“2023 yılında bir rasyonel politikalara geçeceğiz dendi ve rasyonel politikalar bir dezenflasyon politikası olarak karşımıza çıktı. Ama bu program sürekli revize edilen bir program haline geldi ve güvenilirliğini de önemli ölçüde yitirdi. Dünyadaki en uzun dezenflasyon programı uygulanıyor ve başarısız sonuçlarla karşı karşıyayız. Hukuk devletinin zayıfladığı toplumlarda bilgi ve veri güvenliği de azalıyor. Bu bağlamda baktığımızda gerçek enflasyon rakamları ile bir tartışma sürdüğü muhakkak. Son alınan kararlara baktığımızda önümüzdeki iki yıl içinde, şu ya da bu şekilde, bir seçim olacak. İçeride ise ekonomi ciddi biçimde daralmış durumda. Her gün iflas ve konkordato haberleri geliyor.

Ayrıca Türkiye’nin 16.5-17 milyon arasında bir emekli yapısı var. Bu insanlar asgari ücretin altında, yoksulluk sınırı ile asgari ücret arasında bir gelir ile yaşamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bunları seçim öncesi bir ön gevşeme olarak nitelendirebiliriz.”