https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/ankarada-sosyal-medya-tuzagi-7-kisiyi-ormanlik-alanda-gasbettiler-1110594219.html
Ankara'da sosyal medya tuzağı: 7 kişiyi ormanlık alanda gasbettiler
Ankara'da sosyal medya tuzağı: 7 kişiyi ormanlık alanda gasbettiler
Sputnik Türkiye
Ankara'da sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişileri ormanlık alana götürerek gasbettikleri iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. 25.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-25T23:55+0300
2026-11-25T23:55+0300
2026-11-25T23:55+0300
türki̇ye
ankara
orman
sosyal medya zorbalığı
sosyal medya
sosyal medya fenomeni
sosyal medya yasası
sosyal medya akımı
sosyal medya düzenlemesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1a/1096528309_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7af16c224e551a32bcfc5d12fd504976.jpg
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya aracılığıyla tanıştıkları kişileri hedef alan şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri çalışma yürüttü.Yapılan incelemelerde, mağdurların tanıştıkları kadınla ormanlık alana gittikleri, burada karşılarına çıkan şüphelilerin kendilerini kadının eşi ve yakınları olarak tanıtarak silahla tehditte bulundukları belirlendi.Şüphelilerin, mağdurların görüntülerini çekerek şantaj yaptıkları, banka hesaplarındaki paraları aldıkları, adlarına kredi çektikleri ve kredi kartlarıyla harcama yaptıkları tespit edildi.Bu yöntemle 7 kişiyi gasbettikleri belirlenen 5 zanlı, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda ormanlık alanda suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/ormanda-kaybolan-76-yasindaki-mumine-kilic-7-gun-sonra-sag-bulundu-nemli-toprak-yiyerek-hayatta-1110568985.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1a/1096528309_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_450b17d2ca85c5dc53e5f7b1db6dc665.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ankara, orman, sosyal medya zorbalığı, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal medya akımı, sosyal medya düzenlemesi
ankara, orman, sosyal medya zorbalığı, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal medya akımı, sosyal medya düzenlemesi
Ankara'da sosyal medya tuzağı: 7 kişiyi ormanlık alanda gasbettiler
Ankara'da sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişileri ormanlık alana götürerek gasbettikleri iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya aracılığıyla tanıştıkları kişileri hedef alan şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri çalışma yürüttü.
Yapılan incelemelerde, mağdurların tanıştıkları kadınla ormanlık alana gittikleri, burada karşılarına çıkan şüphelilerin kendilerini kadının eşi ve yakınları olarak tanıtarak silahla tehditte bulundukları belirlendi.
Şüphelilerin, mağdurların görüntülerini çekerek şantaj yaptıkları, banka hesaplarındaki paraları aldıkları, adlarına kredi çektikleri ve kredi kartlarıyla harcama yaptıkları tespit edildi.
Bu yöntemle 7 kişiyi gasbettikleri belirlenen 5 zanlı, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda ormanlık alanda suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.