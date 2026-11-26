https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/antrenmanlara-cikmamisti-amedspordan-mbaye-diagne-karari-1110616442.html
Antrenmanlara çıkmamıştı: Amedspor'dan Mbaye Diagne kararı:
Antrenmanlara çıkmamıştı: Amedspor'dan Mbaye Diagne kararı:
Sputnik Türkiye
Amedspor ile Mbaye Diagne arasında maaş ödemeleri ve antrenmanlara katılmama nedeniyle yaşanan anlaşmazlık ayrılıkla sonuçlandı. Kulüp, 35 yaşındaki Senegalli... 26.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-26T18:04+0300
2026-11-26T18:04+0300
2026-11-26T18:04+0300
spor
mbaye diagne
kulüp
amed sportif faaliyetler
ayrılık
ayrılık mektubu
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Amedspor, Senegalli golcü Mbaye Diagne ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Diagne'ye takıma verdiği emek ve katkılardan dolayı teşekkür edilerek kariyerinin bundan sonraki döneminde başarı dileğinde bulunuldu.Amedspor ile 35 yaşındaki futbolcu arasında yaşanan maaş ödemeleri ve antrenmanlara katılmama konusundaki anlaşmazlık, ayrılık kararına kadar uzanmıştı. Taraflar arasında üç gün süren görüşmelerden sonuç alınamamasının ardından yolların ayrıldığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/amedsporun-teknik-direktoru-hasi-diagneye-ulasamiyoruz-demisti-futbolcular-aciklama-geldi-hepiniz-1110523927.html
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mbaye diagne, kulüp, amed sportif faaliyetler, ayrılık, ayrılık mektubu
mbaye diagne, kulüp, amed sportif faaliyetler, ayrılık, ayrılık mektubu
Antrenmanlara çıkmamıştı: Amedspor'dan Mbaye Diagne kararı:
Amedspor ile Mbaye Diagne arasında maaş ödemeleri ve antrenmanlara katılmama nedeniyle yaşanan anlaşmazlık ayrılıkla sonuçlandı. Kulüp, 35 yaşındaki Senegalli futbolcuyla yollarını ayırdığını duyurdu.
Amedspor, Senegalli golcü Mbaye Diagne ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Diagne'ye takıma verdiği emek ve katkılardan dolayı teşekkür edilerek kariyerinin bundan sonraki döneminde başarı dileğinde bulunuldu.
Amedspor ile 35 yaşındaki futbolcu arasında yaşanan maaş ödemeleri ve antrenmanlara katılmama konusundaki anlaşmazlık, ayrılık kararına kadar uzanmıştı. Taraflar arasında üç gün süren görüşmelerden sonuç alınamamasının ardından yolların ayrıldığı bildirildi.