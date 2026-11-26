https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/fsb-socide-rus-askerine-yonelik-suikast-girisimi-engellendi-1110601198.html

FSB: Soçi'de Rus askerine yönelik suikast girişimi engellendi

FSB: Soçi'de Rus askerine yönelik suikast girişimi engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Soçi kentinde bir Rus askeri ve ailesine yönelik Ukrayna istihbaratı tarafından planlandığı belirtilen saldırı... 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T09:04+0300

2026-11-26T09:04+0300

2026-11-26T09:09+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

soçi

ukrayna

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

özel askeri harekat

suikast girişimi

bombalı saldırı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/12/1103594135_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1eb50d379b555bc4428968c9edd9a254.jpg

FSB'den yapılan açıklamaya göre, Haziran 2026'da dolandırıcılar tarafından büyük miktarda parası çalınan 1955 doğumlu bir emekli kadın, dört ay sonra kendilerini FSB görevlisi olarak tanıtan kişilerle temasa geçti. Çalınan parasını geri alma vaadiyle yönlendirilen kadından, "vatan haini" olduğu iddia edilen ancak gerçekte özel askeri harekata katılan bir Rus askerinin aracının altına "takip cihazı" yerleştirmesi istendi.Belirtilen gizli noktadan aldığı paketi evine götüren kadın, yakınlarıyla konuştuktan sonra durumdan şüphelenerek 112 acil hattını arayıp güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Adrese sevk edilen bomba imha uzmanları, takip cihazı olduğu söylenen paketin aslında iki kilogram ağırlığında el yapımı patlayıcı olduğunu tespit etti. Bina sakinleri tahliye edilirken patlayıcı etkisiz hale getirildi.FSB, yetkililere zamanında haber veren kadının hem kendi hayatını kurtardığını hem de ağır bir suçtan ceza almaktan kurtulduğunu belirterek vatandaşları telefon dolandırıcılığı ve istihbarat tuzaklarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/rusya-savunma-bakanligi-kievdeki-savunma-sanayisi-tesislerine-kapsamli-saldiri-duzenlendi-1110600945.html

rusya

soçi

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, soçi, ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), özel askeri harekat, suikast girişimi, bombalı saldırı