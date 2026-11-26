https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/mustafa-keserin-aci-gunu-48-yillik-hayat-arkadasini-kaybetti-1110612965.html

Mustafa Keser'in acı günü: 48 yıllık hayat arkadaşını kaybetti

Mustafa Keser'in acı günü: 48 yıllık hayat arkadaşını kaybetti

Sputnik Türkiye

Usta sanatçı Mustafa Keser, 48 yıllık eşini kaybettiğini duyurdu. 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T14:58+0300

2026-11-26T14:58+0300

2026-11-26T14:58+0300

yaşam

mustafa keser

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Türk müziğinin usta isimlerinden Mustafa Keser, 48 yıllık eşi Nilüfer Keser'i kaybettiğini duyurdu. Nilüfer Keser bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu. Keser'in cenazesi cumartesi günü Hasdal Çamlıvadi Camisi'nde öğlen kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. Canım eşim diyerek duyurduTedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Nilüfer Keser'in acı haberini sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla duyurdu. Mustafa Keser, "48 yıllık hayat arkadaşım, canım eşim bugün Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur." diyerek açıkladı. Nilüfer Keser'in bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü ve kanser sürecinden geçtiği biliniyordu.

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mustafa keser