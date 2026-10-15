https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/yuz-milyonlarca-kisi-etkilendi-israilli-sirket-cevrimici-reklamlari-kullanarak-casusluk-operasyonu-1109578380.html
Yüz milyonlarca kişi etkilendi: İsrailli şirket, çevrimiçi reklamları kullanarak 'casusluk operasyonu' yürüttü
Yüz milyonlarca kişi etkilendi: İsrailli şirket, çevrimiçi reklamları kullanarak 'casusluk operasyonu' yürüttü
Sputnik Türkiye
İsrailli dijital reklam ajansı Discover-Tech'in, internet kullanıcılarını takip etmek ve cihazlarına sızılmasına yardımcı olmak amacıyla geniş bir çevrimiçi reklam ağı üzerinden casusluk yaptığı bildirildi.
2026-10-15T16:10+0300
2026-10-15T16:10+0300
2026-10-15T16:10+0300
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Kanada merkezli siber güvenlik araştırma grubu Citizen Lab ile New York merkezli reklam güvenliği şirketi Confiant'ın ayrı ayrı yayımladığı raporlara göre Discover-Tech, İsrail merkezli ve ABD hükümetinin kara listesine aldığı casus yazılım şirketi Candiru'nun yanı sıra diğer İsrailli gözetim şirketlerine de Google, Comcast ve Yandex gibi şirketlerin reklam platformlarına erişim sağladı.Bulgular, uzun süredir gizlilik tartışmalarının odağında bulunan çevrimiçi reklamcılığın, aynı zamanda geniş kapsamlı casusluk faaliyetlerinde kullanılabileceğini ortaya koydu.Sıradan ürün reklamları casusluk için kullanıldıCitizen Lab'in raporuna göre Discover-Tech'in çoğu zaman telefon veya kablosuz kulaklık gibi sıradan ürünlerin reklamı biçiminde görünen içerikleri, çeşitli ortaklıklar aracılığıyla 120 binden fazla internet sitesinde ve 75 bin uygulamada yayımlandı.Araştırmacılar, bu reklamların bulunduğu internet sitelerini ziyaret eden veya uygulamaları kullanan kişilerin Discover-Tech tarafından tespit edilip izlenebildiğini belirtti. Bazı akıllı telefon kullanıcılarının telefon numaralarının da elde edilmeye çalışıldığı aktarıldı.Rapora göre kullanıcıların izlenmesi için reklamın yalnızca bir internet sitesinde yüklenmesi yeterli olabiliyordu.Her iki araştırma kuruluşu da bazı reklamların kullanıcıların cihazlarına Candiru'ya ait casus yazılımların yerleştirilmesine yardımcı olmak amacıyla kullanıldığını bildirdi. Günde en az 10 milyon reklam yayımlandıConfiant'ın kurucu ortağı Jerome Dangu, Discover-Tech'in dünya genelinde günde en az 10 milyon reklam yayımladığını söyledi. Dangu'ya göre şirketin kullandığı ve "çerez eşleştirme" olarak bilinen veri paylaşımı yöntemleri, reklamların doğrudan ulaştığı alanların ötesinde de kişilerin takip edilmesini sağladı.Dangu, "Çok büyük olasılıkla yüz milyonlarca insan Discover-Tech'in faaliyetlerinden etkilenmiş olacak" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/rapor-israil-menseli-pegasus-casus-yazilimi-pegasusu-arastiran-ap-uyesini-hedef-aldi-1106979123.html
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citizen lab, i̇srail, google, yandex, haberler
citizen lab, i̇srail, google, yandex, haberler
Yüz milyonlarca kişi etkilendi: İsrailli şirket, çevrimiçi reklamları kullanarak 'casusluk operasyonu' yürüttü
İsrailli dijital reklam ajansı Discover-Tech'in, internet kullanıcılarını takip etmek ve cihazlarına sızılmasına yardımcı olmak amacıyla geniş bir çevrimiçi reklam ağı üzerinden casusluk yaptığı bildirildi. İki araştırma kuruluşunun yayımladığı raporlara göre şirketin reklamları 120 binden fazla internet sitesine ve 75 bin uygulamaya ulaştı.
Kanada merkezli siber güvenlik araştırma grubu Citizen Lab ile New York merkezli reklam güvenliği şirketi Confiant'ın ayrı ayrı yayımladığı raporlara göre Discover-Tech, İsrail merkezli ve ABD hükümetinin kara listesine aldığı casus yazılım şirketi Candiru'nun yanı sıra diğer İsrailli gözetim şirketlerine de Google, Comcast ve Yandex gibi şirketlerin reklam platformlarına erişim sağladı.
Bulgular, uzun süredir gizlilik tartışmalarının odağında bulunan çevrimiçi reklamcılığın, aynı zamanda geniş kapsamlı casusluk faaliyetlerinde kullanılabileceğini ortaya koydu.
Sıradan ürün reklamları casusluk için kullanıldı
Citizen Lab'in raporuna göre Discover-Tech'in çoğu zaman telefon veya kablosuz kulaklık gibi sıradan ürünlerin reklamı biçiminde görünen içerikleri, çeşitli ortaklıklar aracılığıyla 120 binden fazla internet sitesinde ve 75 bin uygulamada yayımlandı.
Araştırmacılar, bu reklamların bulunduğu internet sitelerini ziyaret eden veya uygulamaları kullanan kişilerin Discover-Tech tarafından tespit edilip izlenebildiğini belirtti. Bazı akıllı telefon kullanıcılarının telefon numaralarının da elde edilmeye çalışıldığı aktarıldı.
Rapora göre kullanıcıların izlenmesi için reklamın yalnızca bir internet sitesinde yüklenmesi yeterli olabiliyordu.
Her iki araştırma kuruluşu da bazı reklamların kullanıcıların cihazlarına Candiru'ya ait casus yazılımların yerleştirilmesine yardımcı olmak amacıyla kullanıldığını bildirdi.
Günde en az 10 milyon reklam yayımlandı
Confiant'ın kurucu ortağı Jerome Dangu, Discover-Tech'in dünya genelinde günde en az 10 milyon reklam yayımladığını söyledi. Dangu'ya göre şirketin kullandığı ve "çerez eşleştirme" olarak bilinen veri paylaşımı yöntemleri, reklamların doğrudan ulaştığı alanların ötesinde de kişilerin takip edilmesini sağladı.
Dangu, "Çok büyük olasılıkla yüz milyonlarca insan Discover-Tech'in faaliyetlerinden etkilenmiş olacak" ifadelerini kullandı.