https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/kushner-putin-siyaset-dunyasinin-buyuk-ustasi-1110593942.html
Kushner: Putin, siyaset dünyasının büyük ustası
Kushner: Putin, siyaset dünyasının büyük ustası
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Jared Kushner, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “tarihi bir figür” ve “siyaset dünyasının büyük ustası” olarak... 25.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-25T23:02+0300
2026-11-25T23:02+0300
2026-11-25T23:18+0300
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ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi ve damadı Jared Kushner, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna krizinin çözümüne yönelik görüşmelerde ele alınan konuları derinlemesine kavradığını belirtti.Alman medya grubu Axel Springer SE’nin Üst Yöneticisi Mathias Döpfner’e konuşan Kushner, “Başkan Putin son derece düzenli biri. Şüphesiz siyasetin büyük ustası ve tarihi bir figür. Görüşmelere her zaman çok iyi hazırlanıyor, konuları dikkatle değerlendiriyor ve konuşma sırasında çok sayıda not alıyor. Ardından tutumunu oldukça somut biçimde ortaya koyuyor” dedi.ABD Başkanı’nın özel temsilcisinin açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar:🔸 Avrupa ve Kiev, savaş sonrası düzenlemelerin hazırlanması yoluyla ateşkes sağlanmasını öngören ABD planına bir alternatif sunmadı.🔸 Kushner, Ukrayna’daki çatışmanın fiilen bir vekalet savaşına dönüştüğünü, Avrupa ülkelerinin Kiev’i Rusya’ya karşı finanse edip silahlandırdığını kabul etti.🔸 ABD, Moskova’nın barış anlaşması olmaksızın ateşkese yanaşmama tutumunu anlıyor.🔸 ABD’nin çatışmanın çözümüne yönelik yaklaşımının işe yarayıp yaramayacağı önümüzdeki haftalarda netleşecek.🔸 Kushner, Putin’i tarihi bir figür ve siyaset dünyasının büyük ustası olarak nitelendirerek, ele alınan konulara derinlemesine hakimiyetine dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/putinden-kushnere-tarihi-arsiv-surprizi-dedesinin-nazilere-karsi-mucadelesine-dair-dosyayi-gosterdi-1110548687.html
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jared kushner, abd, vladimir putin, rusya, ukrayna, mathias döpfner
jared kushner, abd, vladimir putin, rusya, ukrayna, mathias döpfner
Kushner: Putin, siyaset dünyasının büyük ustası
23:02 25.11.2026 (güncellendi: 23:18 25.11.2026)
ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Jared Kushner, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “tarihi bir figür” ve “siyaset dünyasının büyük ustası” olarak nitelendirerek, Putin’in ele alınan konulara hakimiyetine dikkat çekti.
ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi ve damadı Jared Kushner, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna krizinin çözümüne yönelik görüşmelerde ele alınan konuları derinlemesine kavradığını belirtti.
Alman medya grubu Axel Springer SE’nin Üst Yöneticisi Mathias Döpfner’e konuşan Kushner, “Başkan Putin son derece düzenli biri. Şüphesiz siyasetin büyük ustası ve tarihi bir figür. Görüşmelere her zaman çok iyi hazırlanıyor, konuları dikkatle değerlendiriyor ve konuşma sırasında çok sayıda not alıyor. Ardından tutumunu oldukça somut biçimde ortaya koyuyor” dedi.
ABD Başkanı’nın özel temsilcisinin açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar:
🔸 Avrupa ve Kiev, savaş sonrası düzenlemelerin hazırlanması yoluyla ateşkes sağlanmasını öngören ABD planına bir alternatif sunmadı.
🔸 Kushner, Ukrayna’daki çatışmanın fiilen bir vekalet savaşına dönüştüğünü, Avrupa ülkelerinin Kiev’i Rusya’ya karşı finanse edip silahlandırdığını kabul etti.
🔸 ABD, Moskova’nın barış anlaşması olmaksızın ateşkese yanaşmama tutumunu anlıyor.
🔸 ABD’nin çatışmanın çözümüne yönelik yaklaşımının işe yarayıp yaramayacağı önümüzdeki haftalarda netleşecek.
🔸 Kushner, Putin’i tarihi bir figür ve siyaset dünyasının büyük ustası olarak nitelendirerek, ele alınan konulara derinlemesine hakimiyetine dikkat çekti.