https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/gazzede-salgin-alarmi-menenjit-vakalari-hizla-artiyor-1110611240.html

Gazze'de 'salgın alarmı': Menenjit vakaları hızla artıyor

Gazze'de 'salgın alarmı': Menenjit vakaları hızla artıyor

Sputnik Türkiye

İsrail'in saldırıları nedeniyle altyapısının yüzde 90'ından fazlası yok olan ve sağlık sistemi büyük ölçüde çöken Gazze’de, menenjit vakalarındaki artış üzerine ‘salgın alarmı’ verildi.

2026-11-26T14:29+0300

2026-11-26T14:29+0300

2026-11-26T14:29+0300

dünya

gazze

gazze sağlık bakanlığı

menenjit

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/1a/1110611082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2d361996071c8d1959d9caeaec7a14ad.jpg

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı İşlerinden Sorumlu Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Nidal Ganim, Gazze kentinin batısındaki Rantisi Çocuk Hastanesi'nde düzenlediği basın toplantısında, menenjit vakalarındaki artışla ilgili konuştu.Ganim, sadece ekim ayında 272 menenjit vakasının kaydedildiğini belirtirken, bu sayının aylık 30 ile 50 arasında değişen normal vaka sayısının 8 katından fazla olduğunu söyledi.Yılbaşından bu yana menenjit nedeniyle 15 Filistinlinin hayatını kaybettiğini kaydeden Ganim, hastalığın yayılmasının başta çocuklar olmak üzere Gazze'deki yüz binlerce Filistinlinin sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğu uyarısında bulundu.Salgının önlenmesi için gerekli tedbirlerin acilen alınması gerektiğini söyleyen Ganim, menenjit vakalarındaki artış ve can kayıpları nedeniyle Gazze Şeridi genelinde ‘salgın alarmı’ verildiğini bildirdi.Gazze'de menenjit vakalarında artışBM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ise 27 Eylül-31 Ekim'de Gazze'de 294'ü viral, 119'u bakteriyel olmak üzere 413 şüpheli menenjit vakası kaydedildiğini bildirmişti.Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, 22 Kasım pazar günü yayımladığı açıklamada, bölgede menenjit vakalarında mevsimsel açıdan olağan dışı ve endişe verici artış yaşandığı uyarısında bulunmuş, bulaşma riskinin kontrol altına alınması için uluslararası acil müdahale çağrısı yapmıştı.Açıklamada, menenjit vakalarındaki artışın, İsrail saldırıları nedeniyle çevresel koşulların kötüleşmesi ve kanalizasyon şebekeleri başta olmak üzere altyapının zarar görmesiyle yakından bağlantılı olduğu belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/istanbula-sibirya-soguklari-geliyor-akom-tarih-verdi-sicaklik-2-dereceye-dusecek-1110605833.html

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gazze, gazze sağlık bakanlığı, menenjit, haberler