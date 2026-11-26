https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/msb-kazalarin-ardindan-derhal-adli-ve-idari-surecler-baslatildi---1110605710.html
MSB: Kazaların ardından derhal adli ve idari süreçler başlatıldı
MSB: Kazaların ardından derhal adli ve idari süreçler başlatıldı
Sputnik Türkiye
MSB, Malatya ve Eskişehir'de meydana gelen helikopter kazalarıyla ilgili her türlü olasılığın titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu. 26.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-26T12:27+0300
2026-11-26T12:27+0300
2026-11-26T12:30+0300
türki̇ye
milli savunma bakanlığı (msb)
helikopter kazası
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık olağan bilgilendirme toplantısında Malatya ve Eskişehir'de meydana gelen helikopter kazalarıyla ilgili açıklama yapıldı. Bakanlık kaynakları, "Kazaların ardından derhal adli ve idari süreçler başlatılmıştır. Kazaların nedenlerini belirlemek üzere görevlendirilen idari tahkikat heyetleri ile kaza kırım ekipleri, her iki ilde inceleme ve araştırmalarını her türlü olasılığı dikkate alarak titizlikle sürdürmektedir." denildi. Sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacakToplantıda sorulan bir soru üzerine Bakanlık kaynakları şunları kaydetti: "Türk Silahlı Kuvvetlerimize bağlı birlikler, harbe hazırlık seviyelerini yükseltmek ve muhafaza etmek amacıyla gece gündüz, her türlü hava ve arazi şartında eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.Bu kapsamda; Malatya ve Eskişehir’de gece şartlarında gerçekleştirilen eğitimler sırasında meydana gelen kazaların ardından derhâl adli ve idari süreçler başlatılmıştır. Kazaların nedenlerini belirlemek üzere görevlendirilen idari tahkikat heyetleri ile kaza kırım ekipleri, her iki ilde inceleme ve araştırmalarını her türlü olasılığı dikkate alarak titizlikle sürdürmektedir. Bunun yanında her iki kaza hakkında ilgili Cumhuriyet savcılıkları tarafından adli soruşturmalar da başlatılmıştır. Söz konusu çalışmaların tamamlanmasının ardından elde edilen sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır. Aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, kahraman silah arkadaşlarına ve asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/msb-eskisehirde-askeri-helikopter-kaza-kirima-ugradi-1110562225.html
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milli savunma bakanlığı (msb), helikopter kazası
milli savunma bakanlığı (msb), helikopter kazası
MSB: Kazaların ardından derhal adli ve idari süreçler başlatıldı
12:27 26.11.2026 (güncellendi: 12:30 26.11.2026)
MSB, Malatya ve Eskişehir'de meydana gelen helikopter kazalarıyla ilgili her türlü olasılığın titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık olağan bilgilendirme toplantısında Malatya ve Eskişehir'de meydana gelen helikopter kazalarıyla ilgili açıklama yapıldı. Bakanlık kaynakları, "Kazaların ardından derhal adli ve idari süreçler başlatılmıştır. Kazaların nedenlerini belirlemek üzere görevlendirilen idari tahkikat heyetleri ile kaza kırım ekipleri, her iki ilde inceleme ve araştırmalarını her türlü olasılığı dikkate alarak titizlikle sürdürmektedir." denildi.
Sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak
Toplantıda sorulan bir soru üzerine Bakanlık kaynakları şunları kaydetti:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimize bağlı birlikler, harbe hazırlık seviyelerini yükseltmek ve muhafaza etmek amacıyla gece gündüz, her türlü hava ve arazi şartında eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Bu kapsamda; Malatya ve Eskişehir’de gece şartlarında gerçekleştirilen eğitimler sırasında meydana gelen kazaların ardından derhâl adli ve idari süreçler başlatılmıştır. Kazaların nedenlerini belirlemek üzere görevlendirilen idari tahkikat heyetleri ile kaza kırım ekipleri, her iki ilde inceleme ve araştırmalarını her türlü olasılığı dikkate alarak titizlikle sürdürmektedir. Bunun yanında her iki kaza hakkında ilgili Cumhuriyet savcılıkları tarafından adli soruşturmalar da başlatılmıştır. Söz konusu çalışmaların tamamlanmasının ardından elde edilen sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır. Aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, kahraman silah arkadaşlarına ve asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."