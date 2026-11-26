https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/dolar-bir-haftanin-dibini-gordu-gozler-avrupaya-cevrildi-1110599060.html

Dolar bir haftanın dibini gördü: Gözler Avrupa'ya çevrildi

Dolar bir haftanın dibini gördü: Gözler Avrupa'ya çevrildi

Sputnik Türkiye

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin iki buçuk ayın en düşük seviyesine gerilemesi, doların küresel piyasalardaki gücünü sınırladı. Dolar endeksi bir haftanın... 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T08:06+0300

2026-11-26T08:06+0300

2026-11-26T08:06+0300

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Küresel döviz piyasalarında ABD doları, devlet tahvillerinin getirilerinde yaşanan sert düşüşün ardından baskı altında kaldı.Önceki işlemlerde bir haftanın en düşük seviyesini gören dolar endeksi, 26 Kasım Perşembe günü Asya piyasalarının sabah işlemlerinde 103,70 seviyesinde yatay seyretti.Yapay zeka yatırımlarına ilişkin endişeler küresel piyasalarda risk iştahını baskılarken ABD tahvil faizlerindeki gerileme, güvenli liman olarak dolara yönelik talebi sınırladı.ABD tahvil faizleri iki buçuk ayın dibindeABD'nin 10 yıllık devlet tahvillerinin getirisi, 10 baz puana varan düşüşle yüzde 4,80'e gerileyerek iki buçuk ayın en düşük seviyesini gördü.ABD ekonomisinin güçlü büyüme performansına ve yüksek seyreden enflasyona rağmen yatırımcıların devlet tahvillerine yönelmesi dikkat çekti.Tahvil getirilerindeki düşüş, dolar cinsinden yatırım araçlarının diğer para birimleri karşısındaki getiri avantajını azaltarak Amerikan para birimi üzerinde baskı oluşturuyor.Japon yeni değer kazandı, euro yatay seyrediyorDoların küresel piyasalardaki zayıf görünümü diğer önemli para birimlerine de yansıdı.Japon yeni, Asya piyasalarının sabah işlemlerinde dolar karşısında yüzde 0,1 değer kazanırken dolar/yen paritesi 159,06 seviyesine geriledi. Euro/dolar paritesi ise 1,0970 seviyesinde yatay seyretti.Avustralya doları da önceki işlemlerde gördüğü 0,6557 seviyesinden toparlanarak 0,6635 dolara yükseldi.Küresel piyasalarda gözler ECB'ye çevrildiAvrupa piyasalarında yatırımcılar, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ekim ayında gerçekleştirdiği para politikası toplantısına ilişkin bugün yayımlanacak tutanaklara odaklandı.Tutanaklarda bankanın enflasyon görünümüne ve gelecek dönemde izleyeceği faiz politikasına ilişkin vereceği mesajlar yakından takip edilecek.ECB'nin para politikasına ilişkin beklentiler, euro başta olmak üzere küresel döviz piyasalarının yönü açısından önem taşıyor.Şükran Günü nedeniyle işlem hacmi düşebilirABD'de bugün kutlanan Şükran Günü nedeniyle pay ve tahvil piyasaları kapalı olacak.Tatil nedeniyle küresel döviz piyasalarında işlem hacminin azalabileceği öngörülüyor. Düşük likidite ise alım ve satım işlemlerinin döviz kurları üzerindeki etkisini artırabilir.

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abd, asya, avrupa merkez bankası (ecb), dolar, dolar/tl, dolar rezervi, 1 dolar