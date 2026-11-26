https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/disisleri-bakani-fidan-gurcistan-disisleri-bakani-botchorishvili-ile-telefon-gorusmesi-1110623087.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Botchorishvili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Dışişleri Bakanı Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Botchorishvili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
Gürcistan polisinin Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçında Filistin'e destek pankartı açan Beşiktaşlı taraftara müdahalesi sonrası Bakan Fidan Gürcistanlı... 26.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-26T22:22+0300
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2026-11-26T22:34+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile telefonda görüştü.Dışişleri kaynakları, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçını izlemek üzere Gürcistan'ın Batum kentinde bulunan vatandaşların durumunun yakından takip edildiğini bildirdi.Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği ve Batum Başkonsolosluğu yetkilileri stadyumda bulunurken vatandaşların güvenliği ve haklarının korunması için gerekli tüm girişimler gerçekleştiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/besiktas-hapoel-beer-sheva-maci-durdu-1110622152.html
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türkiye, gürcistan, hakan fidan
Dışişleri Bakanı Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Botchorishvili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
22:22 26.11.2026 (güncellendi: 22:34 26.11.2026)
Gürcistan polisinin Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçında Filistin'e destek pankartı açan Beşiktaşlı taraftara müdahalesi sonrası Bakan Fidan Gürcistanlı mevkidaşıyla görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile telefonda görüştü.
Dışişleri kaynakları, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçını izlemek üzere Gürcistan'ın Batum kentinde bulunan vatandaşların durumunun yakından takip edildiğini bildirdi.
Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği ve Batum Başkonsolosluğu yetkilileri stadyumda bulunurken vatandaşların güvenliği ve haklarının korunması için gerekli tüm girişimler gerçekleştiriliyor.