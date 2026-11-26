https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/duran-duranin-gitaristi-andy-taylor-hayatini-kaybetti-1110602168.html

Duran Duran'ın gitaristi Andy Taylor hayatını kaybetti

Duran Duran'ın gitaristi Andy Taylor hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Dünyaca ünlü İngiliz müzik grubu Duran Duran'ın eski gitaristi Andy Taylor, uzun süredir mücadele ettiği prostat kanseri nedeniyle 65 yaşında hayatını... 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T10:02+0300

2026-11-26T10:02+0300

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andy taylor

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1980'li yıllara damgasını vuran İngiliz müzik grubu Duran Duran'ın eski gitaristi Andy Taylor, 65 yaşında hayatını kaybetti.Uzun süredir prostat kanseri tedavisi gören Taylor, 23 Kasım Pazartesi günü ailesinin yanında, evinde yaşamını yitirdi.Taylor'ın ölüm haberini yazılı bir açıklamayla duyuran Duran Duran üyeleri, müzisyenin grubun başarılarında üstlendiği önemli role dikkat çekti.Duran Duran'dan Andy Taylor'a duygusal vedaGrup üyeleri, Taylor'ın Duran Duran'ın hikayesinin en başından itibaren önemli bir parçası olduğunu belirtti.İngiltere'nin kuzeydoğusundan Birmingham'a elinde gitarı ve grubun geleceğine duyduğu sarsılmaz inançla gelen Taylor'ın, müziklerine benzersiz bir enerji ve karakter kazandırdığı ifade edildi.Grubun solisti Simon Le Bon da yayımladığı veda mesajında şu ifadeleri kullandı:"Kalbimde Andy Taylor'ın bıraktığı kocaman bir boşluk var. Bu boşluk asla kapanmayacak, kapanmasına izin vermeyeceğim. Hayatım boyunca onu özleyecek ve seveceğim."40 yılı aşkın süredir evli olduğu eşinden veda mesajıAndy Taylor'ın 40 yılı aşkın süredir evli olduğu eşi Tracey Wilson da ailesi adına bir açıklama yayımladı."Dünya için Andy muhteşem bir gitaristti ama bizim için harika bir eş, sevgi dolu bir baba ve torunuyla gurur duyan bir dedeydi. O, ailemizin temel direğiydi" ifadelerini kullanan Wilson, müzisyenin tüm başarılarına rağmen ailesini her zaman ön planda tuttuğunu belirtti.Taylor'ın Georgina, Isabella, Bethany ve Andrew adında dört çocuğu ve Albie adında bir torunu bulunuyordu.Dördüncü evre prostat kanseriyle mücadele ediyorduAndy Taylor, Kasım 2022'de yaptığı açıklamayla dördüncü evre metastatik prostat kanseri teşhisi konulduğunu kamuoyuna duyurmuştu.Hastalığı nedeniyle Duran Duran'ın Rock & Roll Hall of Fame'e kabul edildiği törene katılamayan müzisyenin kaleme aldığı mektup, grup arkadaşları tarafından okunmuştu.Taylor, kendisine dört yılı aşkın süre önce kanser teşhisi konulduğunu belirttiği mektubunda, uygulanan tedaviler sayesinde müzik çalışmalarını sürdürebildiğini ancak hastalığının kesin bir tedavisinin bulunmadığını açıklamıştı.Andy Taylor kimdir?Andy Taylor, 1980'li yıllarda dünya çapında büyük bir başarı yakalayan İngiliz pop rock ve new wave grubu Duran Duran ile müzik dünyasında ün kazandı.Grubun kendine özgü müzikal kimliğinin oluşmasında önemli rol oynayan gitarist, milyonlarca dinleyiciye ulaşan Hungry Like the Wolf, Girls on Film ve Rio gibi unutulmaz şarkılarla müzik tarihine adını yazdırdı.Taylor'ın ölümünün ardından grup üyeleri, ailesinin yaşadığı bu zor dönemde özel hayatlarına saygı gösterilmesini istedi.

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