https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/mehmet-simsek-dugmeye-basti-eski-bddk-baskani-sahap-kavciogluna-sorusturma-izni-verildi-1110601057.html
Mehmet Şimşek düğmeye bastı: Eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na soruşturma izni verildi
Mehmet Şimşek düğmeye bastı: Eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na soruşturma izni verildi
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin gündemindeki fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlık Teftiş Başkanlığı tarafından... 26.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-26T09:07+0300
2026-11-26T09:07+0300
2026-11-26T09:07+0300
ekonomi̇
şahap kavcıoğlu
mehmet şimşek
hazine
bddk
maliye bakanlığı
türkiye
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/1b/1053179553_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_4c1756f266f52be5d9193265210483ac.jpg
Türkiye'nin finans piyasalarını yakından ilgilendiren fon soruşturmasında yeni bir adım atıldı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verdi.Teftiş Başkanlığının incelemesi tamamlandıHazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı tarafından yürütülen ön incelemenin ardından Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi.Kararla birlikte fon soruşturmasının finans piyasalarının düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu kurumların eski yöneticilerine yönelik boyutunda yeni bir aşamaya geçildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/fon-sorusturmasinda-kritik-gun-uc-isim-saat-1900da-konusacak-1110598193.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/1b/1053179553_80:0:613:400_1920x0_80_0_0_97d555078f6ff3789f6843d25470428b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
şahap kavcıoğlu, mehmet şimşek, hazine, bddk, maliye bakanlığı, türkiye, haberler
şahap kavcıoğlu, mehmet şimşek, hazine, bddk, maliye bakanlığı, türkiye, haberler
Mehmet Şimşek düğmeye bastı: Eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na soruşturma izni verildi
Türkiye'nin gündemindeki fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlık Teftiş Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ön incelemenin ardından eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verdi.
Türkiye'nin finans piyasalarını yakından ilgilendiren fon soruşturmasında yeni bir adım atıldı.
Hazine
ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
, eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK
) Başkanı Şahap Kavcıoğlu
hakkında soruşturma izni verdi.
Teftiş Başkanlığının incelemesi tamamlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Teftiş Başkanlığı tarafından yürütülen ön incelemenin ardından Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi.
Kararla birlikte fon soruşturmasının finans piyasalarının düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu kurumların eski yöneticilerine yönelik boyutunda yeni bir aşamaya geçildi.