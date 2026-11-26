https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/kilicdaroglu-bahceliyi-ziyaret-edecek-1110610110.html
Kılıçdaroğlu, Bahçeli'yi ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, Bahçeli'yi ziyaret etti
Sputnik Türkiye
Terörsüz Türkiye sürecinde Ankara'da dikkat çeken görüşmeler gerçekleşti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, saat 11.58'de DEM Parti İmralı heyetiyle yaklaşık... 26.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-26T13:56+0300
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti.Terörsüz Türkiye sürecinde siyasi temaslar sürerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün peş peşe görüşmeler gerçekleştirdi.Bahçeli, ilk olarak saat 11.58'de DEM Parti İmralı heyetiyle bir araya geldi. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.Bahçeli-Kılıçdaroğlu görüşmesi saat 14.00'te başladı.Bahçeli ile Kılıçdaroğlu, son olarak 13 Ekim 2026'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/mhp-lideri-bahceli-dem-parti-heyeti-ile-gorusuyor-1110605115.html
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kemal kılıçdaroğlu, devlet bahçeli, ankara, chp, mhp, türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
kemal kılıçdaroğlu, devlet bahçeli, ankara, chp, mhp, türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
Kılıçdaroğlu, Bahçeli'yi ziyaret etti
13:56 26.11.2026 (güncellendi: 14:08 26.11.2026)
Terörsüz Türkiye sürecinde Ankara'da dikkat çeken görüşmeler gerçekleşti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, saat 11.58'de DEM Parti İmralı heyetiyle yaklaşık 40 dakika görüştü. Bahçeli, daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti.
Terörsüz Türkiye sürecinde siyasi temaslar sürerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün peş peşe görüşmeler gerçekleştirdi.
Bahçeli, ilk olarak saat 11.58'de DEM Parti İmralı heyetiyle bir araya geldi. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.
Bahçeli-Kılıçdaroğlu görüşmesi saat 14.00'te başladı.
Bahçeli ile Kılıçdaroğlu, son olarak 13 Ekim 2026'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşmüştü.