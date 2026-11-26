https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/fransada-polisler-greve-gitti-ulke-genelinde-protestolar-basladi-1110606130.html
Fransa'da polisler greve gitti: Ülke genelinde protestolar başladı
Fransa'da polisler greve gitti: Ülke genelinde protestolar başladı
Sputnik Türkiye
Fransa'da polis memurları, görev tazminatlarının artırılması talebiyle gece yarısından itibaren greve başladı. Sendikaların çağrısıyla ülke genelinde polis... 26.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-26T16:51+0300
2026-11-26T16:51+0300
2026-11-26T16:51+0300
dünya
fransa
orly havalimanı
fransa i̇çişleri bakanlığı
avrupa
protesto
genel grev
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Fransa'da son dönemde düzenlenen ülke çapındaki gösterilerde çok sayıda güvenlik görevlisinin görevlendirilmesinin ardından polis sendikaları, personelin mali haklarının iyileştirilmesi talebiyle harekete geçti. Fransız BFMTV kanalının aktardığına göre, Ulusal Polis Birliği sendikasının çağrısıyla perşembe günü ülke genelinde geniş çaplı protestolar başlatıldı.Polis memurları, görev sırasında karşılaştıkları riskler nedeniyle ödenen ve mevcut oranı yüzde 28.5 olan özel görev tazminatının yüzde 35'e yükseltilmesini talep ediyor. Sendika, taleplerini 'Ya yüzde 35 ya hiç' sloganıyla duyurdu.Polisler ayrıca görev, sorumluluk ve mesleki uzmanlık karşılığında yapılan ek ödemelerin yanı sıra idari, teknik ve uzman personelin özel görev tazminatlarının da artırılmasını istiyor.Sendikalar, Fransa İçişleri Bakanlığı'nın önceki açıklamalarında söz konusu personelin mali haklarına ilişkin herhangi bir düzenleme duyurmamasını eleştirdi.Havalimanında aksamalar bekleniyorUnsa Police ve Alternative Police sendikaları, tüm polis memurlarına öğle saatlerinde görev yaptıkları polis merkezlerinin önünde toplanma çağrısında bulundu. Gece vardiyasında görev yapan polislerin katılımıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gece yarısından itibaren gösteriler düzenlendi.Protestoların hava ulaşımını da etkilemesi bekleniyor. Orly Havalimanı'nda görev yapan sınır polislerinin yolculara yönelik kontrolleri daha sıkı hale getirmeyi planladığı bildirildi.Uygulamanın havalimanındaki güvenlik ve gümrük kontrol noktalarında yoğunluğa ve gecikmelere yol açabileceği belirtildi.
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fransa, orly havalimanı, fransa i̇çişleri bakanlığı, avrupa, protesto, genel grev
fransa, orly havalimanı, fransa i̇çişleri bakanlığı, avrupa, protesto, genel grev
Fransa'da polisler greve gitti: Ülke genelinde protestolar başladı
Fransa'da polis memurları, görev tazminatlarının artırılması talebiyle gece yarısından itibaren greve başladı. Sendikaların çağrısıyla ülke genelinde polis merkezleri önünde gösteriler düzenlenirken, Orly Havalimanı'nda güvenlik ve gümrük kontrollerinde aksamalar yaşanması bekleniyor.
Fransa'da son dönemde düzenlenen ülke çapındaki gösterilerde çok sayıda güvenlik görevlisinin görevlendirilmesinin ardından polis sendikaları, personelin mali haklarının iyileştirilmesi talebiyle harekete geçti. Fransız BFMTV kanalının aktardığına göre, Ulusal Polis Birliği sendikasının çağrısıyla perşembe günü ülke genelinde geniş çaplı protestolar başlatıldı.
Polis memurları, görev sırasında karşılaştıkları riskler nedeniyle ödenen ve mevcut oranı yüzde 28.5 olan özel görev tazminatının yüzde 35'e yükseltilmesini talep ediyor. Sendika, taleplerini 'Ya yüzde 35 ya hiç' sloganıyla duyurdu.
Polisler ayrıca görev, sorumluluk ve mesleki uzmanlık karşılığında yapılan ek ödemelerin yanı sıra idari, teknik ve uzman personelin özel görev tazminatlarının da artırılmasını istiyor.
Sendikalar, Fransa İçişleri Bakanlığı'nın önceki açıklamalarında söz konusu personelin mali haklarına ilişkin herhangi bir düzenleme duyurmamasını eleştirdi.
Havalimanında aksamalar bekleniyor
Unsa Police ve Alternative Police sendikaları, tüm polis memurlarına öğle saatlerinde görev yaptıkları polis merkezlerinin önünde toplanma çağrısında bulundu. Gece vardiyasında görev yapan polislerin katılımıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gece yarısından itibaren gösteriler düzenlendi.
Protestoların hava ulaşımını da etkilemesi bekleniyor. Orly Havalimanı'nda görev yapan sınır polislerinin yolculara yönelik kontrolleri daha sıkı hale getirmeyi planladığı bildirildi.
Uygulamanın havalimanındaki güvenlik ve gümrük kontrol noktalarında yoğunluğa ve gecikmelere yol açabileceği belirtildi.