https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/istanbulda-kar-heyecani-basliyor-soguk-hava-dalgasi-geliyor-meteoroloji-uzmani-yagis-icin-tarih-1110600295.html

İstanbul'da kar heyecanı başlıyor, soğuk hava dalgası geliyor: Meteoroloji uzmanı yağış için tarih verdi

İstanbul'da kar heyecanı başlıyor, soğuk hava dalgası geliyor: Meteoroloji uzmanı yağış için tarih verdi

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Türkiye'nin soğuk hava dalgasının etkisine gireceğini açıkladı. İstanbul'da aralık ayının ilk... 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T08:35+0300

2026-11-26T08:35+0300

2026-11-26T08:35+0300

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adil tek

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abd ulusal okyanus ve atmosfer i̇daresi (noaa)

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Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte İstanbul'da kar yağışının ne zaman başlayacağı yeniden gündeme geldi. Küresel iklim modelleri ve bölgesel atmosfer verileri, Türkiye'nin önümüzdeki günlerde yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine girebileceğine işaret ediyor.Hürriyet'e değerlendirmelerde bulunan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında batı kesimlerden başlayarak Türkiye genelinde sıcaklıkların düşeceğini açıkladı.Aralık ayının ilk iki haftasında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken özellikle Trakya ve yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı ihtimali öne çıkıyor.İstanbul'da kar yağışı için aralık ayının ilk günleri işaret edildiAdil Tek, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin en az 2-3 derece altına düşeceğini belirtti.Soğuk hava dalgasının özellikle Trakya'da kar yağışı ihtimalini artıracağını ifade eden Tek, İstanbul'da ise deniz suyu sıcaklığının ve şehir ısı adası etkisinin kar yağışı olasılığını zayıflattığına dikkat çekti.Tek, İstanbul'daki kar beklentisine ilişkin şu ifadeleri kullandı:"Kuzeyli akışlarla gelen sistemler kar bırakabiliyor ancak İstanbul'da deniz suyu sıcaklığı ve şehir ısı adası etkisi kar olasılığını zayıflatıyor. 30 Kasım ile 7 Aralık arasında İstanbul'da havada belki kar görülebilir, fakat örtü yapacak gerçek bir kar yağışı için kısa vadede görünüm zayıf."Aralık ayında hava nasıl olacak?Adil Tek'in değerlendirmelerine göre, aralık ayının ilk iki haftasında etkili olması beklenen soğuk hava, ilerleyen günlerde yerini daha ılıman koşullara bırakacak.Tek'in haftalık tahminleri şöyle:Mevcut tahminlere göre büyük şehirlerde yeni yıla girerken sert kış koşullarının yaşanması ve kar örtüsü oluşması ihtimali düşük görünüyor.Bu kış geçen yıla benzeyebilirAvrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nin (ECMWF) ve ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin (NOAA) iklim modellerini değerlendiren Tek, bu kış sıcaklıkların genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredebileceğini belirtti.Ancak ılıman bir kış beklentisinin kısa süreli ve etkili soğuk hava dalgalarının yaşanmayacağı anlamına gelmediğini vurgulayan Tek, şunları söyledi:"ECMWF'nin haftalık anomalileri ve NOAA bünyesindeki CFS gibi mevsimsel iklim modelleri bölgemizde sıcaklıkları ortalamaların üzerinde gösteriyor. Yaz gibi bir sıcaktan söz etmiyoruz elbette; kendi ortalamalarına göre sıcak geçen günlerin sayısı soğuk günlerden fazla olacak. Yani geçen kış gibi bu kış da daha çok ılıman geçecek. Ancak bu, hiç kar yağmayacağı ya da bir iki gün çok sert geçişler yaşanmayacağı anlamına gelmez. Kısa süreli, hayatı etkileyebilecek sert sistemler yine görülebilir."14 Ekim'deki gibi kuvvetli yağışlar yeniden yaşanabilir mi?Geçtiğimiz dönemde etkili olan kuvvetli yağışlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tek, deniz suyu sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte benzer şiddette yağışların görülme ihtimalinin azaldığını ifade etti.Yüksek deniz suyu sıcaklıklarının kuvvetli yağış sistemlerini besleyebildiğine dikkat çeken Tek, önümüzdeki süreçte 14 Ekim şiddetinde yağış beklentisinin azaldığını ancak Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde yağış geçişlerinin süreceğini belirtti.İstanbul'da sıcaklıklar yeniden düşecekİstanbul'da hafta sonuna kadar lodosun etkisiyle sıcaklıkların yükselmesi, pazar gününden itibaren ise hava koşullarının değişmeye başlaması bekleniyor.Önümüzdeki hafta İstanbul'da gündüz sıcaklıklarının 7-8, gece sıcaklıklarının ise 3-4 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.Bu düşüşle birlikte aralık ayının ilk günlerinde özellikle akşam ve gece saatlerinde İstanbul'da havada hafif kar görülme ihtimali bulunuyor. Ancak mevcut tahminler, kent genelinde beyaz örtü oluşturacak kuvvetli bir kar yağışına işaret etmiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/meteorolojiden-yeni-tahmin-sicakliklar-artiyor-sis-geliyor-1110595631.html

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