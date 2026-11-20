https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/bosanma-davasinda-emsal-karar-tam-kusurlu-es-10-milyon-lira-tazminat-odeyecek-1110486346.html

Boşanma davasında emsal karar: Tam kusurlu eş 10 milyon lira tazminat ödeyecek

Boşanma davasında emsal karar: Tam kusurlu eş 10 milyon lira tazminat ödeyecek

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da çekişmeli boşanma davasında tam kusurlu bulunan kocanın, eski eşine 10 milyon lira tazminat ödemesine karar verildi. 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T12:30+0300

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Diyarbakır'da 3. Aile Mahkemesi, çekişmeli boşanma davasında kocayı 'sözlü şiddet, hakaret, tehdit ve güven sarsıcı davranışlar' nedeniyle tam kusurlu buldu. Mahkeme, kocanın eski eşine 10 milyon lira maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verdi. Karar emsal niteliği taşıyor. 20 yıllık evlilik sonunda dava açtıDiyarbakır'da yaşayan 3 çocuk annesi D.Y, 20 yıl önce evlendiği eşi İ.Y'den boşanmak için avukatı Zeynep Aysan aracılığıyla, "evlilik birliğinin temelden sarsılması"nı gerekçe göstererek, Diyarbakır 3. Aile Mahkemesine dava açtı. Kocanın avukatı da iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti. Delillerin sunulduğu ve tanıkların dinlenildiği duruşmada, mahkeme çiftin boşanmasına karar vererek, kocayı "sözlü şiddet, hakaret, tehdit ve güven sarsıcı hareketleri" nedeniyle tam kusurlu buldu ve kocanın eski eşine maddi ve manevi 10 milyon lira tazminat ödemesine hükmetti.Hem kadına hem de çocuklara sözlü şiddet uyguladığına vurgu yapıldıMahkemenin gerekçeli kararında şu değerlendirmede bulunuldu:"Tanık beyanları ve müşterek çocukların beyanlarında davalı, evlilik sürecinde davacı kadın ve müşterek çocuklara hakarette bulunmak suretiyle sözlü şiddet uygulamıştır. Davalının güven sarsıcı hareketleri ve dava sürecinde çocuklara yönelik davacı kadın hakkında tehdit içerikli sözlü şiddeti dikkate alınmıştır. Taraflar arasında mal rejiminin tasfiyesine yönelik davanın da devam ettiği dikkate alınarak sebepsiz zenginleşmeye sebep olmayacak şekilde davacı kadın lehine hakkaniyete uygun oranda maddi ve manevi tazminata hükmedilmiştir. Davalı babanın olumsuz davranışları dikkate alınarak reşit olmayan müşterek çocukların velayetlerinin davacı anneye verilmesine karar verilmiştir."Kararda ayrıca Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi nezdinde istinaf yoluna başvurulabileceği belirtildi.

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diyarbakır, aile mahkemesi, boşanma, boşanma davası, tazminat, tazminat davası, rekor tazminat