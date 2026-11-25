https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/endonezyada-altin-madenini-su-basti-26-madenci-mahsur-kaldi-1110578658.html

Endonezya'da altın madenini su bastı: 26 madenci mahsur kaldı

Endonezya'da altın madenini su bastı: 26 madenci mahsur kaldı

Sputnik Türkiye

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde şiddetli yağışların ardından bir nehrin taşması sonucu ruhsatsız işletilen altın madenini su bastı. Yaklaşık 100 metre... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

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can kaybı

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Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın yaklaşık 60 kilometre güneyindeki Bogor bölgesinde meydana gelen sel, bir maden kazasına yol açtı. Pazartesi günü etkili olan sağanak yağışların ardından çevredeki nehrin taşmasıyla Pongkor bölgesindeki ruhsatsız altın madeni sular altında kaldı. Batı Cava Polisi Sözcüsü Hendra Rochmawan, çarşamba günü yaptığı açıklamada 26 madencinin henüz tahliye edilemediğini bildirdi.Doğal kaynaklar bakımından zengin olan Endonezya'da, özellikle denetimlerin zor olduğu bölgelerde yürütülen ruhsatsız madencilik faaliyetleri sık sık kazalara yol açıyor. Yetkililer, geçen hafta Bogor'un başka bir bölgesinde yaklaşık 30 altın madenini kapattı.Zorlu koşullar kurtarma çalışmalarını güçleştiriyorCakarta Arama Kurtarma Ofisi, yaklaşık 100 metre derinliğindeki madene ulaşımı sağlayan geçitlerin dar, karanlık ve zeminin kaygan olduğunu açıkladı.Cakarta Arama Kurtarma Ofisi Başkanı Desiana Kartika Bahari, kurtarma ekiplerinin güvenliğini sağlamak amacıyla madenin derinliği, dar geçitler ve yetersiz aydınlatma gibi koşulların göz önünde bulundurulduğunu belirtti.Kurtarma operasyonuna kaç personelin katıldığı ve işçilere ulaşmak için yürütülen çalışmalarda ne kadar ilerleme kaydedildiği konusunda henüz bilgi verilmedi.Üç işçinin cansız bedenine ulaşıldıEndonezya Arama Kurtarma Kurumu, yürütülen çalışmalar sırasında madenin 30 ila 40 metre derinliğinde üç kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz belirlenemedi.Kurtarma ekipleri, madende biriken suyu tahliye etmek için pompalar kullanırken, yer altı sularının madene sızdığı noktaları da kapatmaya çalışıyor. Biriken suyun tamamen tahliye edilmesinin uzun sürebileceği bildirildi.

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endonezya, altın madeni, su baskını, madenci, mahsur kalma, can kaybı