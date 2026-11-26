https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/fsb-socide-rus-askerine-yonelik-suikast-girisimi-engellendi-1110601198.html
FSB: Soçi'de Rus askerine yönelik suikast girişimi engellendi
FSB: Soçi'de Rus askerine yönelik suikast girişimi engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Soçi kentinde bir Rus askeri ve ailesine yönelik Ukrayna istihbaratı tarafından planlandığı belirtilen saldırı... 26.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-26T09:04+0300
2026-11-26T09:04+0300
2026-11-26T09:09+0300
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rusya federal güvenlik servisi (fsb)
özel askeri harekat
suikast girişimi
bombalı saldırı
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FSB'den yapılan açıklamaya göre, Haziran 2026'da dolandırıcılar tarafından büyük miktarda parası çalınan 1955 doğumlu bir emekli kadın, dört ay sonra kendilerini FSB görevlisi olarak tanıtan kişilerle temasa geçti. Çalınan parasını geri alma vaadiyle yönlendirilen kadından, "vatan haini" olduğu iddia edilen ancak gerçekte özel askeri harekata katılan bir Rus askerinin aracının altına "takip cihazı" yerleştirmesi istendi.Belirtilen gizli noktadan aldığı paketi evine götüren kadın, yakınlarıyla konuştuktan sonra durumdan şüphelenerek 112 acil hattını arayıp güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Adrese sevk edilen bomba imha uzmanları, takip cihazı olduğu söylenen paketin aslında iki kilogram ağırlığında el yapımı patlayıcı olduğunu tespit etti. Bina sakinleri tahliye edilirken patlayıcı etkisiz hale getirildi.FSB, yetkililere zamanında haber veren kadının hem kendi hayatını kurtardığını hem de ağır bir suçtan ceza almaktan kurtulduğunu belirterek vatandaşları telefon dolandırıcılığı ve istihbarat tuzaklarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/rusya-savunma-bakanligi-kievdeki-savunma-sanayisi-tesislerine-kapsamli-saldiri-duzenlendi-1110600945.html
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rusya, soçi, ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), özel askeri harekat, suikast girişimi, bombalı saldırı
rusya, soçi, ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), özel askeri harekat, suikast girişimi, bombalı saldırı
FSB: Soçi'de Rus askerine yönelik suikast girişimi engellendi
09:04 26.11.2026 (güncellendi: 09:09 26.11.2026)
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Soçi kentinde bir Rus askeri ve ailesine yönelik Ukrayna istihbaratı tarafından planlandığı belirtilen saldırı girişiminin önlendiğini duyurdu.
FSB'den yapılan açıklamaya göre, Haziran 2026'da dolandırıcılar tarafından büyük miktarda parası çalınan 1955 doğumlu bir emekli kadın, dört ay sonra kendilerini FSB görevlisi olarak tanıtan kişilerle temasa geçti. Çalınan parasını geri alma vaadiyle yönlendirilen kadından, "vatan haini" olduğu iddia edilen ancak gerçekte özel askeri harekata katılan bir Rus askerinin aracının altına "takip cihazı" yerleştirmesi istendi.
Belirtilen gizli noktadan aldığı paketi evine götüren kadın, yakınlarıyla konuştuktan sonra durumdan şüphelenerek 112 acil hattını arayıp güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Adrese sevk edilen bomba imha uzmanları, takip cihazı olduğu söylenen paketin aslında iki kilogram ağırlığında el yapımı patlayıcı olduğunu tespit etti. Bina sakinleri tahliye edilirken patlayıcı etkisiz hale getirildi.
FSB, yetkililere zamanında haber veren kadının hem kendi hayatını kurtardığını hem de ağır bir suçtan ceza almaktan kurtulduğunu belirterek vatandaşları telefon dolandırıcılığı ve istihbarat tuzaklarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.