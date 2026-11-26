https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/kayseride-uyusturucu-operasyonu-yakalanan-20-supheliden-19u-tutuklandi-1110595426.html

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: Yakalanan 20 şüpheliden 19'u tutuklandı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: Yakalanan 20 şüpheliden 19'u tutuklandı

Sputnik Türkiye

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin 2 aylık takip süreci sonrası gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 20... 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T02:37+0300

2026-11-26T02:37+0300

2026-11-26T02:37+0300

türki̇ye

kayseri i̇l emniyet müdürlüğü

kayseri

uyuşturucu

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ''torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı operasyon düzenlendi.109 personel ve 1 hava aracının da kullanıldığı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin ikamet ve üzerlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 983,85 gram uyuşturucu ile peçeteye emdirilmiş 6 bin 780 içimlik narkotik madde ele geçirildi.Adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 19'u 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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