https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/polonya-nato-ukrayna-semalarinda-fuze-dusurulmesine-kesinlikle-karsi-1110591111.html

Polonya: NATO, Ukrayna semalarında füze düşürülmesine kesinlikle karşı

Polonya: NATO, Ukrayna semalarında füze düşürülmesine kesinlikle karşı

Sputnik Türkiye

Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Cezary Tomczyk, NATO’nun Ukrayna toprakları üzerinde füze düşürülmesini desteklemediğini belirterek, böyle bir adımın birçok... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T19:17+0300

2026-11-25T19:17+0300

2026-11-25T19:17+0300

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hava sahası

füze

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Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Cezary Tomczyk, düzenlediği basın toplantısında NATO’nun Ukrayna hava sahasında füzelerin düşürülmesine karşı olduğunu açıkladı.Tomczyk, “NATO bunu hiçbir şekilde desteklemiyor. Böyle bir adım birçok soruna yol açar” diyerek, bu tür kararların İttifak’ın bütün üyelerinin oy birliğiyle alınması gerektiğini vurguladı.Bloomberg daha önce Polonya’nın, NATO ülkelerine doğru ilerleyen füzelerin Ukrayna toprakları üzerinde düşürülmesi olasılığını değerlendirmeleri için pazartesi günü müttefiklerine çağrıda bulunduğunu aktarmıştı.Tomczyk, söz konusu haberi doğrulayamayacağını belirterek, konunun birkaç ay önce gündeme geldiğini, ancak NATO’nun böyle bir uygulamanın mümkün olmadığına karar verdiğini ifade etti.

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