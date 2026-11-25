https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/polonya-nato-ukrayna-semalarinda-fuze-dusurulmesine-kesinlikle-karsi-1110591111.html
Polonya: NATO, Ukrayna semalarında füze düşürülmesine kesinlikle karşı
Polonya: NATO, Ukrayna semalarında füze düşürülmesine kesinlikle karşı
Sputnik Türkiye
Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Cezary Tomczyk, NATO’nun Ukrayna toprakları üzerinde füze düşürülmesini desteklemediğini belirterek, böyle bir adımın birçok... 25.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-25T19:17+0300
2026-11-25T19:17+0300
2026-11-25T19:17+0300
ukrayna kri̇zi̇
polonya
ukrayna
nato
hava sahası
füze
bloomberg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/18/1107519398_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_5a8fe5cbe983ff6476b1de96557ae4b7.jpg
Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Cezary Tomczyk, düzenlediği basın toplantısında NATO’nun Ukrayna hava sahasında füzelerin düşürülmesine karşı olduğunu açıkladı.Tomczyk, “NATO bunu hiçbir şekilde desteklemiyor. Böyle bir adım birçok soruna yol açar” diyerek, bu tür kararların İttifak’ın bütün üyelerinin oy birliğiyle alınması gerektiğini vurguladı.Bloomberg daha önce Polonya’nın, NATO ülkelerine doğru ilerleyen füzelerin Ukrayna toprakları üzerinde düşürülmesi olasılığını değerlendirmeleri için pazartesi günü müttefiklerine çağrıda bulunduğunu aktarmıştı.Tomczyk, söz konusu haberi doğrulayamayacağını belirterek, konunun birkaç ay önce gündeme geldiğini, ancak NATO’nun böyle bir uygulamanın mümkün olmadığına karar verdiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/kremlinden-batiya-mesaj-ukraynaya-yabanci-askerlerin-konuslandirilmasi-kesinlikle-kabul-edilemez-1110580191.html
polonya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/18/1107519398_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_d3c48430c9cccf9b8c8ed47f9d5f5641.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
polonya, ukrayna, nato, hava sahası, füze, bloomberg
polonya, ukrayna, nato, hava sahası, füze, bloomberg
Polonya: NATO, Ukrayna semalarında füze düşürülmesine kesinlikle karşı
Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Cezary Tomczyk, NATO’nun Ukrayna toprakları üzerinde füze düşürülmesini desteklemediğini belirterek, böyle bir adımın birçok soruna yol açabileceğini söyledi.
Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Cezary Tomczyk, düzenlediği basın toplantısında NATO’nun Ukrayna hava sahasında füzelerin düşürülmesine karşı olduğunu açıkladı.
Tomczyk, “NATO bunu hiçbir şekilde desteklemiyor. Böyle bir adım birçok soruna yol açar” diyerek, bu tür kararların İttifak’ın bütün üyelerinin oy birliğiyle alınması gerektiğini vurguladı.
Bloomberg daha önce Polonya’nın, NATO ülkelerine doğru ilerleyen füzelerin Ukrayna toprakları üzerinde düşürülmesi olasılığını değerlendirmeleri için pazartesi günü müttefiklerine çağrıda bulunduğunu aktarmıştı.
Tomczyk, söz konusu haberi doğrulayamayacağını belirterek, konunun birkaç ay önce gündeme geldiğini, ancak NATO’nun böyle bir uygulamanın mümkün olmadığına karar verdiğini ifade etti.