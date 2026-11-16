https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/trafikte-makas-atarak-ilerleyen-10-aractan-ikisi-carpisti-1110381606.html
Trafikte makas atarak ilerleyen 10 araçtan ikisi çarpıştı
Trafikte makas atarak ilerleyen 10 araçtan ikisi çarpıştı
Sputnik Türkiye
Zeytinburnu'nda düğün konvoyunda makas atarak ilerleyen 10 otomobilden ikisi çarpıştı. Kaza anı başka bir aracın kamerasınca kaydedildi. 16.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-16T21:41+0300
2026-11-16T21:41+0300
2026-11-16T21:41+0300
türki̇ye
zeytinburnu
makas
makas atma
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İstanbul Zeytinburnu'nda Bakırköy istikametine doğru ilerleyen düğün konvoyundaki yaklaşık 10 araç, dörtlü ikaz lambalarını yakıp makas atarak trafikte ilerledi.Bu sırada konvoydaki otomobil ile başka bir araç, aynı anda şerit değiştirmeye çalışırken çarpıştı.Düğün konvoyundaki kaza, başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/is-makinesi-10-metreden-bahceye-devrildi-1-yarali-1110379873.html
türki̇ye
zeytinburnu
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zeytinburnu, makas, makas atma
zeytinburnu, makas, makas atma
Trafikte makas atarak ilerleyen 10 araçtan ikisi çarpıştı
Zeytinburnu'nda düğün konvoyunda makas atarak ilerleyen 10 otomobilden ikisi çarpıştı. Kaza anı başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.
İstanbul Zeytinburnu'nda Bakırköy istikametine doğru ilerleyen düğün konvoyundaki yaklaşık 10 araç, dörtlü ikaz lambalarını yakıp makas atarak trafikte ilerledi.
Bu sırada konvoydaki otomobil ile başka bir araç, aynı anda şerit değiştirmeye çalışırken çarpıştı.
Düğün konvoyundaki kaza, başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.