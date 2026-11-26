https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/avrupada-hazir-ol-donemi-acil-durum-cantasi-artik-herkesin-gundeminde-1110613972.html

Avrupa'da 'hazır ol' dönemi: Acil durum çantası artık herkesin gündeminde

Avrupa'da 'hazır ol' dönemi: Acil durum çantası artık herkesin gündeminde

Sputnik Türkiye

Siber saldırılar, sert hava olayları ve kesintiler birçok Avrupa hükümetini harekete geçirdi. Bu hükümetler vatandaşlarına evde acil durum stoğu yapmalarını öneriyor. Konserve, uzun ömürlü süt ve kağıt harita satışları artıyor.

2026-11-26T16:08+0300

2026-11-26T16:08+0300

2026-11-26T16:14+0300

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Bir zamanlar ‘hayatta kalmacılar’ ve komplo forumlarıyla anılan afete hazırlık, Avrupa'da artık sıradan bir alışkanlığa dönüşüyor. New York Times'ın haberine göre art arda yaşanan beklenmedik aksaklıklar gündelik hayatın ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi. Bunun üzerine pek çok Avrupalı acil durum çantası hazırlamaya başladı.Hükümetler kampanya başlattıİngiltere ekim sonunda ulusal bir afete hazırlık kampanyası başlattı. ‘Be Ready’ (Hazır Ol) adlı kontrol listesi yayınlandı. Bu liste, asıl olarak 2024'te yayımlanıp pek ilgi görmeyen bir önceki tavsiyenin güncellenmiş hali, ancak Avrupa ve Amerika'da üst üste gelen kesinti ve siber saldırı haberlerine kış için hava olayları beklentileri de artınca durum bu yıl değişti. Açıklamanın güney kıyısındaki fırtınalarla aynı döneme denk gelmesi konserve ve uzun ömürlü süte talebi patlattı. Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre bu satışlar o ayın genel perakende rakamlarını bile yukarı çekti.Fransa eylülde 72 saatlik acil durum çantası rehberini güncelledi. Listede yedek anahtar, yedek gözlük, kitap ve oyunlar da yer alıyor. İrlanda'da geçen yıl bir fırtına ülkenin üçte birini elektriksiz bırakmıştı. Hükümet şimdi milyonlarca haneye acil durum kılavuzu dağıtıyor. Avrupa Birliği ise her yıl düzenlenecek bir "Hazırlık Günü" planlıyor.İngiltere'nin kampanyası, sekiz Avrupa ülkesinde süpermarketlerin soğutma sistemlerini hedef alan bir siber saldırıyla aynı döneme denk geldi. Aynı dönemde İtalya, İrlanda ve Polonya başta birçok ülkede sahte bomba ihbarları uçuşları durdurdu ve binlerce okulun boşaltılmasına yol açtı. Küresel bir Microsoft kesintisi de pek çok ülkede kamu kurumlarını ve hastaneleri e-postasız bıraktı.'Acil durum' pazarıTalep artışı sektöre de yansıdı. Belçikalı market zinciri Colruyt afet paketleri satmaya başladı. Paketlerde hazır yemek, müsli ve atıştırmalıkların yanı sıra basit bir ısıtma düzeneği de bulunuyor. El feneri, radyo ve güneş enerjili şarj ünitesini birleştiren bir cihaz üreten İtalyan şirket de satışlarının patladığını bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/abdde-teknoloji-kesintileri-kiyamet-endisesini-korukledi-halk-stok-yapmaya-basladi-1110489280.html

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