https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/endonezyadaki-maden-faciasinda-bilanco-agirlasiyor-can-kaybi-13e-yukseldi-1110608161.html
Endonezya'daki maden faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 13'e yükseldi
Endonezya'daki maden faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 13'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde şiddetli yağışların ardından sular altında kalan ruhsatsız altın madeninde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi... 26.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-26T14:33+0300
2026-11-26T14:33+0300
2026-11-26T14:33+0300
dünya
endonezya
maden
altın madeni
su baskını
madenci
mahsur kalma
can kaybı
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Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın yaklaşık 60 kilometre güneyindeki Bogor bölgesinde pazartesi günü meydana gelen maden faciasında can kaybı artıyor. Şiddetli yağışlar nedeniyle Ciseureuh Nehri'nin taşması sonucu 26 madencinin bulunduğu altın madeni sular altında kaldı. Batı Cava Emniyet Müdürlüğü, hayatını kaybeden 13 madenciden altısının kimliğinin belirlendiğini açıkladı.Yetkililere 16 saat sonra haber verildiMadenin sular altında kalmasının ardından bölgedeki madenciler ve çevre sakinleri, biriken suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. İşletmenin ruhsatsız olması nedeniyle yetkililere hemen bilgi verilmediği, polisin olaydan yaklaşık 16 saat sonra haberdar olduğu belirtildi.İki maden kuyusunda yoğunlaşan kurtarma çalışmaları, dar, kaygan ve yetersiz aydınlatılmış geçitler nedeniyle güçlükle yürütülüyor. Ekipler, pompalarla biriken suyu tahliye etmeye ve yer altı sularının madene sızdığı noktaları kapatmaya çalışıyor.Su seviyesinin önemli ölçüde düşürülemediği bildirilirken, yetkililer tahliye işleminin uzun sürebileceğini belirtti.Endonezya'da yaygın olarak faaliyet gösteren ruhsatsız madenlerde güvenlik önlemlerinin yetersizliği, işçileri su baskınları, toprak kaymaları ve tünel çökmeleri gibi tehlikelerle karşı karşıya bırakıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/endonezyada-altin-madenini-su-basti-26-madenci-mahsur-kaldi-1110578658.html
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endonezya, maden, altın madeni, su baskını, madenci, mahsur kalma, can kaybı
endonezya, maden, altın madeni, su baskını, madenci, mahsur kalma, can kaybı
Endonezya'daki maden faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 13'e yükseldi
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde şiddetli yağışların ardından sular altında kalan ruhsatsız altın madeninde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. Yaklaşık 100 metre derinlikte mahsur kalan diğer 13 madenciye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın yaklaşık 60 kilometre güneyindeki Bogor bölgesinde pazartesi günü meydana gelen maden faciasında can kaybı artıyor.
Şiddetli yağışlar nedeniyle Ciseureuh Nehri'nin taşması sonucu 26 madencinin bulunduğu altın madeni sular altında kaldı. Batı Cava Emniyet Müdürlüğü, hayatını kaybeden 13 madenciden altısının kimliğinin belirlendiğini açıkladı.
Yetkililere 16 saat sonra haber verildi
Madenin sular altında kalmasının ardından bölgedeki madenciler ve çevre sakinleri, biriken suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. İşletmenin ruhsatsız olması nedeniyle yetkililere hemen bilgi verilmediği, polisin olaydan yaklaşık 16 saat sonra haberdar olduğu belirtildi.
İki maden kuyusunda yoğunlaşan kurtarma çalışmaları, dar, kaygan ve yetersiz aydınlatılmış geçitler nedeniyle güçlükle yürütülüyor. Ekipler, pompalarla biriken suyu tahliye etmeye ve yer altı sularının madene sızdığı noktaları kapatmaya çalışıyor.
Su seviyesinin önemli ölçüde düşürülemediği bildirilirken, yetkililer tahliye işleminin uzun sürebileceğini belirtti.
Endonezya'da yaygın olarak faaliyet gösteren ruhsatsız madenlerde güvenlik önlemlerinin yetersizliği, işçileri su baskınları, toprak kaymaları ve tünel çökmeleri gibi tehlikelerle karşı karşıya bırakıyor.