının sayısı 131'den 65'e geriledi.Tera, Pusula ve Atlas fonlarına yönelik olağanüstü tasfiye süreci ise devam etti.Soruşturma finans bürokrasisine uzandıFon soruşturması kapsamında özel sektör yöneticilerinin yanı sıra finans piyasalarının düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu kurumlarda görev yapan isimler hakkında da adli işlemler başlatıldı.4 Ekim'de eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturma izni talep edildi. 20 Ekim'de ise SPK Başkanı Mahmut Sütçü görevden alındı.İlerleyen haftalarda SPK, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Borsa İstanbul ve Takasbank'ta görev yapmış çok sayıda yönetici hakkında tutuklama kararları verildi.Fon soruşturmasında gün gün yaşananlarGözler saat 19.00'da yapılacak açıklamadaFon soruşturmasının adli boyutunun yanı sıra yüz binlerce yatırımcının zararlarının nasıl karşılanacağı da gündemdeki yerini koruyor.Cevdet Yılmaz, Mehmet Şimşek ve Akın Gürlek'in bugün saat 19.00'da gerçekleştireceği ortak basın toplantısında, özellikle kalan fonların tasfiye takvimi, geri ödeme mekanizmaları, tahsil edilen tutarlar ve yeni yasal düzenlemelere ilişkin ayrıntıların paylaşılması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/altin-yeniden-3-bin-600-dolari-asti-yukselisin-onunde-uc-engel-1110596402.html

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akın gürlek, cevdet yılmaz, mehmet şimşek, cumhurbaşkanlığı külliyesi, başkan, sermaye piyasası kurulu (spk), bddk, hazine, pusula