https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/msb-kazalarin-ardindan-derhal-adli-ve-idari-surecler-baslatildi---1110605710.html

MSB: Kazaların ardından derhal adli ve idari süreçler başlatıldı

MSB: Kazaların ardından derhal adli ve idari süreçler başlatıldı

Sputnik Türkiye

MSB, Malatya ve Eskişehir'de meydana gelen helikopter kazalarıyla ilgili her türlü olasılığın titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu. 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T12:27+0300

2026-11-26T12:27+0300

2026-11-26T12:30+0300

türki̇ye

milli savunma bakanlığı (msb)

helikopter kazası

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık olağan bilgilendirme toplantısında Malatya ve Eskişehir'de meydana gelen helikopter kazalarıyla ilgili açıklama yapıldı. Bakanlık kaynakları, "Kazaların ardından derhal adli ve idari süreçler başlatılmıştır. Kazaların nedenlerini belirlemek üzere görevlendirilen idari tahkikat heyetleri ile kaza kırım ekipleri, her iki ilde inceleme ve araştırmalarını her türlü olasılığı dikkate alarak titizlikle sürdürmektedir." denildi. Sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacakToplantıda sorulan bir soru üzerine Bakanlık kaynakları şunları kaydetti: "Türk Silahlı Kuvvetlerimize bağlı birlikler, harbe hazırlık seviyelerini yükseltmek ve muhafaza etmek amacıyla gece gündüz, her türlü hava ve arazi şartında eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.Bu kapsamda; Malatya ve Eskişehir’de gece şartlarında gerçekleştirilen eğitimler sırasında meydana gelen kazaların ardından derhâl adli ve idari süreçler başlatılmıştır. Kazaların nedenlerini belirlemek üzere görevlendirilen idari tahkikat heyetleri ile kaza kırım ekipleri, her iki ilde inceleme ve araştırmalarını her türlü olasılığı dikkate alarak titizlikle sürdürmektedir. Bunun yanında her iki kaza hakkında ilgili Cumhuriyet savcılıkları tarafından adli soruşturmalar da başlatılmıştır. Söz konusu çalışmaların tamamlanmasının ardından elde edilen sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır. Aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, kahraman silah arkadaşlarına ve asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/msb-eskisehirde-askeri-helikopter-kaza-kirima-ugradi-1110562225.html

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milli savunma bakanlığı (msb), helikopter kazası