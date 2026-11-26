https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/kayseride-uyusturucu-operasyonu-yakalanan-20-supheliden-19u-tutuklandi-1110595426.html
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: Yakalanan 20 şüpheliden 19'u tutuklandı
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: Yakalanan 20 şüpheliden 19'u tutuklandı
Sputnik Türkiye
Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin 2 aylık takip süreci sonrası gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 20... 26.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-26T02:37+0300
2026-11-26T02:37+0300
2026-11-26T02:37+0300
türki̇ye
kayseri i̇l emniyet müdürlüğü
kayseri
uyuşturucu
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ''torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı operasyon düzenlendi.109 personel ve 1 hava aracının da kullanıldığı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin ikamet ve üzerlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 983,85 gram uyuşturucu ile peçeteye emdirilmiş 6 bin 780 içimlik narkotik madde ele geçirildi.Adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 19'u 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/ankarada-sosyal-medya-tuzagi-7-kisiyi-ormanlik-alanda-gasbettiler-1110594219.html
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kayseri i̇l emniyet müdürlüğü, kayseri, uyuşturucu
kayseri i̇l emniyet müdürlüğü, kayseri, uyuşturucu
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: Yakalanan 20 şüpheliden 19'u tutuklandı
Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin 2 aylık takip süreci sonrası gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 20 zanlıdan 19'u tutuklandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ''torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı operasyon düzenlendi.
109 personel ve 1 hava aracının da kullanıldığı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikamet ve üzerlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 983,85 gram uyuşturucu ile peçeteye emdirilmiş 6 bin 780 içimlik narkotik madde ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 19'u 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.