https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/israil-irana-her-an-hatta-amerikalilardan-bagimsiz-saldirabiliriz-1110609281.html
İsrail: İran'a her an, hatta Amerikalılardan bağımsız saldırabiliriz
İsrail: İran'a her an, hatta Amerikalılardan bağımsız saldırabiliriz
Sputnik Türkiye
İsrailli askeri sözcü Effie Defrin, İsrail’in İran’a ‘her an ve hatta Amerikanlar olmadan bağımsız olarak saldırabileceklerini’ söyledi. İşte detaylar...
2026-11-26T13:45+0300
2026-11-26T13:45+0300
2026-11-26T13:45+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇srail
i̇ran
abd
irib
irna
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İsrail kamu yayın kuruluşu Kan'ın aktardığına göre İsrailli askeri sözcü Effie Defrin, Tahran'ın İsrail için varoluşsal bir tehdit oluşturmaya devam ettiğini ve İran'ın ülkeyi "yok etme vizyonunun" geçerliliğini yitirmediğini söyledi.İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, eylül ayında yaptığı açıklamada, Tahran'ın İsrail'e saldırması durumunda ordunun İran'ı "taş devrine ve karanlığa" gömecek şekilde bombalayacağını söylemişti.İran Devrim Muhafızları'ndan açıklamaÖte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu, füzelerinin yıkıcı gücünün her geçen gün arttığını belirtiyor.İran haber ajansı IRIB'in aktardığına göre, İranlı sözcü Tuğgeneral Hüseyin Muhebi, ABD'nin "stratejik silah sıkıntısı çektiğini" öne sürdü.Muhebi, "Biz herhangi bir sıkıntı yaşamadığımız gibi, gelecekte de yaşamayacağız, aksine füzelerimizin gücünü, isabet oranını ve yıkıcı etkisini her geçen gün artırıyoruz" dedi.Pezeşkiyan'dan 'birlik olma' çağrısıIRNA haber ajansının bildirdiğine göre İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İranlılara "düşmanlardan" gelen baskılar karşısında birlik olma çağrısında bulundu.Pezeşkiyan ayrıca, "düşmanların yaptırımlar ve savaş yoluyla ülke için zorlu koşullar yaratmasına rağmen" İran'ın önemli başarılar elde etmeye devam ettiğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/aymden-ekrem-imamoglunun-basvurusuna-ret-1110606310.html
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i̇srail, i̇ran, abd, irib, irna
i̇srail, i̇ran, abd, irib, irna
İsrail: İran'a her an, hatta Amerikalılardan bağımsız saldırabiliriz
İsrailli askeri sözcü Effie Defrin, İsrail’in İran’a ‘her an ve hatta Amerikanlar olmadan bağımsız olarak saldırabileceklerini’ söyledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise ‘çok daha iyi durumda olduklarını, füzelerinin imha gücünün her geçen gün yükseldiği’ yönünde bir açıklama yaptı.
İsrail kamu yayın kuruluşu Kan'ın aktardığına göre İsrailli askeri sözcü Effie Defrin, Tahran'ın İsrail için varoluşsal bir tehdit oluşturmaya devam ettiğini ve İran'ın ülkeyi "yok etme vizyonunun" geçerliliğini yitirmediğini söyledi.
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, eylül ayında yaptığı açıklamada, Tahran'ın İsrail'e saldırması durumunda ordunun İran'ı "taş devrine ve karanlığa" gömecek şekilde bombalayacağını söylemişti.
İran Devrim Muhafızları'ndan açıklama
Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu, füzelerinin yıkıcı gücünün her geçen gün arttığını belirtiyor.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, "füzeler ile saldırı ve savunma silahları" konusunda ABD'ye kıyasla "çok daha iyi bir durumda"
olduklarını söyledi.
İran haber ajansı IRIB'in aktardığına göre, İranlı sözcü Tuğgeneral Hüseyin Muhebi, ABD'nin "stratejik silah sıkıntısı çektiğini" öne sürdü.
Muhebi, "Biz herhangi bir sıkıntı yaşamadığımız gibi, gelecekte de yaşamayacağız, aksine füzelerimizin gücünü, isabet oranını ve yıkıcı etkisini her geçen gün artırıyoruz" dedi.
Pezeşkiyan'dan 'birlik olma' çağrısı
IRNA haber ajansının bildirdiğine göre İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İranlılara "düşmanlardan" gelen baskılar karşısında birlik olma çağrısında bulundu.
Yeni bir şehir içi raylı sistem hattının ilk aşamasının açılış töreninde konuşan Pezeşkiyan, "Düşmanlar İran'ın ilerlemesini istemiyor, ancak biz farklılıklarımızı bir kenara bırakıp el ele vermeli, yerel gücümüze ve halkımızın katılımına
dayanarak ülkenin büyüme, kalkınma ve refah yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam etmeliyiz" dedi.
Pezeşkiyan ayrıca, "düşmanların yaptırımlar ve savaş yoluyla ülke için zorlu koşullar yaratmasına rağmen" İran'ın önemli başarılar elde etmeye devam ettiğini söyledi.