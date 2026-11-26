https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/irakta-yeni-sinir-duzenlemesi-resmi-olmayan-tum-gecisler-kapatiliyor-1110611871.html
Irak'ta yeni sınır düzenlemesi: Resmi olmayan tüm geçişler kapatılıyor
Irak'ta yeni sınır düzenlemesi: Resmi olmayan tüm geçişler kapatılıyor
Sputnik Türkiye
Irak, komşu ülkelerle arasındaki resmi olmayan sınır geçişlerini kapatmaya başladı. Petrol kaçakçılığına ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından alınan karar... 26.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-26T16:52+0300
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Irak hükümeti, petrol kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ülkenin sınır bölgelerindeki denetimini artırıyor.Irak Sınır Kuvvetleri Komutanlığı, perşembe günü yaptığı açıklamada Başbakan Ali ez-Zeydi'nin komşu ülkelerle olan resmi olmayan tüm sınır geçişlerinin kapatılmasına yönelik talimatının uygulanmaya başlandığını duyurdu. Karar kapsamında kaç geçiş noktasının kapatılacağına ilişkin bilgi verilmedi.Beş ülkeyle olan sınırlarda denetim artırıldıIrak Sınır Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Muhammed Abdülvehhab Sukkar es-Saidi, Irak resmi haber ajansına yaptığı açıklamada Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan, Kuveyt ve İran sınırlarında yüksek düzeyde güvenlik kontrolü sağlandığını belirtti.Es-Saidi, akıllı gözetim teknolojilerinin kullanılması, sınır birliklerinin hazırlık seviyesinin yükseltilmesi ve komşu ülkelerle koordinasyonun güçlendirilmesi sayesinde yasa dışı geçişlerin, kaçakçılık faaliyetlerinin ve yabancı işçilerin düzensiz girişlerinin azaldığını bildirdi.Irak Sınır Kuvvetlerinin altı sektörde faaliyet gösterdiğini belirten komutan, birliklerin Suriye ile olan sınırın 600 kilometrelik bölümünün güvenliğinden sorumlu olduğunu da kaydetti.Sekiz yetkili görevden alındıBaşbakan Ali ez-Zeydi, salı günü federal Petrol Bakanlığına bağlı devlet şirketi Kuzey Petrol Şirketindeki kaçakçılık faaliyetlerini inceleyen soruşturma komitesinin raporunu değerlendirdi.İncelemenin ardından aralarında Kerkük Operasyonlar Komutanı, Kerkük Emniyet Müdürü ve Sınır Kapıları İdaresi Başkanının da bulunduğu sekiz güvenlik ve idari yetkilinin görevden alınmasına karar verildi.Başbakan ayrıca tespit edilen ihlallerin yargıya taşınması talimatını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/irak-federal-mahkemesinden-yeni-karar-bagdat-tum-sinirlarda-asker-konuslandirabilecek-1110585902.html
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irak, suriye, ortadoğu, sınır, sınır kapısı
irak, suriye, ortadoğu, sınır, sınır kapısı
Irak'ta yeni sınır düzenlemesi: Resmi olmayan tüm geçişler kapatılıyor
Irak, komşu ülkelerle arasındaki resmi olmayan sınır geçişlerini kapatmaya başladı. Petrol kaçakçılığına ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından alınan karar kapsamında, aralarında üst düzey güvenlik yetkililerinin de bulunduğu sekiz görevli görevden alındı.
Irak hükümeti, petrol kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ülkenin sınır bölgelerindeki denetimini artırıyor.
Irak Sınır Kuvvetleri Komutanlığı, perşembe günü yaptığı açıklamada Başbakan Ali ez-Zeydi'nin komşu ülkelerle olan resmi olmayan tüm sınır geçişlerinin kapatılmasına yönelik talimatının uygulanmaya başlandığını duyurdu. Karar kapsamında kaç geçiş noktasının kapatılacağına ilişkin bilgi verilmedi.
Beş ülkeyle olan sınırlarda denetim artırıldı
Irak Sınır Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Muhammed Abdülvehhab Sukkar es-Saidi, Irak resmi haber ajansına yaptığı açıklamada Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan, Kuveyt ve İran sınırlarında yüksek düzeyde güvenlik kontrolü sağlandığını belirtti.
Es-Saidi, akıllı gözetim teknolojilerinin kullanılması, sınır birliklerinin hazırlık seviyesinin yükseltilmesi ve komşu ülkelerle koordinasyonun güçlendirilmesi sayesinde yasa dışı geçişlerin, kaçakçılık faaliyetlerinin ve yabancı işçilerin düzensiz girişlerinin azaldığını bildirdi.
Irak Sınır Kuvvetlerinin altı sektörde faaliyet gösterdiğini belirten komutan, birliklerin Suriye ile olan sınırın 600 kilometrelik bölümünün güvenliğinden sorumlu olduğunu da kaydetti.
Sekiz yetkili görevden alındı
Başbakan Ali ez-Zeydi, salı günü federal Petrol Bakanlığına bağlı devlet şirketi Kuzey Petrol Şirketindeki kaçakçılık faaliyetlerini inceleyen soruşturma komitesinin raporunu değerlendirdi.
İncelemenin ardından aralarında Kerkük Operasyonlar Komutanı, Kerkük Emniyet Müdürü ve Sınır Kapıları İdaresi Başkanının da bulunduğu sekiz güvenlik ve idari yetkilinin görevden alınmasına karar verildi.
Başbakan ayrıca tespit edilen ihlallerin yargıya taşınması talimatını verdi.