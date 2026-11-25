https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/erdogan-kadina-yonelik-siddet-vicdansizliktir-insafsizliktir-insanliktan-nasibini-almamislara-1110582898.html

Erdoğan: Kadına yönelik şiddet, vicdansızlıktır, insafsızlıktır, insanlıktan nasibini almamışlara mahsus bir alçaklıktır

Erdoğan: Kadına yönelik şiddet, vicdansızlıktır, insafsızlıktır, insanlıktan nasibini almamışlara mahsus bir alçaklıktır

Sputnik Türkiye

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadına yönelik şiddetin vicdansızlık olduğunu vurguladı. 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T15:19+0300

2026-11-25T15:19+0300

2026-11-25T16:00+0300

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beştepe

recep tayyip erdoğan

25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda açıklamalarda bulunuyor. Konuşmasının başında helikopter kazasıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece 12 gün arayla yaşanan bu iki elim kazanın araştırılmasına yönelik tahkikatlar başlatılmıştır. İnceleme ve araştırmalar en küçük bir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde yapılacaktır" ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Hiç kimsenin parti içi iktidar kavgasını sürece yüklemeye, sürecin sırtına bindirmeye, sürecin önüne geçirmeye hakkı yoktur. Biz halisane niyetlerle hareket ettikçe kimi muhalefet partileri çözümü ertelemeye, engellemeye çalışıyorlar. Maalesef Terörsüz Türkiye sürecini kendilerine perde yapıyorlar." dedi.Helikopter kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı dilediCumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle: ❗Öncelikle dün Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde şehit olan kahraman askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin kederli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır diliyor, taziyelerimi sunuyorum. Malum, 12 Kasım'da Malatya Yeşilyurt'ta bir başka askerî helikopterimiz kaza kırıma uğramış, dört askerimiz şehit düşmüştü. Sadece 12 gün arayla yaşanan bu iki elim kazanın araştırılmasına yönelik tahkikatlar başlatılmıştır. Bu inceleme ve araştırmalar en küçük bir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde tüm yönleriyle yapılacaktır. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını inşallah cennet eylesin. Rabbim kahraman ordumuzun kahraman mensuplarının ayağına taş değdirmesin. Onları her türlü kazadan, beladan muhafaza buyursun.Kadını meta olarak görmek şiddet türüdür❗Bir insanlık suçu olan kadına yönelik şiddet olaylarında hayatlarını kaybeden hanım kardeşlerimizin her birine Cenabı Allah'tan rahmet diliyor, geride bıraktıklarına sabırlar temenni ediyorum. Aynı şekilde şiddete maruz kalmış tüm kadınlara geçmiş olsun diyorum.❗Kadına yönelik şiddet, çok net söylüyorum, vicdansızlıktır, insafsızlıktır, insanlıktan nasibini almamışlara mahsus bir alçaklıktır. Şiddet sadece kadına vurmak değil şiddettin görüneni olduğu gibi çok daha sinsi olan hayatları karartan versiyonları vardır. Kadını hor görmek ve aşağılamak, iradesini yok saymak bir şiddet türüdür. Kadını meta olarak görmek şiddet türüdür.❗Kadını en temek hak olan eğitimden mahrum bırakmak da şiddettir. Kılık kıyafeti ile ilgili baskı kurmak da aynı şeydir. Kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi ve gerekçesi olamaz. Ayrımcılık yapmıyoruz, kimden gelirse gelsin şiddetin her türlüsünü lanetliyoruz.Bu mücadelenin sancaktarlığını yapmayı sürdüreceğim❗Mücadelemiz sadece fiziki boyutla değil kadını değersiz gören emeğini yok sayan onurunu zedeleyen bütün uygulamalarladır. Siyasi hayatı boyunca hep kadınlarla yol yürümüş, eşinden ve kızlarında hep destek görmüş bir siyasetçi olarak kadına şiddete karşı mücadelenin sancaktarlığını yapmayı sürdüreceğim. Pek çok zorluğa göğüs geren hanım kardeşlerimizi hak ve adalet arayışında asla yalnız bırakmayacağız. Bu mücadeleyi birlikte vermeye devam edeceğimize inanıyorum.❗Şiddetin şekli, formu, biçimi kişiden kişiye değişebilir ama şiddetin kadın ruhunda ve insanlık vicdanında açtığı derin yara asla değişmez. Onun için kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi, hiçbir gerekçesi olamazTerörsüz Türkiye sürecini kendilerine perde yapıyorlarİstismara ve provokasyona açık en ufak bir alan bırakmak istemiyoruz. Güvenlik ve istihbarat birimlerimiz tespit, takip ve teyit görevlerini büyük bir hassasiyetle yerine getiriyor. Bütün adımlarımızı hukuk içinde, kararlılıkla ve devlet ciddiyetiyle atıyoruz.Biz ülkemizde annelerin gözyaşı artık dinsin, anneler, babalar, çocuklar artık gözyaşı dökmesin, fidan gibi delikanlılar hayatlarının baharında göğekin gibi toprağa düşmesin istiyoruz.Türkiye Yüzyılını önce Terörsüz Türkiye, ondan sonra da terörsüz gölge ile taçlandırmak istiyoruz. Hiç kimsenin parti içi iktidar kavgasını sürece yüklemeye, sürecin sırtına bindirmeye, sürecin önüne geçirmeye hakkı yoktur. Biz halisane niyetlerle hareket ettikçe kimi muhalefet partileri çözümü ertelemeye, engellemeye çalışıyorlar. Maalesef Terörsüz Türkiye sürecini kendilerine perde yapıyorlar.Türkiye'nin önünde 40 yıllık sorunu kalıcı biçimde çözme noktasında tarihi bir fırsat penceresi açılmıştır. Cumhur İttifakı olarak bu fırsatın heba edilmesine, kişisel kaprislere kurban edilmesine izin vermeyiz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/msb-eskisehirde-askeri-helikopter-kaza-kirima-ugradi-1110562225.html

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beştepe, recep tayyip erdoğan, 25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü