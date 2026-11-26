https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/abdnin-yeni-gumruk-vergileri-belli-oldu-hangi-ulkeler-listede-1110599657.html

ABD'nin yeni gümrük vergileri belli oldu: Hangi ülkeler listede?

ABD'nin yeni gümrük vergileri belli oldu: Hangi ülkeler listede?

Sputnik Türkiye

ABD yönetimi, Çin ve Avrupa Birliği'nin de aralarında bulunduğu 14 ekonomiye yönelik yeni gümrük vergisi tekliflerini açıkladı. Çin'e yüzde 40'a, Vietnam'a... 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T08:20+0300

2026-11-26T08:20+0300

2026-11-26T08:20+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin temel ekonomi politikalarından biri olan gümrük vergileri konusunda yeni bir adım attı.BBC'nin haberine göre ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), Çin, Avrupa Birliği (AB), Japonya, Güney Kore ve Tayvan'ın da aralarında bulunduğu 14 ekonomiden ithal edilen ürünlere yönelik yeni gümrük vergisi tekliflerini açıkladı.Çin için yüzde 40'a, Vietnam için yüzde 35'e varan gümrük vergileri öngörülürken diğer ticaret ortaklarının yüzde 20 veya yüzde 25'e ulaşan tarifelerle karşı karşıya kalması bekleniyor. Ancak daha önce imzalanan ticaret anlaşmalarındaki üst sınırlar nedeniyle bazı ülkelerde uygulanacak fiili vergi oranları daha düşük olacak.ABD'nin yeni gümrük vergileri hangi ülkeleri kapsıyor?Washington yönetiminin açıkladığı yeni tarife tekliflerinden etkilenecek 14 ekonomi şöyle:Yeni gümrük vergilerinin kamuoyu görüşlerinin alınması ve gerektiğinde düzenlenecek oturumların ardından 2027 yılında yürürlüğe girmesi bekleniyor.Trump, Yüksek Mahkeme kararının ardından yöntem değiştirdiBeyaz Saray, ABD Yüksek Mahkemesinin Trump'ın Nisan 2025'te "Kurtuluş Günü" adı altında açıkladığı gümrük vergilerini hukuka aykırı bulmasının ardından mart ayında ticaret ortaklarının uygulamalarına yönelik soruşturmalar başlatmıştı.ABD Ticaret Temsilciliği, yeni tarife teklifleriyle birlikte söz konusu ekonomilerin ticaret politikalarının Amerikan ekonomisi üzerindeki etkilerine ilişkin kapsamlı raporlar da yayımladı.ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, yeni vergilerin Amerikan işçileri için daha adil rekabet koşulları oluşturacağını ve dünya ekonomisinin daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayacağını savundu.Greer, ABD'nin birçok ticaret ortağının onlarca yıldır imalat sektörünü destekleyen, ücretleri baskılayan ve piyasa dengelerini bozan politikalar uyguladığını ileri sürdü.Yeni tarifeler daha güçlü bir hukuki zemine dayanıyorSingapur Yönetim Üniversitesi ekonomi öğretim görevlisi Chang Pao-Li, yeni gümrük vergilerinin Trump'ın Nisan 2025'te açıkladığı tarifelere kıyasla ABD hukuku açısından daha güçlü bir temele dayandığını belirtti.Trump'ın önceki tarifelerde başkanlık makamının olağanüstü yetkilerine başvurduğunu hatırlatan Chang, yeni yöntemin ise ABD Ticaret Temsilciliğinin yabancı ülkelerin ticaret uygulamalarına karşı önlem alma yetkisine dayandığını ifade etti.ABD'nin yabancı ülkelerin ticaret politikalarını soruşturmasına ve karşı tedbirler uygulamasına olanak sağlayan Ticaret Yasası'nın 301. maddesi (Section 301) kapsamında Trump'ın ilk döneminde uygulamaya konulan birçok gümrük vergisi, Joe Biden yönetimi sırasında da yürürlükte kalmıştı.Chang, yeni tarifelerin de hukuki itirazlarla karşılaşabileceğini ancak benzer vergilerin geçmişte yürürlükte kalmaya devam ettiğine dikkat çekti.Ekonomistler enflasyon riskine dikkat çekiyorTrump, gümrük vergilerinin ABD'deki üretimi artıracağını, yeni istihdam alanları oluşturacağını ve ülkenin dış ticaret açığını azaltacağını savunuyor.Ancak ekonomistler, ithalat maliyetlerinin şirketler tarafından tüketicilere yansıtılması halinde tarifelerin enflasyonu artırabileceği ve küresel ticaret hacmini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.Capital Economics Kuzey Amerika Başekonomisti Stephen Brown ise yeni vergi tekliflerinin ilk bakışta göründüğü kadar endişe verici olmayabileceğini belirtti.Brown, yeni tarifelerin büyük ölçüde yaz aylarında açıklanan vergilerin yerini alacağını ve sınırlı sayıda ürünü kapsaması nedeniyle ilave maliyetlerin düşük kalabileceğini değerlendirdi.Avrupa Birliği ve Asya ülkelerinden tepkiABD'nin yeni gümrük vergisi hamlesi, Washington'un başlıca ticaret ortaklarının tepkisini çekti.Avrupa Komisyonu, yeni tarifeleri reddederek kararın gerekçelerini inceleyeceğini açıkladı. Komisyon, ABD ile daha önce varılan anlaşma kapsamında gümrük vergilerinin yüzde 15 ile sınırlandırıldığını hatırlattı.Vietnam Başbakan Yardımcısı Bui Thanh Son, açıklanan vergi oranlarının ABD ile ülkesi arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin gerçekleriyle örtüşmediğini belirtti.Japonya hükümeti kararı üzüntü verici olarak nitelendirirken Singapur yönetimi, Washington'un soruşturma bulgularına katılmadığını ve vergi oranlarının düşürülmesi için görüşmeler yürüttüğünü açıkladı.Güney Kore yönetimi ise daha önce Washington ile üzerinde uzlaşılan yüzde 15'lik sınırın korunmasını olumlu bir sonuç olarak değerlendirdi. Seul, geçen yıl daha düşük gümrük vergileri karşılığında ABD'de 350 milyar dolarlık yatırım yapmayı taahhüt etmişti.Brezilya'ya ayrı bir gümrük vergisi hamlesiWashington yönetimi, ayrı bir ticaret soruşturması kapsamında Brezilya'dan ithal edilen ürünlere yüzde 10 gümrük vergisi uygulanmasını da teklif etti.ABD'nin kararından Brezilya'nın ihraç ettiği uçakların ve şekerin etkilenmesi bekleniyor.Brezilya yönetimi, Washington'un dijital ticaret başta olmak üzere çeşitli alanlardaki düzenlemeleri değiştirmesi için hükümete baskı uyguladığını savundu.Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın ofisinden yapılan açıklamada, "Brezilya bu tür tehditlere boyun eğmeyecek" ifadeleri kullanıldı.ABD-Çin ticaret savaşında gözler 10 Ocak'a çevrildiYeni tarifelerden en yüksek oranda etkilenmesi beklenen ülke olan Çin'den de Washington'a tepki geldi.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin yeni gümrük vergilerini siyasi manipülasyon olarak nitelendirdi. Guo, Çin'in kendi tüketim kapasitesinin üzerinde üretim yaptığı yönündeki Amerikan yönetiminin iddialarını reddetti.Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında ticaret ve yapay zeka rekabeti devam ederken yeni tarifelerin Washington-Pekin hattındaki gerilimi artırabileceği değerlendiriliyor.Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in geçen hafta gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, 10 Ocak 2027'de sona ermesi beklenen ticaret ateşkesinin uzatılmasına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.Asia Society Policy Institute uzmanı ve eski ABD ticaret müzakerecisi Wendy Cutler, Pekin'in nasıl bir karşılık vereceğinin henüz netleşmediğini ancak Çin yönetiminin fiilen uygulanacak tarifelerin yüzde 20'yi aşmaması halinde yeni oranları kabullenmeye hazır göründüğünü belirtti.Trump yönetiminin yeni gümrük vergisi hamlesiyle birlikte küresel ticaretin geleceğine ilişkin belirsizlikler yeniden artarken gözler, Washington'un ticaret ortaklarıyla yürüteceği müzakerelere çevrildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/dolar-bir-haftanin-dibini-gordu-gozler-avrupaya-cevrildi-1110599060.html

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joe biden, brezilya devlet başkanı, çin devlet başkanı şi cinping, abd, washington, vietnam, avrupa birliği