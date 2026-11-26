https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/merkez-bankasi-rezervleri-geriledi-1110613172.html
Merkez Bankası rezervleri geriledi
Merkez Bankası rezervleri geriledi
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 20 Kasım haftasında 16 milyar 978 milyon dolar azalarak 141 milyar 972 milyon dolara geriledi. 26.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-26T15:04+0300
2026-11-26T15:04+0300
2026-11-26T15:04+0300
ekonomi̇
merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
rezerv
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 Kasım haftasına ilişkin haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.Verilere göre, Merkez Bankası'nın toplam rezervleri bir önceki haftaya kıyasla 16 milyar 978 milyon dolar azalarak 141 milyar 972 milyon dolara geriledi.Toplam rezervler 13 Kasım haftasında 158 milyar 950 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Brüt döviz rezervleri 50,3 milyar dolara indiTCMB'nin brüt döviz rezervleri, 20 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya göre 8 milyar 874 milyon dolar azaldı.13 Kasım'da 59 milyar 250 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt döviz rezervleri, 20 Kasım haftasında 50 milyar 376 milyon dolara indi.Altın rezervlerinde 8,1 milyar dolarlık azalışAynı dönemde Merkez Bankası'nın altın rezervlerinde de düşüş kaydedildi.Altın rezervleri bir haftada 8 milyar 104 milyon dolar azalarak, 99 milyar 700 milyon dolardan 91 milyar 596 milyon dolara geriledi.TCMB'nin toplam rezervleri 141,9 milyar dolarBrüt döviz ve altın rezervlerindeki azalışla birlikte TCMB'nin toplam rezervleri, 20 Kasım haftasında 158 milyar 950 milyon dolardan 141 milyar 972 milyon dolara indi.Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde haftalık bazda 16 milyar 978 milyon dolarlık düşüş gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/otopsi-raporu-cikti-masterchef-eren-kasikcinin-olum-nedeni-belli-oldu-1110609728.html
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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), rezerv
merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), rezerv
Merkez Bankası rezervleri geriledi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 20 Kasım haftasında 16 milyar 978 milyon dolar azalarak 141 milyar 972 milyon dolara geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 Kasım haftasına ilişkin haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Verilere göre, Merkez Bankası'nın toplam rezervleri bir önceki haftaya kıyasla 16 milyar 978 milyon dolar azalarak 141 milyar 972 milyon dolara geriledi.
Toplam rezervler 13 Kasım haftasında 158 milyar 950 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Brüt döviz rezervleri 50,3 milyar dolara indi
TCMB'nin brüt döviz rezervleri, 20 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya göre 8 milyar 874 milyon dolar azaldı.
13 Kasım'da 59 milyar 250 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt döviz rezervleri, 20 Kasım haftasında 50 milyar 376 milyon dolara indi.
Altın rezervlerinde 8,1 milyar dolarlık azalış
Aynı dönemde Merkez Bankası'nın altın rezervlerinde de düşüş kaydedildi.
Altın rezervleri bir haftada 8 milyar 104 milyon dolar azalarak, 99 milyar 700 milyon dolardan 91 milyar 596 milyon dolara geriledi.
TCMB'nin toplam rezervleri 141,9 milyar dolar
Brüt döviz ve altın rezervlerindeki azalışla birlikte TCMB'nin toplam rezervleri, 20 Kasım haftasında 158 milyar 950 milyon dolardan 141 milyar 972 milyon dolara indi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde haftalık bazda 16 milyar 978 milyon dolarlık düşüş gerçekleşti.