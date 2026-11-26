https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/aymden-taraftari-ilgilendiren-tribun-yasagi-karari-mac-gunu-imza-zorunlulugu-kalkiyor-1110608327.html

AYM'den taraftarı ilgilendiren tribün yasağı kararı: Maç günü imza zorunluluğu kalkıyor

AYM'den taraftarı ilgilendiren tribün yasağı kararı: Maç günü imza zorunluluğu kalkıyor

Sputnik Türkiye

Anayasa Mahkemesi, tribün yasağı alan taraftarlar için maç günü uygulanan karakola imza zorunluluğunu iptal etti. 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T13:31+0300

2026-11-26T13:31+0300

2026-11-26T13:31+0300

türki̇ye

anayasa mahkemesi (aym)

yargıtay

yüksek mahkeme

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AYM taraftarları yakından ilgilendiren bir karara imza attı.İki madde iptalYüksek Mahkeme, tribün yasağına ilişkin düzenlemede iki kritik maddeyi iptal etti. 25 Haziran 2026'da oy birliğiyle verilen karar, 26 Kasım 2026 tarihli ve 33442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.Anayasa Mahkemesi (AYM), 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanununa ilişkin yapılan itirazı ele aldı. İtiraz, seyahat özgürlüğünün kısıtlanması ve tedbirlerin kişiye "ağır külfet" yüklediği iddiasıyla yapılmıştı. Dosyayı ele alan Yüksek Mahkeme, müsabakaya alınmama tedbiri süresince mahkemeye başvuru yapılamadığını hatırlattı. Hüküm, "Keyfiliği önleyici yargısal mekanizmaya yer verilmediği için." iptal edildi.Maç günü karakolda imza zorunluluğu iptal edildi.Hangi hükümler iptal edildi?Yargıtay tarafından iptal edilen hükümler, iptal edilen hükümler, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 18. maddesinde yer alıyor.Bu hükümlerden ilki olan üçüncü fıkraya göre; kanun kapsamındaki bir suçtan soruşturma başlatıldığında şüpheli hakkında seyirden yasaklama tedbiri hemen uygulanıyordu.Diğeri ise yasaklı kişinin takımının maç yaptığı gün, yurt içindeyse maçın başlangıç saatinde ve bir saat sonra en yakın genel kolluk birimine başvurmasını zorunlu tutuyordu. Bu cümlenin iptalinin ardından uygulama imkanı kalmayan 2019'da 7182 sayılı Kanun'la eklenen biyometrik takip (maç günlerinde karakola giderek kimliklerini biyometrik yöntemlerle doğrulamasını öngören düzenleme) cümlesini de iptal etti.'Özel hayatı etkiliyor'Maç günü karakola gitme zorunluluğunu özel hayata saygı açısından inceleyen AYM, kararında kişinin aile, sosyal ve meslek hayatını olumsuz etkileyebileceğini belirtti.Teknolojik gelişmeler sayesinde farklı denetim yöntemlerinin de mümkün olduğunu belirten mahkeme, otomatik karakol başvurusunun kişiye aşırı külfet yüklediğine hükmetti.İptal kararı ne zaman yürürlüğe girer?Resmi Gazetede yayımlanan karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Yani hükümlerin 26 Ağustos 2027'de yürürlükten kalkacak.Bu tarihe kadar soruşturmada seyirden yasaklama ve maç günü karakola başvurma yükümlülüğü uygulanmaya devam edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/super-ligde-13-hafta-maclarini-yonetecek-hakemler-aciklandi-1110606396.html

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