https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/milli-guvenlik-kurulu-toplandi-1110613479.html
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Sputnik Türkiye
Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. 26.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-26T15:21+0300
2026-11-26T15:21+0300
2026-11-26T15:21+0300
poli̇ti̇ka
cumhurbaşkanlığı külliyesi
milli güvenlik kurulu (mgk)
türkiye
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MGK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 14.40'da başladı. Toplantının ana gündem başlığının Terörsüz Türkiye süreci olması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/erdogan-kadina-yonelik-siddet-vicdansizliktir-insafsizliktir-insanliktan-nasibini-almamislara-1110582898.html
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cumhurbaşkanlığı külliyesi, milli güvenlik kurulu (mgk), türkiye
cumhurbaşkanlığı külliyesi, milli güvenlik kurulu (mgk), türkiye
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.
MGK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 14.40'da başladı. Toplantının ana gündem başlığının Terörsüz Türkiye süreci olması bekleniyor.