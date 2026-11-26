https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/fransada-polisler-greve-gitti-ulke-genelinde-protestolar-basladi-1110606130.html

Fransa'da polisler greve gitti: Ülke genelinde protestolar başladı

Fransa'da polisler greve gitti: Ülke genelinde protestolar başladı

Sputnik Türkiye

Fransa'da polis memurları, görev tazminatlarının artırılması talebiyle gece yarısından itibaren greve başladı. Sendikaların çağrısıyla ülke genelinde polis... 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T16:51+0300

2026-11-26T16:51+0300

2026-11-26T16:51+0300

dünya

fransa

orly havalimanı

fransa i̇çişleri bakanlığı

avrupa

protesto

genel grev

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Fransa'da son dönemde düzenlenen ülke çapındaki gösterilerde çok sayıda güvenlik görevlisinin görevlendirilmesinin ardından polis sendikaları, personelin mali haklarının iyileştirilmesi talebiyle harekete geçti. Fransız BFMTV kanalının aktardığına göre, Ulusal Polis Birliği sendikasının çağrısıyla perşembe günü ülke genelinde geniş çaplı protestolar başlatıldı.Polis memurları, görev sırasında karşılaştıkları riskler nedeniyle ödenen ve mevcut oranı yüzde 28.5 olan özel görev tazminatının yüzde 35'e yükseltilmesini talep ediyor. Sendika, taleplerini 'Ya yüzde 35 ya hiç' sloganıyla duyurdu.Polisler ayrıca görev, sorumluluk ve mesleki uzmanlık karşılığında yapılan ek ödemelerin yanı sıra idari, teknik ve uzman personelin özel görev tazminatlarının da artırılmasını istiyor.Sendikalar, Fransa İçişleri Bakanlığı'nın önceki açıklamalarında söz konusu personelin mali haklarına ilişkin herhangi bir düzenleme duyurmamasını eleştirdi.Havalimanında aksamalar bekleniyorUnsa Police ve Alternative Police sendikaları, tüm polis memurlarına öğle saatlerinde görev yaptıkları polis merkezlerinin önünde toplanma çağrısında bulundu. Gece vardiyasında görev yapan polislerin katılımıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gece yarısından itibaren gösteriler düzenlendi.Protestoların hava ulaşımını da etkilemesi bekleniyor. Orly Havalimanı'nda görev yapan sınır polislerinin yolculara yönelik kontrolleri daha sıkı hale getirmeyi planladığı bildirildi.Uygulamanın havalimanındaki güvenlik ve gümrük kontrol noktalarında yoğunluğa ve gecikmelere yol açabileceği belirtildi.

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fransa, orly havalimanı, fransa i̇çişleri bakanlığı, avrupa, protesto, genel grev