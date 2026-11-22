https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/dem-parti-imrali-heyetinden-ocalana-yeni-ziyaret-1110515599.html
DEM Parti İmralı Heyeti'nden Öcalan'a yeni ziyaret
DEM Parti İmralı Heyeti'nden Öcalan'a yeni ziyaret
Sputnik Türkiye
DEM Parti İmralı Heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek amacıyla adaya hareket etti. 22.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-22T14:37+0300
2026-11-22T14:37+0300
2026-11-22T14:37+0300
türki̇ye
dem parti i̇mralı heyeti
pervin buldan
mithat sancar
abdullah öcalan
pkk
pkk fesih kararı
terörsüz türkiye
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DEM Parti İmralı Heyeti'nde yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti.Partiden yapılan açıklamada, heyetin bugün görüşme gerçekleştirmek amacıyla adaya hareket ettiği belirtildi.Heyet, adaya son olarak 13 Eylül'de ziyaret düzenlemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-abdullah-ocalan-duzenleme-kapsaminda-degil-1107863408.html
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dem parti i̇mralı heyeti, pervin buldan, mithat sancar, abdullah öcalan, pkk, pkk fesih kararı, terörsüz türkiye
dem parti i̇mralı heyeti, pervin buldan, mithat sancar, abdullah öcalan, pkk, pkk fesih kararı, terörsüz türkiye
DEM Parti İmralı Heyeti'nden Öcalan'a yeni ziyaret
DEM Parti İmralı Heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek amacıyla adaya hareket etti.
DEM Parti İmralı Heyeti'nde yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti.
Partiden yapılan açıklamada, heyetin bugün görüşme gerçekleştirmek amacıyla adaya hareket ettiği belirtildi.
Heyet, adaya son olarak 13 Eylül'de ziyaret düzenlemişti.