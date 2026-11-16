Türkiye

18-19 Kasım 2026

APEC Zirvesi
Şenzen

İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/trafikte-makas-atarak-ilerleyen-10-aractan-ikisi-carpisti-1110381606.html
Trafikte makas atarak ilerleyen 10 araçtan ikisi çarpıştı
Trafikte makas atarak ilerleyen 10 araçtan ikisi çarpıştı
Sputnik Türkiye
Zeytinburnu'nda düğün konvoyunda makas atarak ilerleyen 10 otomobilden ikisi çarpıştı. Kaza anı başka bir aracın kamerasınca kaydedildi. 16.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-16T21:41+0300
2026-11-16T21:41+0300
türki̇ye
zeytinburnu
makas
makas atma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/10/1110381450_0:48:1004:613_1920x0_80_0_0_24f09eb40591b4e2a8785ca139315b49.png
İstanbul Zeytinburnu'nda Bakırköy istikametine doğru ilerleyen düğün konvoyundaki yaklaşık 10 araç, dörtlü ikaz lambalarını yakıp makas atarak trafikte ilerledi.Bu sırada konvoydaki otomobil ile başka bir araç, aynı anda şerit değiştirmeye çalışırken çarpıştı.Düğün konvoyundaki kaza, başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/is-makinesi-10-metreden-bahceye-devrildi-1-yarali-1110379873.html
türki̇ye
zeytinburnu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/10/1110381450_174:0:991:613_1920x0_80_0_0_de90016a4ef0d29fee9aeca0b3ec56b3.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
zeytinburnu, makas, makas atma
zeytinburnu, makas, makas atma

Trafikte makas atarak ilerleyen 10 araçtan ikisi çarpıştı

21:41 16.11.2026
© AA / VideoDüğün konvoyunda makas atma kazası
Düğün konvoyunda makas atma kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2026
© AA / Video
Abone ol
Zeytinburnu'nda düğün konvoyunda makas atarak ilerleyen 10 otomobilden ikisi çarpıştı. Kaza anı başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.
İstanbul Zeytinburnu'nda Bakırköy istikametine doğru ilerleyen düğün konvoyundaki yaklaşık 10 araç, dörtlü ikaz lambalarını yakıp makas atarak trafikte ilerledi.
Bu sırada konvoydaki otomobil ile başka bir araç, aynı anda şerit değiştirmeye çalışırken çarpıştı.
Düğün konvoyundaki kaza, başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.
Amasya'da kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikten bir apartmanın bahçesine düşen iş makinesinin operatörü yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2026
TÜRKİYE
İş makinesi 10 metreden bahçeye devrildi: 1 yaralı
19:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала