https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/israilden-gazzeye-yeni-saldiri-tehdidi-bir-milyon-filistinli-yerinden-edilebilir-1110613592.html

İsrail'den Gazze'ye yeni saldırı tehdidi: Bir milyon Filistinli yerinden edilebilir

İsrail'den Gazze'ye yeni saldırı tehdidi: Bir milyon Filistinli yerinden edilebilir

Sputnik Türkiye

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Gazze Şeridi'nde bir milyon Filistinlinin daha zorla yerinden edilmesini içeren yeni bir askeri operasyon... 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T16:52+0300

2026-11-26T16:52+0300

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Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, bölgede yeni bir askeri operasyon başlatma tehdidinde bulundu. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, perşembe günü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'nin silahsızlandırılmasına yönelik planı doğrultusunda silahlarını teslim etmemesi halinde İsrail ordusu tarafından tasfiye edileceğini söyledi.Katz, Gazze Şeridi'nin yüzde 70'inin yıkıldığını ve Gazze-Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru dahil bu bölgelerin İsrail ordusunun kontrolünde bulunduğunu ileri sürdü. Hamas'ın Gazze'nin geri kalan yüzde 30'u üzerindeki kontrolünü ise 'yanılsama' olarak nitelendirdi.İsrail Savunma Bakanı Katz, olası yeni askeri operasyon kapsamında bir milyon Filistinlinin daha Gazze'nin güneyine sürülmesinin planlandığını belirtti.Refah ve Beyt Hanun'da uygulanan askeri operasyon modelinin yeniden kullanılacağını ifade eden Katz, Gazze'den ayrılmak isteyen Filistinliler için gerekli organizasyon altyapısının hazır olduğunu da bildirdi.Hamas'ın siyasi liderine suikast tehdidiKatz, Filistin toprakları dışında bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye'yi de hedef gösterdi. El-Hayye, 2025 yılında Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İsrail saldırısından sağ kurtulmuştu.Öte yandan yerel kaynaklar ve görgü tanıkları, İsrail'in Deyr el-Belah'ta bir konut binasına düzenlediği hava saldırısında Gazze Eğitim Bakan Yardımcısı 56 yaşındaki Halid Mahmud Ebu Nada ile 49 yaşındaki eşinin hayatını kaybettiğini bildirdi.Gazze Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail saldırılarında en az 1679 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 100 kişi yaralandı.Ekim 2023'ten bu yana ise İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken 176 binden fazla kişi yaralandı. Bölgedeki altyapının büyük bölümü de tahrip edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/bmden-israile-yonelik-agir-suc-uyarisi-filistinlilere-yonelik-soykirim-riski-genisliyor-1110589365.html

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