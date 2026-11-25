https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/irak-federal-mahkemesinden-yeni-karar-bagdat-tum-sinirlarda-asker-konuslandirabilecek-1110585902.html

Irak Federal Mahkemesinden yeni karar: Bağdat tüm sınırlarda asker konuşlandırabilecek

Irak Federal Mahkemesinden yeni karar: Bağdat tüm sınırlarda asker konuşlandırabilecek

Sputnik Türkiye

Irak Federal Yüksek Mahkemesi, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY)'nin yönetimindeki bölgeler dahil ülkenin tüm uluslararası sınırlarının güvenliğini... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T17:52+0300

2026-11-25T17:52+0300

2026-11-25T17:52+0300

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kaçakçılık

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Irak'ta petrol kaçakçılığına yönelik başlatılan soruşturmaların ardından merkezi hükümetin sınır güvenliği ve enerji kaynaklarının yönetimine ilişkin yetkileri yeniden gündeme geldi. Başbakan Ali el-Zeydi'nin talebi üzerine Irak Federal Yüksek Mahkemesi, çarşamba günü federal hükümet ile bölgesel yönetimler arasındaki yetki paylaşımına ilişkin kararını açıkladı.İki üyenin karşı oyuyla, oy çokluğuyla alınan kararın kesin ve tüm makamlar için bağlayıcı olduğu bildirildi.Petrol ve doğal gaz sahaları federal denetime tabi olacakIrak devlet televizyonunun aktardığına göre mahkeme, federal Petrol Bakanlığının ülke genelindeki petrol ve doğal gaz sahalarını, üretim faaliyetlerini, sözleşmeleri, satış ve ihracat işlemlerini denetleme yetkisine sahip olduğunu belirtti.Üretilen petrol ve doğal gazın yönetiminde ise federal hükümetin bölgesel yönetimler ve üretimin yapıldığı vilayetlerle ortak sorumluluğa sahip olduğu kaydedildi.Başbakan Zeydi, salı günü Kerkük, Ninova, Diyala ve Selahaddin vilayetlerinde Kürt güvenlik güçlerinin kontrolündeki bölgelerde bulunan petrol sahalarının yönetiminin federal Petrol Bakanlığına verilmesi talimatını vermişti.Erbil yönetiminden Bağdat'a müzakere çağrısıMahkeme, federal makamların IKBY'dekiler dahil tüm sınır kapılarında faaliyet gösteren kurumları denetleyebileceğine hükmetti. Gümrük işlemlerinin yönetiminde ise bölgesel ve yerel yönetimlerle koordinasyon sağlanması gerektiğini belirtti.Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Irak ordusu sözcüsünün açıklamasında kullanılan 'askeri dili ve tehditleri' reddederek Bağdat'a müzakere çağrısında bulundu.Erbil yönetimi ayrıca yolsuzlukla mücadele konusunda federal makamlarla işbirliği yaptığını belirterek Irak genelinde petrol kaçakçılığına son verilmesini istedi.Bağdat silahlı gruplar üzerindeki denetimini artırıyorIrak hükümeti, son aylarda ülkedeki silahlı grupların silah bırakmasını ve silahların yalnızca devletin kontrolünde bulunmasını sağlamak için çalışmalar yürütüyor. Ketaib Hizbullah (Irak Hizbullahı) ise hükümetin silahsızlanma talebini reddeden gruplar arasında yer alıyor.Başbakan Zeydi, 11 Kasım'da örgütün kontrolündeki Babil vilayetine bağlı Curf es-Sahr bölgesinde petrol kaçakçılığı yapıldığına ilişkin iddialar üzerine soruşturma başlattı. Örgüt suçlamaları reddederken, hükümet örgütün bölgeden çekilmesi için süre tanıdı.Taraflar arasında varılan anlaşmanın ardından 20 Kasım'da Irak güvenlik güçleri Curf es-Sahr'a girdi. Anlaşma kapsamında Ketaib Hizbullah mensuplarının başka bölgelere çekilmesi kararlaştırıldı.Zeydi, 24 Kasım'da ise IKBY'nin yönetimindeki sınır kapılarının federal makamların kontrolüne alınması, resmi olmayan sınır geçişlerinin kapatılması ve petrol ihracatının yalnızca federal Petrol Bakanlığı aracılığıyla gerçekleştirilmesi talimatını verdi.Irak Ulusal Güvenlik Servisi, çarşamba günü iki vilayette petrol kaçakçılığı girişimlerinin engellendiğini ve bir petrol boru hattına yasa dışı müdahalede bulunulduğunun tespit edildiğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/abdden-vatandaslarina-iran-uyarisi-ulkeyi-derhal-terk-edin-1110582681.html

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irak, kerkük, i̇kby, ketaib hizbullah, petrol, kaçakçılık