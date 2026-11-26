https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/mustafa-keserin-aci-gunu-48-yillik-hayat-arkadasini-kaybetti-1110612965.html
Mustafa Keser'in acı günü: 48 yıllık hayat arkadaşını kaybetti
Mustafa Keser'in acı günü: 48 yıllık hayat arkadaşını kaybetti
Sputnik Türkiye
Usta sanatçı Mustafa Keser, 48 yıllık eşini kaybettiğini duyurdu. 26.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-26T14:58+0300
2026-11-26T14:58+0300
2026-11-26T14:58+0300
yaşam
mustafa keser
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Türk müziğinin usta isimlerinden Mustafa Keser, 48 yıllık eşi Nilüfer Keser'i kaybettiğini duyurdu. Nilüfer Keser bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu. Keser'in cenazesi cumartesi günü Hasdal Çamlıvadi Camisi'nde öğlen kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. Canım eşim diyerek duyurduTedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Nilüfer Keser'in acı haberini sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla duyurdu. Mustafa Keser, "48 yıllık hayat arkadaşım, canım eşim bugün Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur." diyerek açıkladı. Nilüfer Keser'in bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü ve kanser sürecinden geçtiği biliniyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/eski-chp-genel-baskani-hikmet-cetin-hayatini-kaybetti-1110558370.html
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mustafa keser
Mustafa Keser'in acı günü: 48 yıllık hayat arkadaşını kaybetti
Usta sanatçı Mustafa Keser, 48 yıllık eşini kaybettiğini duyurdu.
Türk müziğinin usta isimlerinden Mustafa Keser, 48 yıllık eşi Nilüfer Keser'i kaybettiğini duyurdu. Nilüfer Keser bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu. Keser'in cenazesi cumartesi günü Hasdal Çamlıvadi Camisi'nde öğlen kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
Canım eşim diyerek duyurdu
Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Nilüfer Keser'in acı haberini sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla duyurdu. Mustafa Keser, "48 yıllık hayat arkadaşım, canım eşim bugün Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur." diyerek açıkladı.
Nilüfer Keser'in bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü ve kanser sürecinden geçtiği biliniyordu.