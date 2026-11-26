https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/antrenmanlara-cikmamisti-amedspordan-mbaye-diagne-karari-1110616442.html

Antrenmanlara çıkmamıştı: Amedspor'dan Mbaye Diagne kararı:

Antrenmanlara çıkmamıştı: Amedspor'dan Mbaye Diagne kararı:

Sputnik Türkiye

Amedspor ile Mbaye Diagne arasında maaş ödemeleri ve antrenmanlara katılmama nedeniyle yaşanan anlaşmazlık ayrılıkla sonuçlandı. Kulüp, 35 yaşındaki Senegalli... 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T18:04+0300

2026-11-26T18:04+0300

2026-11-26T18:04+0300

spor

mbaye diagne

kulüp

amed sportif faaliyetler

ayrılık

ayrılık mektubu

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Amedspor, Senegalli golcü Mbaye Diagne ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Diagne'ye takıma verdiği emek ve katkılardan dolayı teşekkür edilerek kariyerinin bundan sonraki döneminde başarı dileğinde bulunuldu.Amedspor ile 35 yaşındaki futbolcu arasında yaşanan maaş ödemeleri ve antrenmanlara katılmama konusundaki anlaşmazlık, ayrılık kararına kadar uzanmıştı. Taraflar arasında üç gün süren görüşmelerden sonuç alınamamasının ardından yolların ayrıldığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/amedsporun-teknik-direktoru-hasi-diagneye-ulasamiyoruz-demisti-futbolcular-aciklama-geldi-hepiniz-1110523927.html

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Sputnik Türkiye

mbaye diagne, kulüp, amed sportif faaliyetler, ayrılık, ayrılık mektubu