https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/mehmet-simsek-dugmeye-basti-eski-bddk-baskani-sahap-kavciogluna-sorusturma-izni-verildi-1110601057.html

Mehmet Şimşek düğmeye bastı: Eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na soruşturma izni verildi

Mehmet Şimşek düğmeye bastı: Eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na soruşturma izni verildi

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin gündemindeki fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlık Teftiş Başkanlığı tarafından... 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T09:07+0300

2026-11-26T09:07+0300

2026-11-26T09:07+0300

ekonomi̇

şahap kavcıoğlu

mehmet şimşek

hazine

bddk

maliye bakanlığı

türkiye

haberler

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Türkiye'nin finans piyasalarını yakından ilgilendiren fon soruşturmasında yeni bir adım atıldı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verdi.Teftiş Başkanlığının incelemesi tamamlandıHazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı tarafından yürütülen ön incelemenin ardından Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi.Kararla birlikte fon soruşturmasının finans piyasalarının düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu kurumların eski yöneticilerine yönelik boyutunda yeni bir aşamaya geçildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/fon-sorusturmasinda-kritik-gun-uc-isim-saat-1900da-konusacak-1110598193.html

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şahap kavcıoğlu, mehmet şimşek, hazine, bddk, maliye bakanlığı, türkiye, haberler