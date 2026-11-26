https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/iktisatci-bilge-emekliye-zam-icin-kamu-kaynaklarinin-kullanilmasi-enflasyonu-korukleyebilir-1110618115.html
İktisatçı Bilge: ‘Emekliye zam için kamu kaynaklarının kullanılması enflasyonu körükleyebilir’
İktisatçı Bilge: ‘Emekliye zam için kamu kaynaklarının kullanılması enflasyonu körükleyebilir’
Sputnik Türkiye
İktisatçı Ali Bilge, seçim öncesinde düşük maliyetli krediler ve emekli aylıklarına zam gibi adımların tüketimi artırarak enflasyonla mücadeleyi... 26.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-26T19:18+0300
2026-11-26T19:18+0300
2026-11-26T19:18+0300
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Radyo Sputnik’te yayınlanan Zülfikar Doğan’la Ankara’dan Haber Var programına konuk olan iktisatçı Ali Bilge, enflasyonla mücadele programının sonuçlarını ve son ekonomi kararlarının olası seçim hazırlıklarıyla ilişkisini değerlendirdi.Bilge, fon krizinin yansımalarını ve emekliler ile orta ölçekli şirketlere destek sağlamak için gündeme gelebilecek finansman seçeneklerini de ele aldı.‘Dezenflasyon programı güvenilirliğini yitirdi’2023’te başlatılan enflasyonla mücadele programının sık sık revize edildiğini ve beklenen sonuçları vermediğini dile getiren Bilge, artan iflas ve konkordatolara, emeklilerin de geçim sıkıntısına dikkat çekti. Bilge, son ekonomik kararları seçim öncesi gevşemenin ilk adımları olarak yorumladı:‘Seçim öncesi kaynak arayışı enflasyonla mücadeleyi erteletebilir’Bilge, geçmiş seçimler öncesinde kamu bankalarının düşük maliyetli kredileri ve emekli aylıklarındaki artışlarla talebin desteklendiğini hatırlattı. Kredi genişlemesine benzer adımların yanı sıra vergi indirimleri ve teşviklerin de eklenebileceğini belirten Bilge, tüketimin artması hâlinde enflasyonla mücadele programının ertelenebileceğini söyledi:‘Emekliye kaynak bulmak zor’Fon krizinin ardından emeklilere yönelik bir düzenleme için kaynak bulmanın zorlaştığını ifade eden Bilge, iktidarın seçim öncesinde hem emeklilere destek vermek hem de orta ölçekli şirketlere finansman sağlamak isteyebileceği görüşünde:
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MIA „Rossiya Segodnya“
Zülfikar Doğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1c/1105337955_0:0:1488:1488_100x100_80_0_0_5c0d35a8fa04cb9dcd4e85628db1976d.jpg
radyo, merkez bankası, fon, fon soruşturması, ekonomi, iflas, konkordato, emekli, enflasyon
radyo, merkez bankası, fon, fon soruşturması, ekonomi, iflas, konkordato, emekli, enflasyon
İktisatçı Bilge: ‘Emekliye zam için kamu kaynaklarının kullanılması enflasyonu körükleyebilir’
İktisatçı Ali Bilge, seçim öncesinde düşük maliyetli krediler ve emekli aylıklarına zam gibi adımların tüketimi artırarak enflasyonla mücadeleyi erteleyebileceğini söyledi. Bilge, fon krizinin ardından emeklilere ve orta ölçekli şirketlere enflasyonu artırmadan kaynak sağlamanın zor olduğunu belirtti.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Zülfikar Doğan’la Ankara’dan Haber Var programına konuk olan iktisatçı Ali Bilge, enflasyonla mücadele programının sonuçlarını ve son ekonomi kararlarının olası seçim hazırlıklarıyla ilişkisini değerlendirdi.
Bilge, fon krizinin yansımalarını ve emekliler ile orta ölçekli şirketlere destek sağlamak için gündeme gelebilecek finansman seçeneklerini de ele aldı.
‘Dezenflasyon programı güvenilirliğini yitirdi’
2023’te başlatılan enflasyonla mücadele programının sık sık revize edildiğini ve beklenen sonuçları vermediğini dile getiren Bilge, artan iflas ve konkordatolara, emeklilerin de geçim sıkıntısına dikkat çekti. Bilge, son ekonomik kararları seçim öncesi gevşemenin ilk adımları olarak yorumladı:
“2023 yılında bir rasyonel politikalara geçeceğiz dendi ve rasyonel politikalar bir dezenflasyon politikası olarak karşımıza çıktı. Ama bu program sürekli revize edilen bir program haline geldi ve güvenilirliğini de önemli ölçüde yitirdi. Dünyadaki en uzun dezenflasyon programı uygulanıyor ve başarısız sonuçlarla karşı karşıyayız. Hukuk devletinin zayıfladığı toplumlarda bilgi ve veri güvenliği de azalıyor. Bu bağlamda baktığımızda gerçek enflasyon rakamları ile bir tartışma sürdüğü muhakkak. Son alınan kararlara baktığımızda önümüzdeki iki yıl içinde, şu ya da bu şekilde, bir seçim olacak. İçeride ise ekonomi ciddi biçimde daralmış durumda. Her gün iflas ve konkordato haberleri geliyor.
Ayrıca Türkiye’nin 16.5-17 milyon arasında bir emekli yapısı var. Bu insanlar asgari ücretin altında, yoksulluk sınırı ile asgari ücret arasında bir gelir ile yaşamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bunları seçim öncesi bir ön gevşeme olarak nitelendirebiliriz.”
‘Seçim öncesi kaynak arayışı enflasyonla mücadeleyi erteletebilir’
Bilge, geçmiş seçimler öncesinde kamu bankalarının düşük maliyetli kredileri ve emekli aylıklarındaki artışlarla talebin desteklendiğini hatırlattı. Kredi genişlemesine benzer adımların yanı sıra vergi indirimleri ve teşviklerin de eklenebileceğini belirten Bilge, tüketimin artması hâlinde enflasyonla mücadele programının ertelenebileceğini söyledi:
“Sadece Merkez Bankası kararları ile seçime gitme süreci tanımlanmaz; maliye politikasının da kamu bankalarının da devreye girmesi lazım. Yerel ve genel seçimler süreçlerinde kredi genişlemesi yanında kamu bankaları üzerinden düşük maliyetli krediler sağlandı, EYT ile kamu harcamaları düzenlemeleri yapıldı, emekli aylıklarında seçim öncesi birtakım artışlara gidildi. Kredi genişlemesi ile birlikte bunların da devamı geldiğinde sadece Merkez Bankası kaynakları değil; örneğin geçenlerde vergi indirimleri ve teşvikleri artıyor haberleri dikkatimi çekti. Bunlar da önümüzdeki süreçte ne tür gelişmeler olabileceğine işaret ediyor. Bütün bunlar başarısız dezenflasyon programının ertelenmesini gerekli kılar. Çünkü bu genişlemeler tüketimi artırdığı takdirde enflasyonist etkileri olacağı muhakkak. Zaten Merkez Bankası Başkanı’nın son açıklaması da enflasyonu öngören bir yükseltme ile sonuçlandı. Önümüzdeki dönemde kontrollü bir gevşeme gibi görünen sürecin daha geniş bir gevşemede genel bir çerçeveye oturması mümkün.
Fon meselesinin reel ekonomiye etkileri sınırlı olabilir. Merkez Bankası’nın yaptığı araştırmaya göre geniş bir tabana dayanmakla birlikte Gayri Safi Milli Hasılanın çok küçük bir bölümüne karşılık geliyor. Ama güven sorunu son derece önemli. Seçimleri finanse edecek kaynağın bulunmasında sorun yaşanıyor. O nedenle de enflasyona başvurma durumuyla karşı karşıya kalınabilir. Dolayısıyla ciddi bir dezenflasyon programı da başka bir döneme ertelenebilir.”
‘Emekliye kaynak bulmak zor’
Fon krizinin ardından emeklilere yönelik bir düzenleme için kaynak bulmanın zorlaştığını ifade eden Bilge, iktidarın seçim öncesinde hem emeklilere destek vermek hem de orta ölçekli şirketlere finansman sağlamak isteyebileceği görüşünde:
“Böyle bir fon skandalının ardından emeklilere yönelik bir düzenleme hazırlamak ve buna kaynak bulmak çok zor. Neden? Az önce de söyledim: Önceki seçimler öncesinde bu kaynakları bir şekilde bulabiliyordunuz. Bugün ise daha geniş bir gevşemeye gidip kamu kaynaklarını devreye sokabilirsiniz, ama bunun enflasyonist sonuçları olur.
Seçim öncesinde bu yöntem sıkça kullanılıyor. Akademik çalışmalarda da seçmenin oy kararını verirken özellikle son altı ayla bir yıla baktığı belirtiliyor. Seçmen, “İktidar son dönemde benim için ne yaptı, bana ne verdi?” diye soruyor. Bu da oy tercihini etkiliyor. Bana göre iktidar hem emeklilere kaynak ayırmak hem de orta ölçekli şirketlere finansman sağlayarak ekonomiyi canlandırmak isteyecek. Ama asıl soru şu: Kaynağı nereden bulacak? Bugünkü koşullarda bunu enflasyonu artırmadan yapmak pek mümkün görünmüyor.”