https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/amedsporun-teknik-direktoru-hasi-diagneye-ulasamiyoruz-demisti-futbolcular-aciklama-geldi-hepiniz-1110523927.html

Amedspor'un teknik direktörü Hasi, 'Diagne'ye ulaşamıyoruz' demişti, futbolcudan açıklama geldi: Hepiniz yalancısınız

Amedspor'un teknik direktörü Hasi, 'Diagne'ye ulaşamıyoruz' demişti, futbolcudan açıklama geldi: Hepiniz yalancısınız

Sputnik Türkiye

Amedspor'da Mbaye Diagne ile kulüp yönetimi arasındaki gerilim büyüyor. Teknik direktör Besnik Hasi'nin takımına dönmediğini açıkladığı Senegalli golcü, 5... 23.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-23T07:10+0300

2026-11-23T07:10+0300

2026-11-23T07:11+0300

spor

mbaye diagne

amedspor

çaykur rizespor

kulüp

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor'a sahasında 2-0 mağlup olan Amedspor'da Mbaye Diagne krizi gündemin ilk sıralarına yerleşti. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Besnik Hasi'nin açıklamalarıyla başlayan tartışma, Senegalli golcünün sosyal medyadan yönetime yönelttiği suçlamalarla büyüdü.Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor, Ali Sowe'un 19 ve 54. dakikalarda attığı gollerle kazandı. Üst üste ikinci yenilgisini alan Amedspor'da maçın ardından gündem, sahadaki sonuçtan çok Diagne'nin takımdaki geleceği oldu.Besnik Hasi: Nerede olduğunu bilmiyorumAmedspor Teknik Direktörü Besnik Hasi, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada Mbaye Diagne'nin milli maç arasının ardından takıma katılmadığını belirtti.Hasi, Senegalli futbolcunun nerede olduğuna ilişkin bilgi sahibi olmadığını ifade ederek, konunun kulüp yönetiminin sorumluluğunda bulunduğunu söyledi.Deneyimli teknik adam, mevcut oyuncularına odaklandığını ve takımın performansını geliştirmek için çalıştığını vurguladı.Diagne'den olay sözler: 5 aydır maaş almıyorumTeknik direktörünün açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mbaye Diagne, kulüp yönetimine yönelik ağır suçlamalarda bulundu.Senegalli golcü, beş aydır maaş alamadığını iddia ederek bu süreçte sessiz kaldığını ve takıma elinden gelen desteği verdiğini savundu.Diagne, paylaşımında yöneticileri kendisini taraftarın gözünde suçlu göstermeye çalışmakla itham etti. Kulübün kendisine borcu bulunduğunu ileri süren futbolcu, yaşananların kamuoyuna doğru aktarılmadığını öne sürdü.Futbolcunun açıklamalarında özellikle "Yalancısınız" ve "Beni bugünden itibaren kaybettiniz" ifadeleri dikkat çekti. Diagne, Amedspor'a büyük emek verdiğini savunarak adının lekelenmesine izin vermeyeceğini belirtti.Amedspor yönetiminden resmi açıklama: İhtarname gönderildiYaşanan gelişmelerin ardından Amedspor yönetimi, Diagne'nin antrenmanlara katılmamasına ilişkin resmi açıklama yaptı.Kulüp, milli maç arası nedeniyle verilen iznin 12 Kasım 2026'da sona erdiğini, ancak futbolcunun 13, 14, 15 ve 17 Kasım tarihlerindeki antrenmanlarda bulunmadığını bildirdi.Açıklamaya göre, Diagne'nin antrenmanlara katılmadığı günler tutanak ve noter tespitleriyle kayıt altına alındı. Futbolcuya 18 Kasım'da ihtarname gönderildi ve 72 saat içerisinde yazılı savunmasını sunması istendi.Kulüp ayrıca Diagne'den en geç 19 Kasım'da Diyarbakır'da hazır bulunarak takım çalışmalarına katılmasını talep etti.Diagne sağlık raporu sundu: Disiplin süreci gündemdeAmedspor'un açıklamasına göre, Senegalli futbolcu belirtilen tarihte takıma katılmadı. Ancak vekili aracılığıyla gönderdiği yazılı savunmada sağlık raporu aldığını ve 22 Kasım'da Diyarbakır'a döneceğini bildirdi.Kulüp yönetimi, Diagne'nin sunduğu savunma ve sağlık raporunun ilgili mevzuat ile sözleşmesel yükümlülükler çerçevesinde değerlendirildiğini duyurdu.Amedspor, incelemenin sonucuna göre gerekli görülmesi halinde işlem yapılabileceğini belirtti. Böylece taraflar arasındaki anlaşmazlık, maaş ödemelerine ilişkin iddiaların yanı sıra olası disiplin yaptırımlarını da kapsayan bir sürece dönüştü.Kulübün açıklamasında, Diagne'nin beş aylık maaş alacağı iddiasına ilişkin doğrudan bir yanıt yer almadı.Mbaye Diagne'nin Amedspor performansıBu sezon Amedspor formasıyla 9 karşılaşmaya çıkan Mbaye Diagne, 2 gol kaydetti.Deneyimli futbolcunun kulüp yönetimiyle yaşadığı gerilimin ardından takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.Öte yandan Diagne'nin 22 Kasım'da Diyarbakır'a dönüp dönmediği ve hakkında herhangi bir disiplin kararı alınıp alınmadığı konusunda doğrulanmış yeni bir açıklama bulunmuyor.

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mbaye diagne, amedspor, çaykur rizespor, kulüp