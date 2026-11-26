https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/bati-medyasi-ukraynaya-asker-gonderilmesi-fransada-krize-yol-acti-1110601667.html

Batı medyası: Ukrayna'ya asker gönderilmesi Fransa'da krize yol açtı

Batı medyası: Ukrayna'ya asker gönderilmesi Fransa'da krize yol açtı

Sputnik Türkiye

Fransa'da muhalefet, parlamentoya önceden bilgi verilmeden Ukrayna'ya asker gönderilmesine sert tepki gösterdi. Senato konuyu görüşmek üzere kapalı oturum... 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T09:32+0300

2026-11-26T09:32+0300

2026-11-26T09:33+0300

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muhalefet

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Politico gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Fransız muhalefeti hükümetin parlamentoya önceden bildirimde bulunmadan Ukrayna'ya asker konuşlandırmasını eleştirdi.Haberde, Fransa Senatosu'nun çarşamba günü Silahlı Kuvvetler Bakanlığı nezdindeki Yardımcı Bakan Alice Rufo'yu, ‘Volia’ (İrade) adı verilen misyon kapsamında Fransız askerlerinin Ukrayna'da konuşlandırılması hakkında yasa koyucuları bilgilendirmek üzere kapalı oturuma çağırdığı aktarıldı. Politico, muhalefet temsilcilerinin hükümetin asker gönderme girişimini parlamentoya önceden bildirmemesine büyük tepki gösterdiğini yazdı.Muhalefet milletvekilleri, Fransız askerlerinin Ukrayna topraklarında bulunmasının ülkeyi doğrudan çatışmanın içine çekebileceğini savundu. Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi milletvekili Bastien Lachaud, "Bu askerler çatışmalara dahil olursa, Fransa parlamentoda tek bir oylama dahi yapılmadan kendisini Rusya ile çatışma halinde bulabilir. Hükümetin neyin askeri müdahale sayılacağına tek başına karar verme hakkı yok" açıklamasında bulundu.2027 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan olimpiyat şampiyonu judocu Teddy Riner da çarşamba günü yaptığı açıklamada, Paris'in çatışmaya çekilme ihtimalini ve Ukrayna'ya gizlice asker sevk edilmesini kınamıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov daha önce yaptığı açıklamalarda, Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki yabancı askerlerin varlığından haberdar olduğunu belirtmişti. Lavrov, Moskova'nın bu konudaki endişelerini ilgili ülkelere ilettiğini vurgulayarak, uydu verilerinin sağlanması ve hedef belirleme desteği gibi adımların artık Ukrayna'ya destek değil, savaşa doğrudan katılım anlamına geldiği uyarısında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/fsb-socide-rus-askerine-yonelik-suikast-girisimi-engellendi-1110601198.html

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avrupa, fransa, ukrayna, fransa senatosu, rusya, politico, muhalefet, asker