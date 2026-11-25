https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/bilim-insanlarinda-yeni-kesif-bagirsaklardaki-antikor-kanseri-onleyebilir-1110578892.html

Bilim insanlarında yeni keşif: Bağırsaklardaki antikor kanseri önleyebilir

Bilim insanlarında yeni keşif: Bağırsaklardaki antikor kanseri önleyebilir

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, bağırsaklarda doğal olarak bulunan bir antikorun kolon kanserine karşı koruyucu rol oynayabileceğini keşfetti. Fareler üzerinde yapılan... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T13:55+0300

2026-11-25T13:55+0300

2026-11-25T13:55+0300

sağlik

bağırsak

kanser

antikor

araştırma

hücre

probiyotik

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ABD'deki Rockefeller Üniversitesinden araştırmacılar, bağışıklık sisteminin kolon kanserinin gelişimini nasıl etkilediğini inceleyerek bağırsaklarda daha önce tam olarak anlaşılamayan bir savunma mekanizmasını ortaya çıkardı.Nature dergisinde yayımlanan araştırmada, sindirim sisteminde bol miktarda bulunan ve zararlı mikroorganizmalara karşı koruma sağlayan immünoglobulin A (IgA) adlı antikorun, bağırsak hücrelerinin kontrolsüz çoğalmasını önlemede de rol oynadığı belirlendi.Antikor eksikliği tümör oluşumunu artırıyorBilim insanları, IgA üretemeyen farelerle normal antikor seviyelerine sahip fareleri aynı ortamda yetiştirerek kolon kanserinin gelişimini inceledi.Deneylerde, söz konusu antikordan yoksun farelerde iki kattan fazla tümör oluştuğu tespit edildi. Farklı kanser modelleri üzerinde tekrarlanan deneylerde de benzer sonuçlar elde edildi.Araştırmacılar daha sonra IgA eksikliği bulunan farelere ağız yoluyla bu antikoru verdi. Uygulamanın ardından hayvanlarda tümör gelişimine yönelik artan yatkınlığın ortadan kalktığı görüldü.Elde edilen bulguların, IgA eksikliği bulunan insanlarda kolon ve rektum kanseri riskinin neden daha yüksek olduğunu açıklamaya yardımcı olabileceği belirtildi.Hücrelerin kontrolsüz çoğalmasını engelliyorBağırsakların iç yüzeyini kaplayan hücreler, eski veya hasar görmüş hücrelerin yerini almak için sürekli yenileniyor. Ancak bu sürecin kontrolden çıkması, kanser oluşumuna zemin hazırlayabiliyor.Araştırmacılar, bağırsak hücrelerinin yüzeyinde bulunan DMBT1 adlı reseptörün, bağırsak bakterileriyle etkileşime girerek hücrelerin çoğalmasını sağlayan sinyalleri harekete geçirdiğini belirledi.IgA antikoru ise bu reseptöre bağlanarak hücrelerin gereğinden fazla çoğalmasını engelleyen doğal bir fren görevi görüyor.Kanseri oluşmadan önlemek mümkün olabilirKeşfedilen savunma mekanizması, kolon kanserinin önlenmesine yönelik yeni yöntemlerin geliştirilmesine imkan sağlayabilir.Araştırmacılar, özellikle kanser riski taşıyan bağırsak polipleri alınan hastalarda bu mekanizmanın hedeflenerek gelecekte tümör oluşumunun engellenebileceğini düşünüyor.Bilim insanları ayrıca bazı yararlı bağırsak bakterilerinin koruyucu IgA üretimini teşvik edebileceğini ve bu amaçla probiyotik takviyelerin geliştirilebileceğini değerlendiriyor.Ancak fareler üzerinde elde edilen sonuçların insanlarda da geçerli olup olmadığının belirlenmesi için yeni araştırmalar yapılması gerekiyor.

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bağırsak, kanser, antikor, araştırma, hücre, probiyotik