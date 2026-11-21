https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/disisleri-bakani-fidan-rus-savunma-sistemini-alan-bir-ton-ulke-var-abd-hangisine-caatsa-koydu-1110510235.html
Dışişleri Bakanı Fidan: Rus savunma sistemini alan bir ton ülke var, ABD hangisine CAATSA koydu?
Dışişleri Bakanı Fidan: Rus savunma sistemini alan bir ton ülke var, ABD hangisine CAATSA koydu?
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan, TGRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Rus savunma sistemleri satın alan birçok ülke olmasına rağmen Türkiye’ye CAATSA... 21.11.2026, Sputnik Türkiye
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türkiye
yunanistan
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rus savunma sistemleri satın alan birçok ülke olmasına rağmen Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını sorgulayan Fidan, muhtelif lobilerin ABD siyasetindeki etkisine dikkat çekti.CAATSA yaptırımlarının yasalaştırılmış bir konu olduğunu belirten Fidan, bu nedenle ABD yönetiminin hareket alanının oldukça sınırlı olduğunu ifade etti.Fidan, “Rus savunma sistemini alan bir ton ülke var. ABD hangisine CAATSA koydu?” diyerek Türkiye’ye yönelik yaptırımları sorguladı.Türkiye’nin bölgesindeki duruşunun ve bağımsız iradesinin bazı güçleri, özellikle de İsrail’i rahatsız ettiğini belirten Fidan, İsrail ve Yunan lobilerinin ABD’de yürüttükleri faaliyetlerle Amerikan siyaseti üzerinde etkili olduklarını söyledi.'Trump, Şi ve Putin'in bir araya gelmesi önemli'Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD, Çin ve Rusya liderlerinin bir araya gelmesinin küresel sorunların ele alınması açısından önemli olduğunu belirtti.Sorunlar çözülemese bile liderlerin müzakere etmesinin daha kötüye gidişi önleyebileceğini ifade eden Fidan, nükleer silahlar konusunda ise ileri düzeyde bir adım atılmasını beklemediğini söyledi.Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/yunanistan-disisleri-bakani-gerapetritisten-12-mil-aciklamasi-secilen-sekilde-ve-zamanda-1110507472.html
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abd, hakan fidan, i̇srail, abd'nin düşmanlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası (caatsa), türkiye, yunanistan, s-400
abd, hakan fidan, i̇srail, abd'nin düşmanlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası (caatsa), türkiye, yunanistan, s-400
Dışişleri Bakanı Fidan: Rus savunma sistemini alan bir ton ülke var, ABD hangisine CAATSA koydu?
Dışişleri Bakanı Fidan, TGRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Rus savunma sistemleri satın alan birçok ülke olmasına rağmen Türkiye’ye CAATSA yaptırımları uygulanmasını sorgulayan Fidan, İsrail ve Yunan lobilerinin ABD siyasetindeki etkisine dikkat çekerek yaptırımların aşılması yönünde ABD yönetiminde irade bulunduğunu söyledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rus savunma sistemleri satın alan birçok ülke olmasına rağmen Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını sorgulayan Fidan, muhtelif lobilerin ABD siyasetindeki etkisine dikkat çekti.
CAATSA yaptırımlarının yasalaştırılmış bir konu olduğunu belirten Fidan, bu nedenle ABD yönetiminin hareket alanının oldukça sınırlı olduğunu ifade etti.
Fidan, “Rus savunma sistemini alan bir ton ülke var. ABD hangisine CAATSA koydu?” diyerek Türkiye’ye yönelik yaptırımları sorguladı.
Türkiye’nin bölgesindeki duruşunun ve bağımsız iradesinin bazı güçleri, özellikle de İsrail’i rahatsız ettiğini belirten Fidan, İsrail ve Yunan lobilerinin ABD’de yürüttükleri faaliyetlerle Amerikan siyaseti üzerinde etkili olduklarını söyledi.
'Trump, Şi ve Putin'in bir araya gelmesi önemli'
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD, Çin ve Rusya liderlerinin bir araya gelmesinin küresel sorunların ele alınması açısından önemli olduğunu belirtti.
Sorunlar çözülemese bile liderlerin müzakere etmesinin daha kötüye gidişi önleyebileceğini ifade eden Fidan, nükleer silahlar konusunda ise ileri düzeyde bir adım atılmasını beklemediğini söyledi.
Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar:
İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonra kurulmuş 55 kayıtlı devlet için geçerli olan hegemon sistemin artık bugün için çok fazla işe yaramadığını görüyoruz.
Amerika'nın çıkarlarını koruyorum iddiası altında birçok konu aslında halk nezdinde yönetilebilir gözüküyordu. Ne zaman ki başka bir ülke adına vekil unsurmuş gibi, siz bir savaşa girdiğiniz zaman, o zaman siz iddianızın en güçlü olduğu yerde, sorgulanıyorsunuz. Önce Amerika mı? Önce İsrail mi?
Yemen içinde asker bulundurulmasına yönelik alınmış bir karar yok. Ama Suudi Arabistan’ın savunmasına yönelik gereken destek veriliyor.
(Muhalefetin Yemen çöllerinde Türk askerinin kanı akacak referansı) Yemen çölü dediğiniz yer o zamanki haliyle bugünkü Türkiye sınırları içerisinde kalan herhangi bir yerden farklı bir yer değil. O örneği bugüne taşımak olmaz.