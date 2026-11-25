https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/bmden-israile-yonelik-agir-suc-uyarisi-filistinlilere-yonelik-soykirim-riski-genisliyor-1110589365.html

BM'den İsrail'e yönelik ağır suç uyarısı: Filistinlilere yönelik soykırım riski genişliyor

BM'den İsrail'e yönelik ağır suç uyarısı: Filistinlilere yönelik soykırım riski genişliyor

Sputnik Türkiye

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da sürdürdüğü saldırı ve politikaların savaş suçları, insanlığa... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T21:07+0300

2026-11-25T21:07+0300

2026-11-25T21:07+0300

dünya

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filistin

i̇srail

hamas

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

volker türk

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Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü uygulamalara ilişkin yeni bir açıklama yayımladı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Filistinlilere yönelik hak ihlallerinin giderek daha yaygın ve sistematik hale geldiğini belirtti. Türk, Gazze'de Filistinlilerin bir topluluk olarak varlığını sürdürmesine yönelik tehdidin, son aylarda Batı Şeria'da yaşanan gelişmelerle birlikte tüm işgal altındaki Filistin topraklarına yayılmasından endişe duyduklarını ifade etti.Ateşkese rağmen siviller öldürülüyorTürk, geçen yıl ateşkes ilan edilmesine rağmen Gazze'de hukuka aykırı öldürmelerin devam ettiğini, Filistinlilerin giderek daralan bir alanda yaşamaya zorlandığını belirtti.İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukayı sürdürmesi nedeniyle bölge halkının gıda, ilaç ve barınma gibi temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıldığını vurgulayan Türk, Filistinlilerin keyfi gözaltılara, işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldığını da kaydetti.7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaklaşık 2 milyon Filistinli zorla yerinden edildi. Bu kişilerin önemli bir bölümü birden fazla kez yaşadığı bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.Türk ayrıca Hamas ve diğer Filistinli silahlı gruplara sivilleri koruma, işkence ve keyfi gözaltı yasağına uyma, insani yardım çalışanlarının güvenliğine ve bağımsızlığına saygı gösterme yükümlülüklerini hatırlattı.Batı Şeria'da zorla yerinden etmeler sürüyorİşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin yaşadığı bölgelerin sistematik biçimde İsrailli yerleşimcilere açıldığını belirten Türk, Filistin topraklarının parçalanmasının gelecekte coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin kurulması ihtimalini zayıflattığını ifade etti.BM'nin açıkladığı verilere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da 42 bin 666 Filistinli, İsrail güçleri ve yerleşimciler tarafından zorla yerinden edildi.Filistinlilerin ayrımcı bir hukuk sistemine ve hareket kısıtlamalarına tabi tutulduğunu belirten Türk, İsrailli yetkililerin politikalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:Türk, tüm devletlerin Filistinlilere yönelik yeni ağır suçların işlenmesini önleme yükümlülüğüne sahip olduğunu vurgulayarak bağımsız soruşturmalar yürütülmesini, sorumluların hesap vermesini ve uluslararası mahkemelerin çalışmalarının desteklenmesini istedi.

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