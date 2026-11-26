https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/mhp-lideri-bahceli-dem-parti-heyeti-ile-gorusuyor-1110605115.html

MHP lideri Bahçeli, DEM Parti heyeti ile görüşüyor

MHP lideri Bahçeli, DEM Parti heyeti ile görüşüyor

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Görüşmenin ana gündemi Terörsüz Türkiye hedefi ve Meclis'te kurulacak İzleme Komisyonu... 26.11.2026, Sputnik Türkiye

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poli̇ti̇ka

mhp

dem parti

devlet bahçeli

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, DEM Parti heyeti ile görüşüyor. Görüşme, Devlet Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşiyor.DEM Parti Heyetinde Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol yer alıyor. Görüşmede Terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son durum değerlendirilecek.Meclis'te kurulacak İzleme Komisyonu'na dair görüş alışverişi de yapılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/dem-parti-imrali-heyetinden-ocalana-yeni-ziyaret-1110515599.html

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