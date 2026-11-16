https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/trafikte-makas-atarak-ilerleyen-10-aractan-ikisi-carpisti-1110381606.html

Trafikte makas atarak ilerleyen 10 araçtan ikisi çarpıştı

Trafikte makas atarak ilerleyen 10 araçtan ikisi çarpıştı

Sputnik Türkiye

Zeytinburnu'nda düğün konvoyunda makas atarak ilerleyen 10 otomobilden ikisi çarpıştı. Kaza anı başka bir aracın kamerasınca kaydedildi. 16.11.2026, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

zeytinburnu

makas

makas atma

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İstanbul Zeytinburnu'nda Bakırköy istikametine doğru ilerleyen düğün konvoyundaki yaklaşık 10 araç, dörtlü ikaz lambalarını yakıp makas atarak trafikte ilerledi.Bu sırada konvoydaki otomobil ile başka bir araç, aynı anda şerit değiştirmeye çalışırken çarpıştı.Düğün konvoyundaki kaza, başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/is-makinesi-10-metreden-bahceye-devrildi-1-yarali-1110379873.html

türki̇ye

zeytinburnu

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zeytinburnu, makas, makas atma