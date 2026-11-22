https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/dem-parti-imrali-heyetinden-ocalana-yeni-ziyaret-1110515599.html

DEM Parti İmralı Heyeti'nden Öcalan'a yeni ziyaret

DEM Parti İmralı Heyeti'nden Öcalan'a yeni ziyaret

Sputnik Türkiye

DEM Parti İmralı Heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek amacıyla adaya hareket etti. 22.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-22T14:37+0300

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türki̇ye

dem parti i̇mralı heyeti

pervin buldan

mithat sancar

abdullah öcalan

pkk

pkk fesih kararı

terörsüz türkiye

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DEM Parti İmralı Heyeti'nde yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti.Partiden yapılan açıklamada, heyetin bugün görüşme gerçekleştirmek amacıyla adaya hareket ettiği belirtildi.Heyet, adaya son olarak 13 Eylül'de ziyaret düzenlemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-abdullah-ocalan-duzenleme-kapsaminda-degil-1107863408.html

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Sputnik Türkiye

dem parti i̇mralı heyeti, pervin buldan, mithat sancar, abdullah öcalan, pkk, pkk fesih kararı, terörsüz türkiye