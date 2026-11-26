https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/endonezyadaki-maden-faciasinda-bilanco-agirlasiyor-can-kaybi-13e-yukseldi-1110608161.html

Endonezya'daki maden faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 13'e yükseldi

Endonezya'daki maden faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 13'e yükseldi

Sputnik Türkiye

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde şiddetli yağışların ardından sular altında kalan ruhsatsız altın madeninde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi... 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T14:33+0300

2026-11-26T14:33+0300

2026-11-26T14:33+0300

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endonezya

maden

altın madeni

su baskını

madenci

mahsur kalma

can kaybı

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Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın yaklaşık 60 kilometre güneyindeki Bogor bölgesinde pazartesi günü meydana gelen maden faciasında can kaybı artıyor. Şiddetli yağışlar nedeniyle Ciseureuh Nehri'nin taşması sonucu 26 madencinin bulunduğu altın madeni sular altında kaldı. Batı Cava Emniyet Müdürlüğü, hayatını kaybeden 13 madenciden altısının kimliğinin belirlendiğini açıkladı.Yetkililere 16 saat sonra haber verildiMadenin sular altında kalmasının ardından bölgedeki madenciler ve çevre sakinleri, biriken suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. İşletmenin ruhsatsız olması nedeniyle yetkililere hemen bilgi verilmediği, polisin olaydan yaklaşık 16 saat sonra haberdar olduğu belirtildi.İki maden kuyusunda yoğunlaşan kurtarma çalışmaları, dar, kaygan ve yetersiz aydınlatılmış geçitler nedeniyle güçlükle yürütülüyor. Ekipler, pompalarla biriken suyu tahliye etmeye ve yer altı sularının madene sızdığı noktaları kapatmaya çalışıyor.Su seviyesinin önemli ölçüde düşürülemediği bildirilirken, yetkililer tahliye işleminin uzun sürebileceğini belirtti.Endonezya'da yaygın olarak faaliyet gösteren ruhsatsız madenlerde güvenlik önlemlerinin yetersizliği, işçileri su baskınları, toprak kaymaları ve tünel çökmeleri gibi tehlikelerle karşı karşıya bırakıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/endonezyada-altin-madenini-su-basti-26-madenci-mahsur-kaldi-1110578658.html

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endonezya, maden, altın madeni, su baskını, madenci, mahsur kalma, can kaybı