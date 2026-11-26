https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/disisleri-bakani-fidan-gurcistan-disisleri-bakani-botchorishvili-ile-telefon-gorusmesi-1110623087.html

Dışişleri Bakanı Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Botchorishvili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Botchorishvili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Sputnik Türkiye

Gürcistan polisinin Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçında Filistin'e destek pankartı açan Beşiktaşlı taraftara müdahalesi sonrası Bakan Fidan Gürcistanlı... 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T22:22+0300

2026-11-26T22:22+0300

2026-11-26T22:34+0300

spor

türkiye

gürcistan

hakan fidan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/02/1106954847_0:152:1600:1052_1920x0_80_0_0_29a76f4435d45c6be2618e3a77d86329.jpg

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile telefonda görüştü.Dışişleri kaynakları, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçını izlemek üzere Gürcistan'ın Batum kentinde bulunan vatandaşların durumunun yakından takip edildiğini bildirdi.Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği ve Batum Başkonsolosluğu yetkilileri stadyumda bulunurken vatandaşların güvenliği ve haklarının korunması için gerekli tüm girişimler gerçekleştiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/besiktas-hapoel-beer-sheva-maci-durdu-1110622152.html

gürcistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, gürcistan, hakan fidan