https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/avrupanin-dogal-gaz-rezervleri-hizla-azaliyor-depolarda-tarihi-dusuk-seviye-1110607814.html

Avrupa'nın doğal gaz rezervleri hızla azalıyor: Depolarda tarihi düşük seviye

Avrupa'nın doğal gaz rezervleri hızla azalıyor: Depolarda tarihi düşük seviye

Sputnik Türkiye

Avrupa'da kasım ayının sonlarında etkisini gösteren soğuk hava dalgasıyla birlikte doğal gaz depolarından yapılan günlük çekimler yeniden rekor seviyelere... 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T14:33+0300

2026-11-26T14:33+0300

2026-11-26T14:33+0300

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Avrupa, doğal gaz rezervlerinin tarihi düşük seviyelerde olduğu bir dönemde artan ısınma ihtiyacıyla karşı karşıya kaldı. Gas Infrastructure Europe (GIE) verilerine dayanan hesaplamalara göre, 28 Ekim'de başlayan ısınma sezonundan bu yana yer altı depolarından çekilen doğal gaz miktarı son beş yılın aynı dönemindeki ortalamanın yüzde 31 üzerine çıktı. Böylece yaz aylarında depolara enjekte edilen doğal gazın yüzde 15'inden fazlası tüketildi.Gaz miktarı 2013'ten bu yana en düşük seviyedeSonbaharda yüzde 74.96 ile en yüksek doluluk oranına ulaşan Avrupa'nın doğal gaz depolarındaki rezervler, dört hafta içerisinde önemli ölçüde azaldı.24 Kasım itibarıyla depoların doluluk oranı yüzde 67.84'e geriledi. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 78.1 olan doluluk oranı, son beş yıllık ortalamanın ise 17.91 puan altında kaldı.Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin depolarında yaklaşık 74.3 milyar metreküp doğal gaz bulunuyor. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla 11.9 milyar metreküp azalan rezervler, 2013'ten bu yana kasım ayının bu döneminde kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.Avrupa depolama hedefinin altında kaldıAvrupa Komisyonu, AB üyesi ülkelerden doğal gaz depolarının her yıl 1 Ekim ile 1 Aralık tarihleri arasında yüzde 90 doluluk oranına ulaşmasını istiyor. Ancak depoların doldurulmasında güçlük yaşanması halinde bu hedefin 10 puan düşürülmesine izin veriliyor.2026-2027 sonbahar-kış dönemi öncesinde belirlenen depolama standardının karşılanabilmesi için tesislere net en az 68 milyar metreküp doğal gaz enjekte edilmesi gerekiyordu.Avrupa Komisyonu, kış mevsiminin oldukça ılıman geçeceği beklentisiyle bu yıl için doluluk hedefini yüzde 80'e düşürmeye hazır olduğunu belirtmişti. Ancak depoların sonbaharda ulaştığı en yüksek doluluk oranı bu seviyenin de altında kaldı.

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avrupa, ab, avrupa birliği, doğalgaz, depo