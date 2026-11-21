https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/disisleri-bakani-fidan-rus-savunma-sistemini-alan-bir-ton-ulke-var-abd-hangisine-caatsa-koydu-1110510235.html

Dışişleri Bakanı Fidan: Rus savunma sistemini alan bir ton ülke var, ABD hangisine CAATSA koydu?

Dışişleri Bakanı Fidan: Rus savunma sistemini alan bir ton ülke var, ABD hangisine CAATSA koydu?

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Fidan, TGRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Rus savunma sistemleri satın alan birçok ülke olmasına rağmen Türkiye’ye CAATSA... 21.11.2026, Sputnik Türkiye

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poli̇ti̇ka

abd

hakan fidan

i̇srail

abd'nin düşmanlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası (caatsa)

türkiye

yunanistan

s-400

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rus savunma sistemleri satın alan birçok ülke olmasına rağmen Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını sorgulayan Fidan, muhtelif lobilerin ABD siyasetindeki etkisine dikkat çekti.CAATSA yaptırımlarının yasalaştırılmış bir konu olduğunu belirten Fidan, bu nedenle ABD yönetiminin hareket alanının oldukça sınırlı olduğunu ifade etti.Fidan, “Rus savunma sistemini alan bir ton ülke var. ABD hangisine CAATSA koydu?” diyerek Türkiye’ye yönelik yaptırımları sorguladı.Türkiye’nin bölgesindeki duruşunun ve bağımsız iradesinin bazı güçleri, özellikle de İsrail’i rahatsız ettiğini belirten Fidan, İsrail ve Yunan lobilerinin ABD’de yürüttükleri faaliyetlerle Amerikan siyaseti üzerinde etkili olduklarını söyledi.'Trump, Şi ve Putin'in bir araya gelmesi önemli'Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD, Çin ve Rusya liderlerinin bir araya gelmesinin küresel sorunların ele alınması açısından önemli olduğunu belirtti.Sorunlar çözülemese bile liderlerin müzakere etmesinin daha kötüye gidişi önleyebileceğini ifade eden Fidan, nükleer silahlar konusunda ise ileri düzeyde bir adım atılmasını beklemediğini söyledi.Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/yunanistan-disisleri-bakani-gerapetritisten-12-mil-aciklamasi-secilen-sekilde-ve-zamanda-1110507472.html

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abd, hakan fidan, i̇srail, abd'nin düşmanlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası (caatsa), türkiye, yunanistan, s-400