https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/ankarada-sosyal-medya-tuzagi-7-kisiyi-ormanlik-alanda-gasbettiler-1110594219.html

Ankara'da sosyal medya tuzağı: 7 kişiyi ormanlık alanda gasbettiler

Ankara'da sosyal medya tuzağı: 7 kişiyi ormanlık alanda gasbettiler

Sputnik Türkiye

Ankara'da sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişileri ormanlık alana götürerek gasbettikleri iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T23:55+0300

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya aracılığıyla tanıştıkları kişileri hedef alan şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri çalışma yürüttü.Yapılan incelemelerde, mağdurların tanıştıkları kadınla ormanlık alana gittikleri, burada karşılarına çıkan şüphelilerin kendilerini kadının eşi ve yakınları olarak tanıtarak silahla tehditte bulundukları belirlendi.Şüphelilerin, mağdurların görüntülerini çekerek şantaj yaptıkları, banka hesaplarındaki paraları aldıkları, adlarına kredi çektikleri ve kredi kartlarıyla harcama yaptıkları tespit edildi.Bu yöntemle 7 kişiyi gasbettikleri belirlenen 5 zanlı, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda ormanlık alanda suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/ormanda-kaybolan-76-yasindaki-mumine-kilic-7-gun-sonra-sag-bulundu-nemli-toprak-yiyerek-hayatta-1110568985.html

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ankara, orman, sosyal medya zorbalığı, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal medya akımı, sosyal medya düzenlemesi