https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/mhp-lideri-bahceli-dem-parti-heyeti-ile-gorusuyor-1110605115.html
MHP lideri Bahçeli, DEM Parti heyeti ile görüşüyor
MHP lideri Bahçeli, DEM Parti heyeti ile görüşüyor
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Görüşmenin ana gündemi Terörsüz Türkiye hedefi ve Meclis'te kurulacak İzleme Komisyonu... 26.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-26T12:02+0300
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2026-11-26T12:03+0300
poli̇ti̇ka
mhp
dem parti
devlet bahçeli
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, DEM Parti heyeti ile görüşüyor. Görüşme, Devlet Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşiyor.DEM Parti Heyetinde Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol yer alıyor. Görüşmede Terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son durum değerlendirilecek.Meclis'te kurulacak İzleme Komisyonu'na dair görüş alışverişi de yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/dem-parti-imrali-heyetinden-ocalana-yeni-ziyaret-1110515599.html
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mhp, dem parti, devlet bahçeli
mhp, dem parti, devlet bahçeli
MHP lideri Bahçeli, DEM Parti heyeti ile görüşüyor
12:02 26.11.2026 (güncellendi: 12:03 26.11.2026)
Ayrıntılar geliyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Görüşmenin ana gündemi Terörsüz Türkiye hedefi ve Meclis'te kurulacak İzleme Komisyonu olacak.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, DEM Parti heyeti ile görüşüyor. Görüşme, Devlet Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşiyor.
DEM Parti Heyetinde Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol yer alıyor. Görüşmede Terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son durum değerlendirilecek.
Meclis'te kurulacak İzleme Komisyonu'na dair görüş alışverişi de yapılacak.