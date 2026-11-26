https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/ankarada-feto-operasyonu-uc-firari-hukumlu-yakalandi-1110600125.html

Ankara'da FETÖ operasyonu: Üç firari hükümlü yakalandı

Ankara'da FETÖ operasyonu: Üç firari hükümlü yakalandı

Sputnik Türkiye

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ'ye yönelik düzenlediği operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan üç firari hükümlü yakalandı... 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T08:25+0300

2026-11-26T08:25+0300

2026-11-26T08:25+0300

türki̇ye

ankara

fetö

organize suçlarla mücadele (kom) şube müdürlüğü

emniyet müdürlüğü

türkiye

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Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan üç firari hükümlü yakalandı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan hükümlülerin yakalanması için ortak çalışma yürüttü.Firari FETÖ hükümlülerinin adresleri tespit edildiTRT Haber'in aktardığına göre, emniyet ekipleri yürüttükleri çalışmalar sonucunda "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından aranan üç firari hükümlünün adreslerini belirledi.Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda A.A., K.N. ve N.K.Ç. yakalandı.Yedi yıldır firari olarak aranıyorduOperasyon kapsamında yakalanan hükümlülerden A.A.'nın hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve bir yıldır firari olarak arandığı öğrenildi.Diğer hükümlülerden K.N.'nin üç yıldır, N.K.Ç.'nin ise yedi yıldır firari olarak arandığı bildirildi.

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ankara, fetö, organize suçlarla mücadele (kom) şube müdürlüğü, emniyet müdürlüğü, türkiye