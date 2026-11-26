https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/disisleri-bakanligi-ab-deniz-yetki-alanlarinin-sinirlandirilmasi-konusunda-herhangi-bir-yetkiye-1110617863.html
Dışişleri Bakanlığı: AB, deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda herhangi bir yetkiye sahip değildir
Dışişleri Bakanlığı: AB, deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda herhangi bir yetkiye sahip değildir
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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosunun Libya mutabakatına ilişkin kararını reddettiğini açıkladı. 26.11.2026, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda kabul edilen, Türkiye ile Libya arasında 2019'da imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası hakkındaki kararı reddetti.Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/disisleri-bakani-fidan-rus-savunma-sistemini-alan-bir-ton-ulke-var-abd-hangisine-caatsa-koydu-1110510235.html
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libya, avrupa, avrupa parlamentosu (ap), dışişleri bakanlığı, ab
libya, avrupa, avrupa parlamentosu (ap), dışişleri bakanlığı, ab
Dışişleri Bakanlığı: AB, deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda herhangi bir yetkiye sahip değildir
19:03 26.11.2026 (güncellendi: 19:06 26.11.2026)
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosunun Libya mutabakatına ilişkin kararını reddettiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda kabul edilen, Türkiye ile Libya arasında 2019'da imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası hakkındaki kararı reddetti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nun bugün (26 Kasım) düzenlenen oturumunda Libya’yla 2019 yılında imzaladığımız Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası hakkında kabul edilen, taraflı ve mesnetsiz iddialar içeren kararı reddediyoruz. Avrupa Birliği (AB), deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda herhangi bir yetkiye sahip değildir. Nitekim bu husus, AB Adalet Divanı’nın kendi kararıyla da ortaya konmuştur. AP’nin üye ülkeler arası dayanışma gerekçesiyle, uluslararası hukuku hiçe sayarak ve siyasi saiklerle kararlar kabul etmesi beyhude bir çabadır. Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarın tesis edilmesi; diyalog, iyi komşuluk, saygı ve iş birliğini önceleyen yaklaşımlar sayesinde mümkün olacaktır. AB yetkililerinden beklentimiz, bu doğrultuda bir tutum benimsemeleridir.